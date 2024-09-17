腎利中秋　享月烤肉趣

▲ 中秋節與親朋好友相聚吃月餅、嘗烤肉特別具有過節儀式感。（圖／周刊王）

● 蘇嘉華／樂生療養院營養師

今天是中秋節，與親朋好友相聚吃月餅、嘗烤肉特別具有過節儀式感，但對於有慢性腎臟病變的患者來說，若稍一不注意，可能就會造成病情的惡化。

當腎臟發生病變時，無法將體內的含氮廢物排出，因而產生尿毒症及電解質的不平衡，所以在飲食上，須採低蛋白的飲食模式，如有電解質異常者，則需視情況限制磷、鉀的攝取。

在烤肉上，腎病病友應避免蛋白質攝取過多，肉類的攝取也須注意份量，可以選用未醃過的豬肉火鍋薄片約4～5片，或三指寬的大小厚度肉片約兩片，及草蝦4～5尾，搭配烤絲瓜、玉米筍、青椒或筊白筍等蔬菜，以醬油、太白粉、八角（月桂葉）、蒜末、微量砂糖，自製烤肉醬刷烤或淋上檸檬汁增添風味，可避免含鈉量及添加物攝取過高；而在食材選用上，應以天然食材為主，避免香腸、熱狗、臘肉、丸子、內臟類等高油、高鹽的加工品以及避免生食和氣泡飲品的食用，如合併有血糖問題者，請避免含精製糖的飲料或果汁。

▲ 應避免蛋白質攝取過多，肉類的攝取也須注意份量。（圖／新北動保處提供）

而月餅屬高磷、高油食品，避免選用堅果類、蛋黃、滷肉餡料月餅，可選擇較清爽的以玉米粉、澄粉或藕粉等低蛋白澱粉製成的冰皮月餅，或者磷含量較低的烏豆沙月餅，一天一個為限，如有使用磷結合劑藥物者，用餐時，須一併嚼碎服用，以預防長期高血磷的引發骨質病變。柚子屬含鉀量較高水果，一天建議食用約2瓣即可，或是可利用果肉自製柚香烤肉醬，增添烤肉風味即可，切勿過度食用。

下面為樂生療養院營養室研發之地瓜冰皮月餅，融合當季食材與節慶提供腎友參考，以下為6人份：

材料如圖

▲ 樂生療養院營養室研發之地瓜冰皮月餅材料。（圖／樂生療養院營養室提供）

作法：

餡料：將130公克地瓜切塊蒸熟、20公克蔓越莓切碎後一起壓泥攪拌，分成每份25公克之小球6份備用。

外皮：將8公克葵花油倒入80公克水中，加熱至沸騰後，倒入80公克菓燒雪粉，混和攪拌後揉至光滑，分成6等份備用。（小技巧：可加入自己喜愛的天然色粉進行調色或配色喔！）。

將餡料包入外皮中，放入模具中成形，冰涼後即可享用。

成品：

▲ 樂生療養院營養室研發之地瓜冰皮月餅成品。（圖／樂生療養院營養室提供）



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