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稅務訴訟藏有全判人民敗訴的法官　良心何在？

我們想讓你知道…遭受莫大冤屈，明知十打九輸，怎能悶不吭聲？於是接二連三地猶如跌進絞肉機，成就了行政法院為「敗訴法院」的驚人封號與數據。予豈好「訟」哉，予不得已也。

▲ 台南麻豆代天府十八層地獄的模擬情境，警世人們「人在做，天在看」，不顧人民權益的司法官們不怕嗎？（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

● 袁云枚／自由撰稿人

中元節要到了，老人家常說，做人對得起良心，半夜不怕鬼上門，還說當人惡心作怪，人比鬼還可怕啊！

俗話說：「十賭九輸」，一語道盡賭字的真諦與實際。好巧不巧，稅務行政訴訟，人民的勝訴率不到10％，符合十打九輸的比例，輸得慘兮兮，若不是遭受莫大冤屈，誰願意走這條路？而背後，還藏有100％判人民敗訴的法官，良心何在？在彰化八卦山南天宮、台南麻豆代天府，都有十八層地獄的模擬情境，警世人們地獄佈景黑暗，人在做天在看，不顧人民權益的司法官爺們不怕嗎？

遭受莫大冤屈，明知十打九輸，怎能悶不吭聲？於是接二連三地猶如跌進絞肉機，成就了行政法院為「敗訴法院」的驚人封號與數據。改編一下孟子的名言，予豈好「訟」哉，予不得已也。

訴松中，難道就沒有所謂心照不宣的盤算與默契。如果有一整個年度甚至多個年度，都判人民敗訴，您說這些法官沒有問題還真讓人不敢相信，偏偏行政法院就有這樣的法官。

▲ 台中高等行政法院。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

筆者擔任律師的友人，私下透露台中高等行政院，隨手拈來就有100％判人民敗訴的法官，是稅災重災區，例如2012年一整年林秋華審理的68件稅案，劉錫賢審理的56件稅案，人民敗訴率均為100％！而2016年全年莊金昌審理54件稅案，校正後人民也是完敗。林秋華、莊金昌已退休，但封閉的法院恐龍沒有絕跡，以劉錫賢（95～112年）、林靜雯（106～113年）、楊蕙芬（110～113年）三位法官來說，實質勝敗校正後人民敗訴率為98.6％，甚至後進法官楊蕙芬學到前人的以稅吏為師，從110年至113年100％判人民敗訴。這是怎麼樣的一個心態與結果，與人民有深仇大恨嗎？國家至上，人民兩邊站？「我的心裡只以你（國家），沒有他（人民）」，想表態也不用這麼明顯吧！

依筆者觀察，「行政法院絕對是國稅局開的」，領著納稅人的血汗錢，做著草菅人命，傷天害民的勾當，這絕不是一般善良法官所能做出來的事。前最高法院法官洪昌宏曾有警世名言，他表示，法官也是人，但他做神的工作，死亡後還要面對審判，所以法官的判決都是要帶進棺材。嗚呼，天亡我也，非訟之罪，當人民遇到100％判人民敗訴的法官，而且應迴避未迴避，是絕對的悲劇。無怪乎有一個年度的「賦稅人權大調查」結果，其中「訴願制度擺著好看、行政救濟形同虛設」竟然名列第二。當人民無法透過管道達到應有的行政救濟，還有什麼希望與賦稅人權可言。

救濟已死，法官怠職，再依次為少數法官的尸位素餐，表達不滿與憤慨。

▲ 法官的判決死後都是要帶進棺材的。（圖／視覺中國）

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關鍵字: 行政法院 司法 法稅改革 稅務訴訟 袁云枚 雲論

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