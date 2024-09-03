台灣治安排世界第三　刑案數據不是評斷治安優劣依據

▲ 日本的刑案破獲率約介於29.99％至35.74％之間，和民眾心目中認為日本是治安良好國家的想法，似乎有些矛盾。（圖／取自PAKUTASO）

● 葉碧翠／中央警察大學助理教授

提到刑案統計數據，人們總會和「治安狀況」聯想在一起，不過，根據國際刑警組織（ICPO）蒐集2010年至2017年各國刑案統計數據來看，日本的刑案破獲率約介於29.99％至35.74％之間，這和許多台灣民眾心目中認為日本是治安良好國家的想法，似乎有些矛盾。然而事實上，各國執法機關的刑案紀錄統計數據，因蒐集標準、計算基數及統計方式之不同，也有不少差異，例如在上述的調查中，馬來西亞介於36.18％至50.10％；歐美國家如美國介於21.10％至23.74％，英國則是介於27.06％至29.35％，顯見刑案統計數據雖可作為參考，但不應作為治安是否良好的判斷依據。

根據Numbeo公布的2023年各國安全／犯罪指數排名，在全球142個國家地區中，台灣連續2年榮登Top 3，僅次於中東兩國（卡達、阿聯）。這顯示台灣是一個宜居的寶島，國際上普遍對台灣的治安信心指數極高，只是從警政署統計查詢網站資料得知，我國的全般刑案破獲率，自民國89年59.21％一路上升至112年的97.12％，尤其是自104年刑案破獲率高達9成以上後，迄今皆維持96％至98％，這與上述的國家相比較，刑案破獲率是否過高呢？高達9成以上的刑案破獲率，與犯罪的真實情況真的相符嗎？原因還是來自於計算基準之不同。

▲ 根據Numbeo公布的2023年各國安全／犯罪指數排名，台灣連續2年榮登Top 3，僅次於卡達、阿聯。（圖／記者張君豪翻攝）

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近來警政署積極推動改革，為使刑案統計數據更貼近實際治安面，帶來以下刑案統計數據大變革：

一、將e化系統與刑案紀錄處理系統介接整合

為使刑案數據真實呈現，減化人工重複填輸，自民國113年8月起，將e化系統與刑案紀錄處理系統介接整合，由受理端員警於受理刑案開立單據後，系統將自動產出刑案數據與刑案紀錄表。

二、強化教育訓練及管考機制

刑案統計數據係非常重要的官方資料，我國許多針對犯罪現象之研究，常須借助刑案紀錄處理系統內所建置之數據，由於日後建置基礎來自於受理端員警於受理時第一時間輸入，因此必項加強員警教育訓練，並加強稽核，俾使刑案統計數據完整呈現治安狀況。

警政單位的e化受理報案系統與刑案紀錄處理系統的建置目的不同，一為便民簡化流程，另一為建置犯罪統計資料，將兩者進行系統整合，由於刑案發生的犯罪定義、統計方式及案件屬性之範圍大不同，e化系統受理件數將超過原有的刑案紀錄處理系統數據，因此，可預期未來刑案發生件數勢必上升，並影響刑案破獲案率下降。但這並不代表國內治安開始惡化或逐漸敗壞，反而是我們更能真正落實掌握刑案發生件數之多元化來源，政府及國民應有預期準備，而警政高層更應破除對數據的迷思，治安之良好與否應與是否偵破指標性刑案及民眾觀感有關，而刑案統計數據則應視為觀察長期犯罪現象，制訂治安策略之參考數據，短期內試圖控制數據高低只會使犯罪現象無法真實呈現。

▲ 刑案統計數據應視為觀察長期犯罪現象，制訂治安策略之參考數據。（圖／記者張君豪翻攝）

隨著本次e化系統與刑案紀錄統計系統的整合，員警在受理民眾報案後，不再需要重複填寫刑案紀錄表以產生統計數據。透過資訊技術整合系統間的資料，並以資訊系統自動統計，不僅減少同仁的業務負擔，還能大幅降低統計誤差，提升工作效率。此外，減少人為作業後，統計數據將更貼近治安真實現況，降低錯漏率，使刑案統計更準確，減少人為判斷，並能精準訂定打擊犯罪策略。整個過程將更科學、更便利，並朝未來AI時代邁進。

順應大數據和AI技術的興起，警政署決定進行刑案統計的革新政策，落實勤業務減（簡）化，減輕員警工作負荷。筆者樂見藉由e化系統和刑案紀錄處理系統的整合，將可提高犯罪預防成效。總的來說，警政署在數據化和智能化方面的改革措施展示了其提升治安管理效率和應對現代化挑戰的決心和成效。這些改革不僅有助於提高公共安全，還能增強市民對警政工作的信任和支持。去年下半年，民眾對警察的滿意度高達90.61%，較上半年增加0.51%，顯示出治安並未因刑案統計的變動而受到影響。警政署勇於改革、積極面對問題，並解決問題，落實業務簡化，以更科學、更便利的方式進行治安工作，使治安工作更加完善。呼籲讀者關注和支持這些改革措施，民眾的支持是警察人員前進的動力！共同為建設更安全、更智能的社會而努力。

▲ 民眾的支持是警察人員前進的動力！（圖／記者楊漢聲翻攝）

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