抗暴行動，就從基隆開始

▲ 賴清德的七殺刀，首要封喉的對象，就是基隆市長謝國樑。（圖／記者林敬旻攝）

● 羅智強／立法委員

「天生萬物以養人，人無一善以報天，殺殺殺殺殺殺殺！」這是民間流傳明末張獻忠寫的七殺詩，這七殺詩，反應在賴清德就任總統後，台灣一片肅殺的政治現狀，倒也若合符節。

而這種「清德要人三更倒，誰敢留人到五更」的狂暴颶風，第一個襲向的就是基隆市長謝國樑，可以這麼說，除了柯文哲之外，賴清德的七殺刀，首要封喉的對象，就是謝國樑。

民進黨用林右昌市府涉圖利大日的案子，來栽贓嫁禍謝國樑，濫用罷免，不只是「選輸想重選」的翻桌心態，更是為明年的立委大罷免暖身試刀。

林右昌市府與大日公司簽約東岸商場案，讓主富公司（NET）增建商場後，卻長達七年不登記為市府產權；因增建多出的兩千坪營業面積，市府也沒有增加大日的權利金。NET年營業額超過七億元，但其營收不列入大日營收報表，基隆市府能分得的經營權利金為零，八年短收約十五億元。

▲ 基隆地檢署8月28日偵結信二路停車場案大日涉嫌行賄市府官員案，起訴官商11人，該案為前市府林右昌時代發生。（圖／國民黨提供）

林右昌為廠商奉上巨大利益，檢方已經起訴收受大日賄賂的林右昌市府官員。謝國樑挺身捍衛市產，居然被民進黨操作為罷免的理由，顛倒黑白，莫此為甚。

然而，正是因為這種「作賊喊捉賊」的荒謬，也顯現了民進黨對自己可以翻手為天、覆手為雨，是黑是白任其操弄的「張狂自大」！

如果連「林右昌涉弊，謝國樑被罷」這麼荒謬的事，民進黨都能成功，就連法院四度判基隆市政府獲勝，賴清德的七殺刀依然可以輕鬆的封謝國樑的喉，那麼這七殺刀，就可以升級成為「號令天下，莫敢不從」的屠龍刀！

對內整肅異己，對外鬥爭政敵，賴清德大殺四方，目標當然不只謝國樑一個，民進黨早夥同側翼謀劃，藉反國會改革、反中累積仇恨動員能量，醞釀一波大罷免潮，待明年二月立委就職滿一年後，就會發動罷免獵殺在野立委。

一位獨派醫界大老曾說，「政治家的驕傲，是一種醫療的疾病，可以使首相和總統成為專制暴君似的掌權者，成為民主時代的新暴君」。傲慢獨裁、當家鬧事，霸凌民主、踐踏民意，這位醫界大老支持的賴清德，倒是符合他所描述的新暴君。面對民進黨越發腐化專制，台灣人民確實需要一個新自救運動。

▲ 醫界大老陳順勝曾說：「政治家的驕傲，是一種醫療的疾病，可以使首相和總統成為專制暴君似的掌權者，成為民主時代的新暴君」。（圖／記者吳世龍攝）

民進黨操弄罷免謝國樑，是賴清德統治下「指鹿為馬」、「賊喊捉賊」的經典範例。也因此，謝國樑面對的罷免案，已經不是謝國樑個人自己的政治生命保衛戰，更是台灣民主制衡的保衛戰、台灣公道是非的保衛戰。要擊退民進黨暴君式統治，要阻擋賴清德清算異己的「七殺刀」繼續逞威，民主制衡的第一道防線，就是基隆謝國樑罷免案。

即使反罷免的民意居多，但票要投出來才有用，一定要出來投不同意罷免票，讓不同意罷免票數高於同意，重擊惡罷，才能讓民進黨得到教訓、有所收斂！

抗暴，就從基隆開始！

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