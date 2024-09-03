健保挖東牆補西牆　扼殺檢驗專業

▲ 健保點值修法將不以修法方式將點值入法。（圖／ETtoday資料照）

● 吳進興／臺灣醫事檢驗產業工會名譽理事長

立法院於7月16日通過主決議保障健保點值，要求衛福部在明年6月底前，達到1點0.95元目標。健保署長石崇良透露改革方向，未來對於需要鼓勵的項目，將提供好的點數或點值保障；檢驗檢查不予保障，維持浮動，避免過度醫療導致財務失控。健保署長的此番說詞及規劃完全是挖東牆補西牆、厚此薄彼，扼殺檢驗專業的不負責任行徑，筆者在此提出嚴正的六點質疑。

1. 健保檢驗點值本就被包涵在醫院總額丶西醫基層總額內隨著浮動同進退，但正進行規劃中的1點0.95元保障點值，卻硬生生排除檢驗點值的保障，完全不符合公平正義原則，更是沒有任何法令依據的隨興作為。

2. 在整個醫療體系中，現況醫檢師的薪資是敬陪末座，檢驗點值如再以不符公平正義的浮動點值計算，對醫檢師處於薪資極度徧低及過勞的現況，無疑是雪上加霜，嚴重衝擊整個醫檢專業後續教、考、用的發展。

▲ 醫檢師薪資徧低且過勞。（圖／記者楊漢聲翻攝）

3.醫檢師職場的危險性不低於其他醫事人員職類，其重要性可以從COVID-19疫情期間扮演為全民執行第一線篩檢工作表現可見一斑。臨床上，醫師要診斷疾病與評估治療效果；政府的預防保健、健康促進、傳染性疫病、多重抗藥性細菌監控等等之檢驗數據，都需要透過醫檢師的精準檢驗程序。而且在現行的醫院評鑑與衛福部檢驗認可的制度中，醫學檢驗是整個醫療體系唯一被要求部分檢驗項目的品質管控要通過嚴苛、高成本的國內外等相關認證。因此，醫學檢驗最不應該被列入健保體系討價還價、打折扣的標的。

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4.台灣人口老化嚴重，老人是罹患多重慢性病的高危險族群，是健保醫療費用的高消費族群，這是長期無法改變的事實。以2020／2015年的統計比較為例，慢性病醫療費用均約占健保總支出的3分之1；其中15.7％／12.2 的老人人口，使用接近39.8％／35.6％的健保總支出；依據經建會人口推估，2025年的老年人口將突破 20%，當醫療費用逐年增加，政府不調漲健保費，卻挖檢驗費用來填補，只能算是短期的、隨興的不負責任舉措，無助於全民健保制度的長治久安。要改善健保財務，應該檢討現行制度主要癥結，針對癥結點改善，才能長期維繫被譽為全世界最好的全民健保制度。

▲ 老人是罹患多重慢性病的高危險族群，是健保醫療費用的高消費族群。（圖／視覺中國CFP）

5.最佳的健保制度，應該是論人計酬制，過去曾經常被討論過，可能很難改變國人愛逛醫院的就醫習慣，加上家庭醫學科制度尚未完善，因而這種制度未被台灣的醫療體系接受。要抑制人口快速老化對全民健保的財務衝擊，應該可以在現行的論量計酬制度下，強化「有效的」社區慢性病「個案健康管理」機制，給予社區民眾持續的健康促進與預防保健教育，惟有建構便捷而完善的社區醫療服務網絡及建立有效且普及的全民健康管理機制，才可遏止健保財務的快速惡化。

6.落實DRG推動醫療三級制的基礎，讓社區健保特約機構能提供更便捷、即時的各項醫療服務環境與機制，建構完整的社區就醫體系，提高民眾各項就醫的便利性亦是保障民眾就醫權益的一環，更可有效降低民眾跨級就醫的醫療成本。

▲ 提高民眾各項就醫的便利性是保障民眾就醫權益的一環，更可有效降低民眾跨級就醫的醫療成本。 （圖／記者林悅翻攝）

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