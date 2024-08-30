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民眾黨SOP不明確　柯文哲自請調查不足以挽回信任

我們想讓你知道…柯文哲在面對媒體和公眾時展現了悔意，但在實質行動上，僅僅請假三個月自請調查可能不足以挽回信任。

● 張瑞雄／全球品牌創新永續協會理事長、台北商業大學前校長

民眾黨最近因選舉財務支出與帳務問題，陷入了社會的質疑和批評。這次事件不僅影響了民眾黨的聲譽，亦反映出台灣政治生態中政黨財務管理的不嚴謹，以及政黨運作透明度的嚴重不足。黨主席柯文哲的道歉及請假三個月自請調查的舉動，雖表現出他願意承擔責任的態度，但這是否足以修復民眾黨的形象，仍有待觀察。

這次爭議的核心在於民眾黨的選舉補助款和政治獻金的使用上。包括4,300萬元的現金購置辦公室，以及總額達1,900萬元的支出漏報問題。另一個焦點在於柯文哲對木可公司的授權金支付過高。民眾黨與木可之間的財務往來，尤其是授權金的金額與實際營業額之間的差距，引起了外界的高度關注。這類問題不僅牽涉到資金的使用透明度，更直接關係到民眾對民眾黨的信任。

柯文哲宣布請假三個月自請調查，並在記者會上表達了深刻的反省，這看似是一個試圖平息社會質疑的策略。然而，這樣的道歉和請假是否能有效地挽救民眾黨的聲譽，還需要時間的檢驗。

 

▲ 柯文哲在29日的記者會上宣布請假三個月自請調查，並帶領民眾黨黨公職成員向支持者一鞠躬致歉。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲的個人問題在此次風波中也顯得尤為突出，作為民眾黨的領袖，柯文哲長期以來給人以直率、務實的形象，但這次事件暴露了他在領導力和決策上的重大缺陷。他過度依賴少數核心幕僚，尤其是在財務問題上，過於信任內部人員，缺乏有效的監督機制。這不僅導致了財務管理的混亂，也凸顯出他在治理黨務時的集權傾向。

柯文哲在處理此次危機時的反應也引發了質疑。雖然他在面對媒體和公眾時展現了悔意，但在實質行動上，僅僅請假三個月自請調查可能不足以挽回信任。柯文哲的個人風格一向是快速決斷，但這次事件顯示，他在面對複雜的財務和組織問題時，缺乏足夠的遠見和謹慎。這種性格上的缺陷，無疑加深了外界對他領導能力的懷疑，也為他在未來的政治生涯中埋下了隱患。

▲ 柯文哲在面對複雜的財務和組織問題時，缺乏足夠的遠見和謹慎。（圖／民眾黨提供）

柯文哲必須認識到，領導一個政黨需要的不僅僅是個人的魅力和決斷力，更重要的是建立一套完善的制度與監管機制，以確保黨務的健康運行。他需要重新審視自己的領導風格，並採取具體措施來加強黨內的民主與透明度，否則這次事件可能只是未來更多問題的開端。

民眾黨未來的挑戰在於如何恢復公眾的信任，並避免類似事件再次發生。民眾黨不僅需要在財務管理上做出改進，更應該在組織文化上進行深刻的反思。透明度與責任制必須成為所有政黨的核心價值，唯有如此，民眾黨才能在激烈的政治競爭中保持其政治生命力。

在台灣的民主體制下，政黨必須對其財務行為負責。這次民眾黨的風波為其他政黨敲響了警鐘，提醒所有政治力量都應該以更高的標準來自我監督。唯有如此，台灣的政治生態才能更為健康和成熟，人民對政黨的信任才能夠真正得以鞏固。

▲ 這次民眾黨的風波為其他政黨敲響了警鐘，提醒所有政治力量都應該以更高的標準來自我監督。（圖／記者李毓康攝）

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