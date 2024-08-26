桃捷綠線站名罔顧民意　不冠「中正」就渾身不對勁？

▲ 桃園市政府20日公布桃捷綠線主線段17座車站名稱。（圖／翻攝自桃園市政府）

● 鄧鴻源／台大物理博士、大學教授

桃園市捷運工程局20日請來市長張善政，公布桃捷綠線17站的命名結果。然而，其中有多站並未依照先前的票選結果來命名，且高達4站的站名都包含所經過的道路路名「中正」，而非當地地標，引起議員質疑，更被批是與紀念前總統蔣中正有關。對此，市府捷運工程局回應否認，強調車站命名沒有任何政治色彩。

但，難道真的是這樣嗎？

桃園市府公布的17個車站中，有8個與當初票選的結果不同，包括G09原本最高票是「桃園夜市」，定案的卻是排名第三、得票率僅15.5％的「中正力行」；G10的最高票是「藝文特區」，定案的是得票率僅14.3％的「中正大興」；G13最高票是「河底」，定案的竟是完全不在候選名單上的「南竹中正北」；G14最高票是「蘆竹」，定案是定案的是得票率僅26.9％的「蘆竹中正北站」等。

試問，誰知道搭到「中正力行」站下車可以逛「桃園夜市」？誰知道「中正大興」就在「藝文特區」？誰知道「南竹中正北站」位在南崁溪流域、過往被稱為「河底」的地帶？可能連桃園人都不知道，更何況外地人，這樣如何供外地人辨認、促進觀光？

▲ 桃園市捷運局確定的站名，有一半以上的站名都未參照票選結果。（圖／翻攝自桃園市政府）

尤其荒謬的是，「蘆竹站」為何故意畫蛇添足取名「蘆竹中正北站」？難道沒有「中正」兩字就令桃園市政府很不舒服嗎？這不是意識形態作祟又是什麼？

國民黨常批評民進黨政府凡事都「去中」，是意識形態作祟，其實自己才是意識形態的祖師爺，否則為何國歌歌詞有「吾黨所宗」？為何黨徽可以與國徽如此相似？為何國旗中會有黨旗符號？別國有嗎？

至於全國各地取名中正或中山的街道名稱，更是多到爆，只有愚蠢的政客才會為獨裁者造神！

此外，台灣居然有大專院校以中正、中山、經國等三位國民黨政治人物的姓名命名，這不也是意識形態作祟嗎？難道沒有其他偉大教育界人士可以命名嗎？在那裡的師生會覺得光榮嗎？

只能說桃園市政府此地無銀三百兩，是否有政治色彩，自己心知肚明，否則為何捨棄民眾投票結果的站名而取中正呢？老蔣給許多人好形象的話，票選結果的第一名就不會連一個「中正」都沒有。

▲ 桃園市政府捷運工程局稱車站命名沒有任何政治色彩，簡直是此地無銀三百兩。（圖／桃園市新聞處提供）

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