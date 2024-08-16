菸害防制迎來新挑戰　逐步調整菸價以確保健康永續

▲ 吸菸率回升，隨之而來的菸蒂和二手菸問題不僅危害環境，也對大眾健康造成傷害。（圖／達志影像／美聯社）

● 孫銘宗／社團法人台灣永續健康福祉協會秘書長

近年來，台灣的吸菸率回升，隨之而來的菸蒂和二手菸問題已成為民眾生活的日常，不僅危害環境，也對大眾健康造成傷害。據衛福部統計，台灣吸菸年齡有逐漸降低的趨勢，婦女吸菸率及家庭內二手菸暴露率也逐年上升。

近期，筆者注意到新興菸品在社會上討論不斷，部分支持者主張「應通過加熱菸以增加菸捐收入」，但實際上，我們發現許多成癮者可能同時使用新興菸品和傳統紙菸。因此，無論是否通過加熱菸，與「菸捐是否調整」的關聯性都不高，且課徵菸捐的初衷是為了降低吸菸率，而非增加稅收。

定期調漲菸捐、加強青少年衛教、提高罰則

近期，筆者任職的協會邀請法學、醫學及公共衛生等領域專家學者召開菸害防制專家座談會，各界代表對此議題表現出高度關注。許多學者認為，新興菸品的氾濫、菸價與人民收入水準脫節，以及過度鮮豔的菸品包裝等，都是政策還能再進一步評估的重點。

就菸害防制的措施，有專家指出，政府可以定期調整菸捐以穩定菸品價格，或將菸捐與該年的消費者物價指數相關聯，同時建議加強衛教宣導。也有專家建議，可以提高已患呼吸道疾病但仍吸菸者的健保自付額；或仿效《菸酒管理法》第43條，增設檢舉菸品違法行為的獎勵措施，甚至應加強《菸防法》的罰則力度或推行素面包裝，降低民眾吸菸的動機。

▲ 新興菸品的氾濫、菸價與人民收入水準脫節，以及過度鮮豔的菸品包裝等，都是政策還能再進一步評估的重點。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

菸捐調漲勢在必行 調漲方式成為關鍵

「一次大幅調漲」、「每2年依據通膨逐年調整5～10元」是不同的調整策略，事實上，台灣自民國91年開徵菸捐以來，歷經2次調整，首次開徵時每包5元、95年為每包10元，到最近一次98年，調高到20元後，至今未再調整。目前，台灣調漲方式較傾向前者，即一次性大幅調整，以將WHO建議的菸稅捐比一次漲足。另一方面，部分學者也認為大幅調漲的嚇阻效果較佳。

我們參考國際經驗，鄰近的日本曾試圖透過調漲菸稅捐達到抑制吸菸率的目的。2010年，日本大幅度調漲菸稅，每支菸增加3.5日圓的菸稅。然而，2011年及2012年的吸菸率調查顯示，消費量雖然微幅下降，但吸菸率卻上升了。八年後，日本政府再度決定調整菸稅，分別於2018、2020及2021年，採每支菸增收1日圓稅金的方式，「三階段定期調漲」，最終在抑制吸菸率上獲得了良好的成果。此外，京都大學的研究曾針對日本吸菸率與菸稅之關聯進行探討，並比較一次性大幅調漲與漸進調漲的效果。研究結果顯示，逐步且適量增加菸稅所產生的「累積效應」會比一次性大幅調漲更為顯著。實際上，日本在三階段分次調漲後，消費量及吸菸率均顯著下滑，2010年的大幅調漲後吸菸率卻上升，也證明了大幅調漲未能達到預期效果，反倒是逐步且穩定的調漲更能帶來效益。

國健署在103年曾引述WHO菸害防制經濟學家的建議，指出價格對吸菸率的影響會隨時間衰減，因此需要持續調漲菸稅捐，以確保「以價制量」的效果。換言之，菸稅捐必須持續調漲才能維持其效果。因此實務上，我們期待菸稅捐的調漲能脫離社會氛圍和政治因素的影響。回歸到專業討論，建議政府可以評估設立自動調整機制，定期調整菸捐以應對通膨，同時透過法制化來避免每次討論菸稅捐時引起民眾的敏感反應，逐步達成WHO的建議目標，實現國人健康的願景。

▲ 菸稅捐必須持續調漲，才能維持其效果。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

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