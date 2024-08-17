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奧運奪金　就能實現財富自由了？

我們想讓你知道…渴望變成體育強國，恐怕還是須從基本面、從全民參與開始著手。雖然每人的力量，不分大小都很重要，但大家平均拿出來一塊錢，絕對比董事長掏一千萬更有力量。

排名 國家 金牌 銀牌 銅牌 總計
1 美國 40 44 42 126
2 中國 40 27 24 91
3 日本 20 12 13 45
4 澳洲 18 19 16 53
5 法國 16 26 22 64
6 荷蘭 15 7 12 34
7 英國 14 22 29 65
8 韓國 13 9 10 32
9 義大利 12 13 15 40
10 德國 12 13 8 33
35 中華台北 2 0 5 7

▲ 2024巴黎奧運，日本隊以20金12銀13銅，共45面獎牌的成績，名列第三。（表／記者曹仲寧製）

● 文／小林文字燒

隨著閉幕式結束，能看見台灣各角落都有「動起來」的現象。不管是成立新部門、機構，現役選手光榮退居幕後，準備把經驗傳承給下一代。

還是：「如何加深體育風氣」、「如何利用預算幫助選手」、「如何推廣民眾的收視率」，諸如此類的討論。

即使四面八方、有無建設性的意見很多。但筆者認為有討論都是好的，有討論就是一種參與的力量，現在做的改變，不會明天就馬上出現；但在四年、八年後，一定會像一顆小齒輪產生微妙變化的。

筆者也分享一下，究竟日本選手奪牌「賺不賺」。

以體操選手岡慎之助為例，本屆他榮獲了包含「團體綜合、個人綜合、單槓」的金牌，還有雙槓的銅牌，總計是3金1銅。

日本奧會統一的獎金基準為──金：500萬、銀：200萬、銅：100萬；
體操協會也有獎金──金：50萬、銀：30萬、銅：20萬。

故慎之助共能獲得共1,770萬獎金（日元）。

按照全日本薪資中位數414萬元，這個獎金其實不算多，只能說是「普通」上班族的年薪而已。

▲ 日本體操選手岡慎之助在本屆奧運榮獲了團體綜合、個人綜合、單槓3項目的金牌，同時也在雙槓項目摘下銅牌。一人就幫日本賺進了3金1銅。（圖／路透）

當然，每個協會能提供的獎金不同，需要看它們的經濟收入狀況，有的很有錢，如高爾夫協會，就能給到金牌2,000萬元，桌球也能給到金牌1,000萬元；相較起來，體操協會算是比較窮的。

還有一個小故事，日本女子擊劍選手宮脇花綸，因為上一屆東京奧運無法參加，瞬間變成了無業遊民，無法拿到日本奧運協會的補助（即使很微量，但對選手來說很重要）。為了要順利參加巴黎奧運，她一直想辦法籌海外遠征軍。最終慶應大學畢業的她，跑去參加益智節目《你比小學五年級還聰明嗎？》，順利闖到最後決賽，拿到300萬獎金；而這筆獎金，也支撐她到現在，才有機會拿下擊劍的團體銅牌（笑）

「這筆獎金真的幫了我大忙，那一年我的日常開銷幾乎都從它而來。」

▲ 日本女子擊劍選手宮脇花綸（左一）為了要順利參加巴黎奧運，跑去參加益智節目，並獲得300萬日圓的獎金。她笑稱拜這筆獎金之賜，才有機會拿下擊劍的團體銅牌。（圖／路透）

最後下個小小結論：

渴望變成體育強國，恐怕還是須從基本面、從全民參與開始著手。雖然每個人的力量，不分大小都很重要，但大家平均拿出來一塊錢，絕對比董事長掏一千萬更有力量，後者吸睛，但不見得效果卓越。

企業也要勇敢投資俱樂部、認養選手，或是投入更多廣告預算，讓他們有更多資源征戰，創造所謂的雙贏局面。

只靠少數人或是中央集中配糧，高機率是治標不治本、杯水車薪。

但筆者還是要說，比起我小時候的環境，已經有目共睹成長許多了。日本也是努力了快50年，獎牌數終於破20個；努力了快100年，才能擠進前三名，今天耕耘的結果，會開在未來10年20年。

▲ 日本在歷屆奧運的獎牌數量，從1996亞特蘭大奧運的14面，逐漸往上攀升，到2020東京奧運，挾地主國之身分，獲得58面獎牌。圖為上屆奧運摘下金牌的日本角力姊妹花川井梨紗子、川井友香子。（圖／達志影像／美聯社）

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● 本文獲授權，轉載自「小林文字燒/下野本舖」臉書。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

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關鍵字: 2024奧運 日本 金牌 岡慎之助 宮脇花綸 體育 運動 獎牌 小林文字燒 雲論

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