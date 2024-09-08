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政府機關沒有解決問題的勇氣　不想失敗所以不敢成功

我們想讓你知道…法官的怠惰、不顧人民的死活，也就是「不想失敗所以不敢成功」的藉口。法律是保障人民最後的防線，如果都是「不想失敗所以不敢成功」，誰來保護人民？

▲ 頹廢不想上進者的人，以「不想失敗所以不敢成功」為藉口。（圖／取自pakutaso）

● 鍾雷／退休人員

時下很多年輕人流行一句「不想失敗所以不敢成功」，這是一則頹廢不想上進者的藉口。他們的理由是怕成功的路上遇上挫折，所以假借不想失敗，更因為不想失敗所以不敢成功，這是為失敗找理由，而不是為成功找方法。

其實存在這種思想「不想失敗所以不敢成功」的人，何止是不求上進的年輕人？我們發現歷史也存在，如:宋朝的靖康之恥，後來雖有岳飛的收復河山壯志未酬，留下遺憾，但這又何嘗不是朝臣和帝王怕失去權位表現的懦弱，也就是「不想失敗所以不敢成功」典型歷史故事。現今社會各階層，尤其在政府機關裡仍比比皆是。筆者舉例如下：

我國法院判決的良率99%？　真國恥也！

▲ 自由撰稿人翁立民稱「我國法院判決的良率99%」是國恥！（圖／視覺中國）

一位自由撰稿人翁立民發表了〈我國法院判決的良率99%？真國恥也！〉一文，提及2014年聲請再審核准率1.11％，2015年再審核准率1.66％，而且這只是核准開啟「再審庭」而已，至於能不能獲得「勝訴」洗刷冤屈，那是下一階段的考驗，還要看個人造化了。再看兩個數字：2005年至2014年（高院）再審核准率0.5％；2015年至2023年（高院）再審核准率0.99％；上述數字顯示，我國法院承認的「值得商榷的冤錯假案」不到1％，請問司法院，我國司法判決的「良率」高達99％，比台積電的3奈米還要先進，你們的神智都正常嗎？這究竟是衙門？還是法院？或是瘋人院？高院法官遇上這種「聲請再審案」，幾乎都以「裁定駁回」結案，因此才有上述1.11％、1.66％、0.5％、0.99％這樣的統計，所以我們以常情常理判斷，高等法院真的沒幾個好人，多數是騙子，或者是瘋子。用漂亮的成績掩飾不敢面對問題解決問題的勇氣！

官員竟稱台灣沒有賦稅人權問題

▲ 在第二次國家人權報告國際審查會議上，參與官員竟說沒有賦稅人權的問題。（示意圖／記者袁茵攝）

中華民國第二次國家人權報告國際審查會議上，當國際專家提問有關賦稅人權的問題時，參與的官員回答說沒有賦稅人權的問題，這確實引起了一些關注。會議結束後，兩審查委員會提出78點結論性意見與建議，敦促政府施政符合國際人權標準。賦稅人權涉及公民在納稅過程中的權利和義務，包括透明度、公平性和問責性等方面。這些權利在國際人權公約中雖然沒有明確提及，但與經濟、社會和文化權利密切相關。當時民間提出很多有關傷害賦稅人權的問題都沒有得到應有的保障，參與官員答非所問，極力遮掩，這就是「不想失敗所以不敢成功」的藉口。

高等法院淪為敗訴法院　民告官竟100％敗訴

▲ 行政訴訟者都知道台中高等法院的惡名昭彰。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

根據媒體報導，台中市長盧秀燕在立法院時曾接到地方人士申訴國稅局濫課稅，而行政訴訟幾乎沒贏過，在中區凡遇到行政訴訟者都知道台中高等法院的惡名昭彰。如台中高等行政法院，林秋華、莊金昌、劉錫賢、林靜雯、楊蕙芬五位法官，皆有不同年度百分之百判人民敗訴的紀錄。2012年林秋華審理的68件稅案，劉錫賢審理的56件稅案，人民敗訴率均為100％，而2016年莊金昌審理54件稅案，校正後人民也是完敗。林秋華、莊金昌已退休，但敗訴法院心態做法沒有改變，以劉錫賢（95～112年）、林靜雯（106～113年）、楊蕙芬（110～113年）三位來說，實質勝敗校正後人民敗訴率為98.6％，尤其後進法官楊蕙芬承襲前人的心態做法，從110年至113年不用校正，100％判人民敗訴。這些數據最讓人民對法官印象惡劣的事實是：法官的怠惰、不顧人民的死活，也就是「不想失敗所以不敢成功」的藉口。法律是保障人民最後的防線，如果都是「不想失敗所以不敢成功」，誰來保護人民？

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關鍵字: 司法 人權 行政法院 躺平 鍾雷 雲論

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