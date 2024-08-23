台灣正在餵養獨裁巨獸　破解民進黨侵蝕民主招數

▲ 民主國家的政治領袖如果要獲得政權，必然需要經由民主的選舉。（圖／記者李毓康攝）

● 黃凱祥／學生

在21世紀的今天，許多民主國家的政治領袖如果要獲得政權，必然需要經由民主的選舉，已經很難像過去一樣利用軍事政變來奪取政權。

在這樣的情況下，如果要在民主的國家內製造獨裁政權，一個顯而易見的手段即是從民主體制內部開始進行侵蝕，進而達成其獨裁的目標。

此手段可怕的地方在於，這樣的過程往往是漸漸的，且具有一定的隱藏特性，人民往往難以察覺，而即使察覺到時，民主的體制也早已實質的崩壞。

而筆者發現台灣如今似乎正餵養民進黨這隻獨裁的巨獸，慢慢地朝向獨裁的體制靠攏。筆者將從以抗中保台之名、混雜的訊息──事實的難以辨別以及封鎖立法權來解析，探討民進黨何以在民主的國家製造獨裁的政權？

以抗中保台之名

▲ 民進黨近幾年打選戰的，句句不離「抗中保台」。（圖／記者湯興漢攝）

觀察民進黨近幾年選舉的方式，不難發現其時常提及中共的最大惡極，字句間總是離不開中國共產黨，「抗中保台」與「第五縱隊」等等相關字眼是他們的口頭纏。

要彰顯台灣的主權，強烈的對抗中國是一個政黨的政治決策，原則上在民主的國家，這方面並沒有什麼問題，但問題就在於民進黨的抗中保台伴隨著的時常、甚至可以說每一次，都是無端的指控政治對手受到中共控制。

舉個例子來說：以這次的國會改革為例，民主進步黨黨團總召柯建銘曾說：「占領主席台不是國民黨、民眾黨，是習近平」，以及「國民黨與民眾黨賣台何太急，為何急著賣台？當然是習近平交代的」。

在這些脈絡之下我們可以發現，民進黨的政治人物很顯然的發現如果只有抗中保台這樣的力道稍嫌不夠，所以必須加上抹紅政治對手，這樣能夠更好的操弄起人心，讓人民認為匪諜就在你身邊，跟白色恐佈時期與麥卡錫主義有著異曲同工之妙。

▲ 民進黨的抗中保台總是伴隨著「抹紅對手」。（圖／記者屠惠剛攝）

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在這樣的情況下何以能夠拆解其手法？

其實相當簡單，筆者觀察民進黨在散播這些謠言時，往往都是沒有任何證據的情況下就瘋狂造謠，所以只要簡單的問一句：「你有任何的證據嗎？」謠言便不攻自破。

以抗中保台之名的民進黨主要就是想操弄人民對於中共的恐懼，並且將在野黨也視為被中共控制的存在，將其二者做空想式的連結。

這邊我們又可以繼續探討，民進黨何以將謠言及謊言深植於其支持者心中？

真相的難以分辨──混雜的訊息

在如今高度資訊化的時代，各種訊息充斥在我們的生活周遭，許多時候我們難以分辨其中的真假，便輕易的選擇相信。

這其一可能跟我們對於特定議題的討論無法做客觀上的理解，以及其二就是大家都很忙，每天都要上課上班，根本沒時間深入的理解何為較為貼近事實的言論，也因此就更有機會進行操作了。

而民進黨在此的操弄手法則為：

（1）專家頭銜

▲ 專家本身具有高度的社會信任度，所做出之見解對社會大眾有很大的影響力。圖為以「翁達瑞」之名活躍於台灣時事評論界的旅美教授陳時奮。（圖／記者黃哲民攝）

我們可以發現民進黨總會說哪個專業公會都支持、哪個專家為其背書等等，但實際上我們細看內部的組織狀況，就不難發現是一片綠油油。

因為專家本身具有高度的社會信任度，因此在碰到某某專家支持時，人民會有更大的程度去相信，而也因為政治心理的因素，專家所做出之見解也會有機率受政治影響，這可能很難以消除。

因此在這點上，筆者認為我們只要在看到特定專家的發言時，理解其背景，大致上心理就會有一個底，爾後當然可以看看他們講些什麼。

當然也並非有特定立場之專家就什麼話都不能聽，只是我們可以仔細的對照不同的觀點，經過辯論，大概就可以知道誰是被政治蒙蔽雙眼的專家學者，哪位專家學者的觀點，事實上是所謂的「偽法律」與「偽科學」。

（2）混淆大眾的認知

▲ 假訊息對控制人民認知之行為有很大的效果。（圖／Pexels）

而當對手做出回應時，民進黨時常就會繼續說自己的話，如此大眾就會處在到底要相信哪一個的情況，而這個相信往往再被剛剛所提到的利用中共來恐嚇民眾影響。

他們要的是第一步先散播假訊息，而當假訊息被搓破，他們就讓世界充斥各種訊息，讓民眾真假難辯。

上述的操作手法在加上特定媒體的渲染以及網軍的傳播等方式，都使得民進黨控制人民認知之行為更為有效且深刻。

封鎖立法權

我們再以這次國會改革的法案舉例，總統府、監察院、行政院與立法院民進黨黨團所提釋憲案大舉壓進憲法法庭，如此多憲政機關都已經申請了，憲法法庭敢不審理嗎？

所以想當然的，這次憲法法庭在極快的速度接案，並且通過暫時處分，此一行為形同凍結立法院三讀通過之法案。

凍結法律的實施是必須要有急迫性、不可逆或重大的損害，才能極為謹慎的行使此權力，然而當立法院才剛剛通過法律，調查委員會甚至還未運作，就被憲法法庭強行擋下，此一行為是否正是柯建銘口中的「毀憲亂政」？

人民選出的國會議員其所立之發案，被憲法法庭恣意的凍結，形同實質的廢除立法院，背後的目的不言而喻，就是希望在民進黨所能掌控的範圍內，盡可能的封鎖任何可能威脅其政權的存在，如此才能掌控全全的權力，最後在民主體制之下完成獨裁的目標。

▲ 立法院才剛剛通過法律，調查委員會甚至還未運作，就被憲法法庭強行擋下。（圖／翻攝自YouTube／司法院影音）

綜觀上述其實不難發現，我們將民進黨的手法加以拆解，大致上就是先抗中保台，然後再不斷的散播假訊息，這些假訊息還需要找專家背書，如果這再沒有效，那就讓假訊息與真實的訊息共存讓真相難以分辨，而上述手段要有效果，一定要把媒體牢牢抓在手中。

我國憲政體制屬五權分立，如今行政、司法、監察、考試、總統府皆為民進黨所掌控，立法權雖為在野黨把持，但所通過之法律則被憲法法庭以利大於弊之名恣意的凍結。

上述這些手段都不會如軍事國家的政變一樣來的那麼激烈，但卻來的更為有效且難以察覺。

只能說台灣的民主走到今天，作為公民的我們都必須仔細地思考，我們所期望的台灣民主到底是什麼？

是一個具有責任政治與監督制衡的政府？

還是只要民進黨當家作主就好，因為只有他們不會賣台，只有他們抗中保台？

如果持續下去，未來的台灣有民主嗎？或許有，但名為「有台灣特色的自由民主」。

▲ 作為公民的我們都必須仔細地思考，我們所期望的台灣民主到底是什麼？（圖／記者湯興漢攝）

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