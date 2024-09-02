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安心變憂心　新青安難辭其咎

我們想讓你知道…賴總統上任才三月，為選舉而生的新青安就浮現苦果，引發房市之亂，而民進黨政府同樣不喊卡，反而繼續助長炒房，顯然背後是有利所圖，把民眾當韭菜。

▲ 行政院財政部推出的「新青安房貸」於去年8月1日上路，時任行政院長的陳建仁表示，新制將讓年輕朋友減壓安心買房。（圖／翻攝自陳建仁臉書）

● 王郁婷／香港城市大學中文及歷史學系在職研究生

去年8月，賴清德陣營推出的新青安相對於蔡政府的青安貸款，有著提高貸款額度、增加利息補貼、提高寬限期，以及延長貸款年限等4大升級。看似讓民衆「買得起房」、立意良善的政策，確實帶來了購房熱潮。但也為民衆製造高房價、高租金的雙重壓力，衍生出了投機客、人頭戶及貸後轉租等亂象，雖然財政部祭出四項管控措施，並揪出1,575件不法情事，不過是治標不治本。甚者，新青安貸款5年，導致銀行放貸水位接近滿載，風險急遽提高，不得已放出「限貸令」，民衆求貸無門，除要承擔高房價外，還要背負違約後果，安心變憂心，新青安難辭其咎。

錯誤政策延燒　民衆購房負擔不減反增

地產暴利、高房價與高房租對於年輕人而言，危害程度不亞於槍、毒、詐，掏空年輕世代的現在和將來。新青安雖然是為了協助青年買房，以低利率貸款等支持措施刺激民衆的購房意願，卻讓原本在打炒房組合拳政策壓抑下的房市滿血復活，2024年1～6月房市整體交易量合計為13萬6,499棟，年增27.6％，創下11年來最高紀錄，其中新青安貸款比重就已佔四成，顯示新青安政策就是點燃房市熱度的關鍵誘因。

▲ 房市交易暢旺，全年有機會挑戰2011年後新高36萬棟，但銀行房貸卻是罕見的緊縮。（圖／記者湯興漢攝）

房市過熱，房價也跟著水漲船高，但民眾購房負擔不減反增。根據信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德試算，以總價1,250萬元的房屋為例，貸款1000萬，以一段式利率1.775％來計算，新青安在5年寬限期內每月繳款1萬4792元，寬限期一到，40年期每月繳款3.46萬元，不過40年期房貸利息就多達550萬元，比20年期將近多了一倍。若2026年7月31日後利率高，將會加重借款人的還款本息。若都打著5年後脫手的如意算盤，在房市變冷、少子化影響下，恐賣不動，只能淪爲「房奴」。新青安難道不做事前評估，完全不考量施政後果？存在如此顯而易見的政策漏洞，民進黨大選年的政治戲法，是為青安，為建商，還是為選票？

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次貸危機再現？　民眾因「限貸令」面臨違約壓力

▲ 行政院長卓榮泰8月29日於院會中表示，「政府不會有限貸令」，政府會顧及民眾的權益不受影響，會滿足一般民眾正常的資金需求。（圖／記者林敬旻攝）

新青安造成的房價失控已形成外溢效應，恐引發國安危機。2007年美國因房地產市場次貸危機，進而演變為全球性金融危機，台灣也頗受影響。如今賴政府的新青安政策讓台灣離次貸危機又進了一步。根據《銀行法》規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額加總的30％，不過截至今年7月，達28％以上的銀行家數共有5家，即各銀行房貸接近滿水位。與此同時，央行也發現了房貸餘額暴增的風險，在10天内與34家銀行「喝咖啡」，總裁楊金龍更罕見地提了次貸危機，要求銀行自主總量管控，並限期提交改善報告，也讓民眾把「限貸令」的責任歸咎給央行。就在市場誇讚央行獨具慧眼之際，8月27日央行開始「踢皮球」，將「限貸令」責任踢給銀行，並附和財政部説法稱不影響無自用住宅民眾購屋。民眾貸款要排隊，「上車一半」的人恐被波及面臨違約壓力，其中不乏自住民眾，如何能偏安一隅？

▲ 賴總統上任才三月，為選舉而生的新青安就浮現苦果，引發房市之亂。（圖／記者屠惠剛攝）

民進黨身為執政黨，施行錯誤的政策比貪污更可怕，先前的事情歷歷在目，如今不知悔改變本加厲，推出新青安苦青年飽建商，民眾苦難的背後充斥著黑金政治、官商勾結，民脂民膏揮霍無度。例如數位身分證2.8億元全民買單，超思進口蛋弊案損失4.7億元，又如非核能源政策反覆，3年花費納稅錢5,000億元為台電續命，現在賴總統上任才三月，為選舉而生的新青安就浮現苦果，引發房市之亂，而民進黨政府同樣不喊卡，反而繼續助長炒房，顯然背後是有利所圖，把民眾當韭菜。政策缺乏整體配套措施，無疑是讓民衆、房市、銀行種下一個定時炸彈，銀行的「限貸令」雖有降溫效果，但要想安全度過台灣版次貸風暴恐怕沒那麽容易，如何能在政策和市場之間找到平衡，盼政府也能著手制定因應措施。

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