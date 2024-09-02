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《提審法》有但書！　提審聲請不合法

我們想讓你知道…《提審法》第1條第1項但書規定所稱「其他法律規定得聲請即時由法院審查者」，根本不能聲請提審，若聲請應以不合法（而非無理由）裁定駁回。

● 林鈺雄／台大法律系教授

檢察官依《刑事訴訟法》第228條第4項但書之規定，當庭諭知逮捕，並告知相關權利、交付逮捕通知書。而被告及辯護人表示行使提審權，聲請提審，北院8月31日10點20分召開提審庭，由法官確認逮補程序是否合法，最新結果出爐，法官裁定駁回，柯文哲將返回北檢偵訊。

以下幾點說明：

何時適用《提審法》？

《提審法》第1條第1項規定：「人民被法院以外之任何機關逮捕、拘禁時，其本人或他人得向逮捕、拘禁地之地方法院聲請提審。但其他法律規定得聲請即時由法院審查者，依其規定。」

→《提審法》是用在人身自由受拘束（不管名目為何，拘提、逮捕、拘禁…），但依其他法律無法即時由法院審查其合法性的情形。

《提審法》第5條第1項但書規定：「但有下列情形之一者，得以裁定駁回之：…二、依其他法律規定得聲請即時由法院審查。…」

 

《提審法》有但書！

《刑訴法》第228條第4項但書的逮捕規定，就是為了聲請羈押，此時，銜接法院開羈押庭即可達到審查逮捕是否合法之目的。這種情形，即是上開《提審法》第1條第1項但書規定所稱「其他法律規定得聲請即時由法院審查者」，根本不能聲請提審，若聲請應以不合法（而非無理由）裁定駁回。

但書旨在避免疊床架屋

《提審法》第1條第1項但書符合提審法規範目的，否則，在諸如《刑訴法》第228條第4項但書的逮捕情形，就會變成雙頭馬車並行，一頭進行提審程序、另一頭進行聲押程序，疊床架屋，程序平行就可能產生裁判矛盾。

誤用《提審法》案例不少

《提審法》是法律教育與法律實務的黑洞，先前已有不少適用錯誤的案例，積非成是。在此提醒適用法律者，只要在刑訴領域碰到提審問題，一定要先想到《提審法》第1條第1項但書的除外。 

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