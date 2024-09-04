小草重創司法威信　未來貪官蓋章可稱不知情

● 莊清隆／自由撰稿人

柯文哲的羈押攻防戰在驚濤駭浪中暫時畫下休止符，由於北檢提出抗告，結果還未定論。但看到日前挺柯的小草們，在炙熱的炎陽下，甚至有人暈倒，情緒高昂，舉著招牌布條高喊「沒證據快放人」，「我們相信阿北清白」。「程序要正義」、「司法要正義」、「柯P加油」、「只要阿北不放棄，我們就不放棄」，「阿北不出來、我們不解散」等語。

這些挺柯的小草有點像挺阿扁的扁迷，盲目無知，不挺法律，只挺個人。但阿扁至少有一中心信念，堅守台獨立場，扁迷挺扁，不是挺他貪汙，而是挺他的政治理念，與他們的意識形態相同，它們義無反顧挺扁，有其理念契合而相挺的正當性與合理性。

但看看柯文哲，言行不一，說一套做一套，毫無政治理念，與其所標榜的清廉，不貪財，做事誠實透明的人設背道而馳。說財團是「用刀叉吃人肉」，圖利財團被訴後又改口說「財團老闆對我來說也是市民」，還理直氣壯承認接受財團的「慰勞」有何不妥。簡直是作踐自己到恬不知恥的地步。

▲ 柯文哲選前積極向小草們募款。（圖／記者湯興漢攝）

選前阿北哭窮，呼籲小草們「儉腸虐肚」捐一、二百塊的便當錢、選後說「要買個一億元的房子，對我們來講不是很困難的事，我也不再去裝窮，我們本來就買得起。」欺騙糟蹋小草一片熱忱竟一點也不感到愧疚。

那麼這些小草到底還在挺柯什麼東西，挺他說話有梗、會創金句，為在國外留學的兒子買1.2億的新婚房有夠愛心。老柯是否貪汙或圖利財團尚無定論前，你們憑什麼拿布條寫標題，認定阿北清白不會污錢。柯媽與柯太太基於親情說相信柯P不會貪污，情有可原，你們這些小草是阿北的兒女？你們有幾個人具有基本的法律常識，敢說其中沒有一個人瞭解京華城改建案容積獎勵暴至840％的來龍去脈，以及檢察官查辦此案的原由。

這些小草在網路上串流，幾個人帶頭就能把他們洗腦得像邪教信徒，盲目崇拜教主。可見台灣基礎教育與家庭教育的失敗。

柯文哲獲釋後在臉書發文「其實這一次真正辛苦的是法官，他扛住了最後的壓力。」無異在感謝法官，但一旦北檢抗告成功，柯文哲又被收押，相信他又會罵法官頂不住壓力，政治追殺。

▲ 柯文哲2日涉貪無保請回，小草場外歡呼。（圖／記者陳以昇攝）

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台灣的司法在民眾的心目中信任度已經很低，很多人認為官司的輸贏要靠運氣，是否遇到佛系法官。

這次柯文哲採賣傻裝白癡，罵郝龍斌（什麼都不知道，可以去死）策略，一件攸關讓財團增加利益一、二百億的大案，開過30次協調會，兩任都發局長，林洲民跟黃景茂，因此事違法都反對，因此被柯文哲換掉，最後由柯市長蓋章拍板定案的大案。法官竟然接受柯P完全不知情的說詞，並大玩文字遊戲，以「無相關專業，尚未達到『有犯罪之高度可能性』之程度」相呼應，讓他開脫。

難怪名嘴黃智賢酸說：整起案件只有6種可能。

第一「法官把柯文哲當白癡」。

第二「法官把自己當白癡。

第三「法官把台灣人當成白癡」。

第四「法官被白粉跟幾個不肖立委給嚇尿了，只好裝白癡」。

第五「枉法裁判，法官爽」。

第六「法官是文盲」。

▲ 簡舒培貼出證據，質疑柯文哲不知道容積率一事。（圖／翻攝自Facebook／簡舒培）

此裁決要是成判例，將來的貪官都有福了，只要推說不知情，既使蓋了章都可不算數，懲治貪污法條可束之高閣了。

以往的群眾抗爭大多屬於政治訴求問題，現在小草們針對司法問題，不分皂白也加以干預，如柯文哲結果無罪定案，恐怕柯黑的鄉民會認為法官屈服於小草們的壓力，如柯文哲又被收押，小草們又會食髓知味，沒完沒了聚集抗爭，無論如何，都是對司法威信的一大剁傷。

台灣的司法在民眾心目中的信任度已經過低，此案可說小草盲目相挺，法官目盲栽決，給已奄奄一息的台灣司法再捅一刀，共同謀殺了台灣司法。

民眾黨以代表台灣第三勢力自居，民眾確實也給予機會並寄以厚望，沒想到短短幾年，一次的大選就露出馬腳，不僅玷汙第三勢力的名聲，也扼殺台灣藍綠之外第三勢力的生機，是台灣民主政治的攪屎棍與最大罪人。

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