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柯文哲自願受調查不受「24小時拘束」　鬥法大會熱映中

我們想讓你知道…柯文哲是自願到場，所以根本沒有24小時的問題，只要沒人提，檢察官想問多久就問多久。

● 王至德／律師

柯文哲的逮捕這件事可能有人霧裡看花，幫大家整理一下，先是8月29日柯P被搜索，然後有趣的來了，柯P是「自願」陪同檢方去廉政署配合調查的，其實柯P如果一開始就拒絕配合的話，那檢察官就只能現場拘提帶走，那就要從拘提時起算24小時內放人或是羈押，不過因為柯P是自願到場，所以根本沒有24小時的問題，只要沒人提，檢察官想問多久就問多久。

柯P的辯護律師是一個資深的檢退律師，不知道為什麼在第一時間沒有要柯P拒絕配合調查，故意讓檢察官不得不現場拘提柯P，這樣就可以開始起算這「24小時」，那至少今天就可以確定是要放人還是要羈押。

如果不是因為不小心沒注意到的話，有可能是一開始想爭取不要被羈押，因為如果拒絕配合的話，那檢察官就可以說柯P這麼想離開就是有逃亡、串證之虞，所以應該押！因此一開始先同意配合，那至少還有機會回家。 

只是沒想到的是在廉政署詢問的時候就問超久，一直到三更半夜才說要移送到地檢署複訊，這個時候律師可能經看苗頭不對，應該會聲押了，所以趕快表示不要夜間訊問（其實應該是說不要繼續被訊問），因為柯P是自願到場的，所以只要不同意繼續訊問，那柯P就可以自行離開了，但是檢察官其實也早就準備好了，當柯P一表示拒絕繼續訊問的時候，檢察官立刻當庭逮捕他，讓柯P想走也走不了。

▲ 柯文哲的辯護律師是一個資深的檢退律師。（圖／記者謝盛帆攝）

你說柯P的律師沒想到這一點嗎？肯定有的，不過如果這個時候還不讓檢察官逮捕的話，那「24小時」就一直沒有起算，柯P就只能一直陪他們耗下去，讓他們逮捕後，至少可以逼檢察官得在24小時之內聲請羈押，是的，到這個階段，已經很明顯了，檢察官有9成的機率會聲請羈押柯P（搞這麼大動作，結果讓柯P回家也太搞笑了）。

不過柯P的律師也準備好了，檢察官一逮捕，他們就立刻表示要聲請提審，也就是要先讓法官審理這個逮捕的程序是否合法，不合法的話，就得立刻放了柯P，如果合法的話，那檢察官就可以繼續偵訊柯P。不過結局應該不用怎麼猜了，就算逮捕程序不合法，只要檢察官一放人，門口一定會有另一張拘提票在等著柯P，只要一出地檢署門口，就會立刻再拘提他，把柯P再送回地檢署的拘留室等著被檢察官聲請羈押了。

這場精彩的鬥法大會，還沒結束，我們繼續看下去。

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● 本文獲授權，轉載自「法老王 - 王至德律師」臉書。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

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關鍵字: 柯文哲 京華城 提審 聲押 北檢 鄭深元 法律 王至德 雲論

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