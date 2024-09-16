林忠正／要減碳　綠能優先於核電！

▲ 歐盟在2021年7月正式公布CBAM計畫。（圖／達志影像／美聯社）

● 林忠正／經濟學博士、前中研院研究員

為了加速滅碳效率，歐盟早在2021年7月就正式公布碳邊境調整機制（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM）計畫，規範碳密集型產品若進口到歐盟，必須購買憑證（CBAM Cerificates）才能將其產品銷往歐洲市場，規定進口到歐盟的水泥、鋼鐵、鋁、肥料及電力產品（最近擴大至氫氣、部分鋼鐵下游產品，如螺絲、螺栓等、一些化學前驅物，以及特定條件下的「間接排放」產品），需向進口國申報其進口產品的碳排放量，自2023年1月1日開始申報排碳的過渡階段，為期三年但不必付費的（transitional phase），2026年起開始實施。

由於各種產品排碳量的計算和碳費的抵減執行起來非常複雜，對一般出口商及中小企業而言是件很困難的目標。所幸，2026年開始執行CBAM時，出口到歐盟的應稅的產品（上述排碳密集的產品）尚不必計算使用電力的排碳量以及運輸的排碳量，但是歐執委已被授權必要時，可以調整碳關稅的涵蓋範圍。

台灣有212項產品面臨歐盟課徵「碳關稅」

根據台灣經濟部統計，CBAM管制的產品共計248項，台灣包辦了212項，大多以鋼鐵製品為主。財政部貿易統計資料顯示，2022年台灣基本金屬及其製品占整體出口的7.69％，其中15％出口到歐盟。台灣出口歐盟較多的是電子產品，並未在初期列管清單上。目前對台灣產業的衝擊並非重大，但是就怕美國、英國、日本等先進國家也跟隨歐盟的腳步，陸續開徵碳關稅！所以，積極減碳是台灣逃不掉的國際責任！

▲ 台灣出口歐盟較多的是電子產品。（圖／路透）

台灣需要綠電 還是核電？

無可否認，台灣電子產業是台灣當前最重要的產業，但是電子產業供應鏈的生存與發展需要RE1OO的綠電認證。不過，核電尚未被RE100認可！綠電重要，還是核電重要？不言而喻！

為了綠電和減碳，台灣目前最重要的能源政策就是開發更多的太陽能、風力、水力、地熱、甚至核融和等清潔又可環循再生的「零排碳」發電能量，反而不該急著貪圖「短多長空」的低價核電而搶蓋核電廠。理由很簡單，台灣出口比重最大的產業就是電子零組件及各數電子產品。電子、通訊產品的供應廠商通常必需遵守的國際大廠的減碳規範，例如蘋果公司、亞馬森、台積電、等國際大廠為善盡社會責任，都是RE100的成員。

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台灣最大的電子產業部門最需要的是綠電 並非核電！

RE100為氣候組織（Climate Group）與碳揭露專案（CDP, Carbon Disclosure Project）所主導的全球再生能源倡議，加入成員的企業必須公開承諾在2020至2050年間達成100％使用綠電的時程，並且逐年回報綠電使用情形，但許多企業卻搶著在2030年前採用95％～100％再生能源。目前甚至有部分產業計畫在2025年前，就提升綠電需求至70％～80％。不過，台灣再建多少座核電廠也不可能幫台灣企業取得RE1OO的綠電認証！

▲ 台積電拚2040實現RE100。綠色和平建議公開再生能源路徑，納入自發自用占比。（圖／綠色和平提供）

是否能取得RE100的綠電認證，對台灣許多中小企業至關重要，身為國際大廠的代工企業或指定合作廠商，若沒有取得RE100認證，代表可能會失去國際訂單，在市場失去競爭優勢。國內擁核者要特別注意的是，截至目前為止，RE100並未將核電列入綠電的行列。不過，興建新的核電廠的確有助於台灣滅碳，但因政治上爭議仍大，台灣社會尚未形成普遍的共識！

開發綠電應是台灣能源政策的優先目標

就台灣最重要的電子相關產業的供應鏈而言，唯有繼續積極開發太陽能、風力、小型水力、地熱、甚至核融合等綠能才是正辦！換句話說，台灣要開發更多的綠電，而且具有需求的急迫性；而減碳則是需要長期努力的目標，目前還有時間按步就班，分階段執行各種滅碳措施。台灣現階段應全力開發各種綠電，滿足高科技產業及民生的用電需求，同時這也是有助於減碳的長期目標！

由於全球減碳的方向勢在必行，台灣政府現在就應該主動依出口產品的比重及急緩程度，參考歐盟相關產品的碳排的推定值（歐盟同類產品中碳排表現最差的10％ ），建立各類產品的碳排資料，並提供計算各類產品排碳量的通用版本，以供出口廠商參酌及因應。

▲ 台灣現階段應全力開發各種綠電。（圖／記者林振民攝）

台灣應開徵「出口碳稅」對沖歐盟碳關稅！

由於歐盟計算碳關稅可以抵減下列項目：（1）於原產地國已負擔的碳價、（2）EU-ETS（EU’s Emissions Trading System，EU ，歐盟排放交易系統）——的免費核配量（目的是減少排碳高的產業移至排碳低或管理寬鬆的國家） ，但需出口商書面舉證已於原產地國負擔碳價，並經獨立第三人驗證未有任何形式減免。減免之後，排碳量仍過高的產品則需至EU-ETS碳權交易市場購買碳權憑證。

既然如此，台灣面對（歐盟）碳關稅及其減免政策，最佳的對策就是「肥水不落外人田」，也就是說出口產品如果要付歐盟的碳關稅時，不如由台灣政府事先自行開徵「出口碳稅」，這個台灣的國內碳稅即可從應繳給歐盟的碳關稅完全扣除。付給歐盟的碳關稅，不如先轉為台灣的碳稅收入，且碳稅的收入應該專款專用，全部作為台灣減碳及開發清潔與再生能源之用。

台電需要加油！

台灣雖非聯合國成員，也非巴黎氣候協議的簽約國，但為達到減碳的全球長期目標，台灣行政院訂了減碳計劃。目前台灣減碳的預期成果（2030年減量20％ ），距離IPCC的目標值（2023年減量43％；2035年減量60％ ）都很遙遠，台灣面臨的國際壓力勢必越來越大！然而，台電的老闆──經濟部連要求台電全面推動數位化或智慧化電表都做不到，減碳的最基礎的工程都失敗，還談什麼未來要大幅減碳的目標！

▲ 經濟部連要求台電全面推動數位化或智慧化電表都做不到，還談什麼未來要大幅減碳的目標！（圖／記者廖婕妤攝）

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