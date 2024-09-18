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加害者檢察官升官　檢察體系難獲信任與尊重

我們想讓你知道…民眾對於司法，尤其是檢察官辦案極度不信任，顯示現行檢察體系存在制度性及結構性問題。

▲ 總統府8月30日舉行司法院正副院長及大法官被提名人介紹記者會。對該名單，藍營痛批史上最爛，是對司法院大法官這個職務最大的羞辱。（圖／記者林敬旻攝）

● 鄭誼／退休人員

上月底，總統府公布司法院正副院長與大法官名單後，隨即引發在野黨與輿論懷疑司法院正副院長新人選政治立場鮮明，未來能否秉持公正的疑雲？近日，前台大校長管中閔亦發文，直指也是大法官提名人之一的劉姓台大教師，當年連番以臉書文章造謠、汙衊他，即使後來事實證明那些指控子虛烏有，但這群加害者從未為他們造成的傷害表示過歉意，讓他至今「思之猶有餘恨」！

不義檢察官升官　扼殺司法正義！

大法官是憲政的守護者、人權的捍衛者。但從司法院正副院長與大法官提名人過往舊事爭議不斷，總統府卻想以此名單強化人民對司法維護社會公義的信心，恐怕難以說服廣大群眾！畢竟，若不實的造謠、汙衊者也能當大法官，司法正義如何獲得伸張？如若司法體系加害人無過、無責，甚至因其迎合上意加害行徑而取得官位，這不僅是反民主反法治，更是直接扼殺司法正義！奈何如此不公不義卻獲得加官晉爵的例子，在檢察體系更是見怪不怪。

▲ 司法院正副院長及大法官被提名人名單備受爭議，連綠委也對司法院副院長被提名人姚立明、大法官被提名人劉靜怡兩人有疑慮。圖為大法官被提名人劉靜怡。（圖／記者林敬旻攝）

921大地震，南投受創嚴重，時任南投縣長彭百顯被控在九二一震災重建工程中貪污，被檢方以觸犯《貪污治罪條例》圖利、期約不正利益、侵占公款、詐取公款及刑法偽造文書、背信等罪名起訴。歷時十一年，無罪定讞，當年偵辦該案的主任檢察官卻不斷升官。9月8日，立法院旁的首場公民開講活動，馬英九基金會執行長蕭旭岑到場聲援時表示，當年檢方偵辦與前總統馬英九有關的三中案、洩密案時，也曾被檢察官羅織入罪、毀其人格，甚至放消息給特定媒體。後來法院還給馬英九清白，但當時所有偵辦馬英九的檢察官竟然全都升遷。

吾人皆知，起訴馬英九的侯寬仁檢察官劣跡斑斑，在其偵辦的周人蔘電玩案中，被起訴的部分台北少年警察隊官警，當初在出庭時，曾抗議他們的筆錄遭張冠李戴、抽換撕毀，以及偵訊錄影帶下落不明。雲林廢土堆案，辯護律師劉炯意也指侯寬仁偵訊被告張隆生時，筆錄與錄音內容嚴重不符。就連前副總統呂秀蓮特別費案，也同樣爆出筆錄與實際陳述不符。然侯寬仁仕途之順遂，堪稱檢察官之傳奇。從檢察官一路到廉政署副署長，如今還是法醫研究所所長！

▲ 法務部法醫研究所所長侯寬仁。（圖／記者李毓康攝）

《法官法》第86條第1項規定：「檢察官代表國家依法追訴處罰犯罪，為維護社會秩序之公益代表人。檢察官須超出黨派以外，維護憲法及法律保護之公共利益，公正超然、勤慎執行檢察職務。」若以此檢視侯寬仁檢察官以往辦案不良紀錄，社會大眾所看到的結果是，檢察官不僅未謹慎執行檢察職務、維護社會秩序，反而加深社會大眾對檢察官的負面觀感。

民眾對司法信任度每況愈下　對檢察官尤其不信任

去年，台灣公民人權聯盟籌備處公布「司法信心民意調查」，結果顯示僅30.4％受訪者滿意司法改革，高達近85％民眾認為檢察官辦案時會受政治力影響。這份民調凸顯出民眾對於司法，尤其是檢察官辦案極度不信任，顯示現行檢察體系存在制度性及結構性問題。

人民對檢察官辦案極度不信任，豈是一朝一夕形成之故？檢察官有權無責卻高升，不正好顯示檢察官的人事升遷方式大有問題？倘若，「屁股決定腦袋」，檢察體系的監督、究責制度又失靈，一再讓加害者也能升官，試問，還有多少人願意相信、期待檢察官能超出黨派，把維護社會公益當回事？

▲ 民眾對於司法，尤其是檢察官辦案極度不信任。（圖／記者屠惠剛攝）

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