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「阿北」是小草們最高領導人　披著政黨外皮的新興宗教

我們想讓你知道…民眾黨並不是個正當的政黨組織，更像是一個新興宗教，而且最有魅力的創始人「阿北」絕不會錯，小草也不認為有貪污，在小草的認知裡，那都是「奉獻」的一部分。

▲ 上周末，北檢外湧現大批支持者「小草們」，頂著烈陽舉牌喊口號，聲援柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

● 作者／我是 Sabrina，我思故我在

這次小草在北檢前違法集會長達兩天兩夜，小草跟民眾黨高層在這兩天共同喊出一個口號「還我阿北」。

假設換成是民進黨的賴清德總統涉及貪污被檢調調查，民進黨支持者會在北檢前違法集會，喊出「還我賴清德」的口號嗎？又假設換成是國民黨的侯友宜／朱立倫前總統候選人涉及貪污被檢調調查，國民黨的支持者會在北檢前違法集會，喊出「還我侯友宜、還我朱立倫」的口號嗎？

相信大家都清楚明白，不論是民進黨，甚至是國民黨，都不會發生這些事情，為什麼只有「民眾黨」會喊出「還我阿北」的口號？因為民進黨和國民黨，皆是符合《政黨法》定義的正當政黨組織，政黨具有共同的政治理念，維持憲政秩序建設自由民主的「國家」，不論這個國家是「台灣」，或是「包含台灣的中國」。民進黨和國民黨，都會尊重檢調，認知行政司法獨立，不能互相干涉，這是維持憲政秩序，國家運作的根本要件，其支持者不會去北檢前違法集會，喊出「還我賴清德、還我侯友宜、還我朱立倫」的口號。

▲ 民眾黨的中心思想是「阿北」，不是國家。（圖／記者屠惠剛攝）

民眾黨從成立至今都是「一人政黨」，精神領袖是「阿北」，民眾黨的中心思想是「阿北」，不是國家。民眾黨不在乎憲政秩序，也不在意台灣／中華民國，「國家」從來不是民眾黨的共同理念。

民眾黨本身不存在共同的政治理念，所以在各種政治議題可以到處包牌，對民眾黨而言，政治只是一個手段，是讓「阿北」成為全台灣的最高領導者的終極手段，民眾黨是因為這個共同的目標而成立的一個集合，一切都是為了「阿北」，高層和小草才能得到自己想要的東西。

根據維基百科對於「邪教（新興宗教）」的定義，一定存在一個有魅力的「精神領袖」創始人，並且組織中有「偶像崇拜」的現象。

在民眾黨裡，我們可以看見這個有魅力的「精神領袖」就是「阿北」，也因為要符合「偶像崇拜」的必要條件，所以「阿北」永遠不會錯，「阿北」永遠都是對的。

▲ 在民眾黨裡，「阿北」永遠不會錯，「阿北」永遠都是對的。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

根據維基百科上提及歐美宗教學者的研究，所有的邪教都是從一些「隱蔽、偏離主流，微小的群眾開始起家的」，這也符合民眾黨其組成的各個來源，包括來自館長的電競、黃國昌的尊師派的群眾，還有包括民眾黨自己舉辦的寶可夢活動，都是為了吸納這樣的族群。

一個人要如何經過「洗腦」（精神控制）成為邪教的成員，在維基百科裡有提及歐美社會學家所作的相關研究。

洗腦（精神控制）通常透過幾個關鍵步驟完成：

1. 參與者的身體或情緒被處於一種不安的狀況

以民眾黨為例：

抱怨國家社會不公不義、不平等，讓支持者感受到他們是受到迫害的一群人，所以一定要用各種陰謀論 #罵民進黨，讓他們的支持者認為都是民進黨造成他們如此不安的狀態。

▲ 館長陳之漢與黃國昌去年7月16日一同舉辦「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動。（圖／記者李毓康攝）

2. 將所有問題被歸結為一個簡單的解釋，並且這個解釋被反覆強調

以民眾黨為例：

矢板明夫前幾天寫的文章〈政治肺活量〉可以完整說明這個部分，他說常採訪柯文哲，不論兩岸、國防、外交、住房、教育，不管問什麼問題，柯文哲都能說出他的想法，通常都只有簡單的幾句話，但是當他回到辦公室開始整理他的發言時，才發現他的一些政策是自相矛盾的。

只有口號，沒有方法，只有抱怨，沒有行動。

3. 參與者會得到一個有魅力的領導人或群體的無條件的愛和接納

以民眾黨為例：

民眾黨之所以會辦「阿北演唱會」，一方面是小草願意買門票，另外一方面這是跳脫政黨形式「阿北與小草」的情感交流，感受到阿北的愛和率真。

▲ 柯文哲大選期間，曾舉辦「KP SHOW募款演唱會」向選民募款。（圖／翻攝柯文哲臉書）

4. 參與者會在組織內得到了一個新的身份

以民眾黨為例：

民眾黨高層們主動給這些支持者定義的新身份叫做「小草」，就像是團康活動，在遊戲中隊輔會說「聽到小熊就要拍手、聽到兔子就要安靜」，這些小草們已經被組織刻印了自己的新身份，這個新身份是帶有「任務暗示」的工具人，所以小草們會在北檢前面違法集會，這是民眾黨高層暗示的命令，接收到指令的小草們會自動完成他們的任務，甚至衝進去北檢都有可能。

5. 他們被與朋友、親戚和主流文化隔離開，接觸外部資訊受到嚴格控制

以民眾黨為例：

這些小草們是來自於館長、黃國昌、相關粉專頻道的忠實觀眾，他們接收到的都是來自於渠道內的資訊，他們是一個封閉的系統，很難接受到外面其他的資訊。

▲ 小草們是來自於館長、黃國昌、相關粉專頻道的忠實觀眾。（圖／記者黃彥傑攝）

被招募進去的成員，在經過以上1～5點的洗腦（精神控制）後，會壓抑他們的理性思維能力，並使他們喪失為自己作出最佳利益選擇的能力，讓他們的記憶被操控，服從於邪教（新興宗教）的權威，產生持久且強制的奴役，唯有主動願意脫離，否則心理狀態非常難以回覆。

由以上可知，民眾黨並不是一個正當的政黨組織，他們更像是一個邪教（新興宗教），而且最有魅力的創始人「阿北」絕對不會錯，小草也不認為有貪污，在小草的認知裡，那都是「奉獻」的一部分。

在全世界，偽裝成政黨的邪教組織，最知名的其中兩個是共俄共產黨、北韓勞動黨，其他都是恐怖組織，而在台灣，這種同質政黨是不是「民眾黨」？

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●本文獲授權，轉載自「我是 Sabrina，我思故我在」臉書。以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

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