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網驚「景美女中排名掉到28」　別用學校或職位定義自己

我們想讓你知道…無論學校排名如何，都不影響每個人的個別表現。學校是提供資源的平台，而學生如何利用這些資源，才是重點。

▲ 近日有網友在PTT上，以「113年國中會考基北區高中錄取分」為標題發文，分享基北區的高中錄取分，發現景美女中的分數掉很多。（圖／翻攝自景美女中學校網頁）

● 林峰名／鋒測科技總經理

最近看到一則新聞報導「曾經的前三志願！景美女中排名掉到28」。

這讓我不禁好奇，有多少人真的是根據分數落點來選學校？是為了名符其實？還是希望盡可能讀到所謂的「好學校」？我當初選讀的高中、大學就只是貪近啊！

景美女中和我有頗深的淵源，細節不提，我挺喜歡景美女中的風氣，至少在跟景美電腦研習社交流，以及去過景美舞會的經驗，我感受到景美女中不是一間以分數掛帥的學校，其實就像大家對建中、北一女、師大附中、成功等學校的刻板印象一樣，就是「不只會讀書，也很會玩」的學校。

大家還記得2013年的《志氣》這部拔河電影嗎？背景就是景美女中拔河隊，經過了十幾年，兩周前的2024年德國世界盃室外拔河錦標賽一樣是由景美女中和台師大締造十金傳奇（新聞只寫錦標賽6金，但其實還有公開賽的4金），而《志氣》中的校長，至今依然陪伴學生們四處征戰。

▲ 2013年電影《志氣》講述景美女中拔河隊奪得世界冠軍的歷程。（示意圖／翻攝自臉書／景美女中拔河隊）

可能有人會想，這些比賽只是部分學生的成就，與學校整體無關。但我想說的是，無論學校排名如何，都不影響每個人的個別表現。學校是提供資源的平台，而學生如何利用這些資源，才是重點。例如，景美女中的拔河資源、復興美工的設計資源，還有師大附中的音樂班。

學校排名只不過是制度下的選擇依據，分數高的學生可以選學校，分數低的則由學校來選你。但「唯有讀書高」的觀念早就不知道過時多久了。進入的學校排名只是有不一樣的起點罷了，而不是排名靠後的有更早的終點。

類比到職業的話，甚至有人跟我說，他覺得當軟體測試工程師就低人一階或永遠低薪，拜託，不要把分數那套放在職場裡，用薪水來定義職業的好壞，而且誰說軟體測試就一定低薪，不同的位置，不同的思維，造就不一樣的自己啊！可以有高薪的測試工程總監，也有剛出社會的22K小白軟體工程師啊！

不需要讓學校或職位來定義我們！

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● 本文獲授權，轉載自「林峰名」LinkedIn。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

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關鍵字: 景美女中 前三志願 高中 排名 志氣 教育 林鋒名 雲論

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