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國民黨只在乎己利　難怪吸引不到年輕選票

我們想讓你知道…既然是國會最大、藍白聯手有國會多數，就不能只是為反對而反對，而必須要有自己的主張、藍圖和論述，負起責任讓國家、社會往自己想要的地方改變。

▲ 北檢13日提訊柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

● 單厚之／資深媒體人

民眾黨主席柯文哲因圖利罪遭收押，加上之前的假帳風波等一連串的負面消息，導致民眾黨基本盤受到衝擊，年輕和高學歷族群對民眾黨的好感度大幅滑落。民進黨近日以強化社群等方式希望能吸引「回頭草」，但成效並不算太明顯。而國民黨方面只是不斷的強調藍白合，完全看不到任何爭取年輕選票的努力，年輕和高學歷族群的支持不增反降。

近日幾份民調都顯示，柯文哲過去一段時間的風波，民進黨的支持度或好感度小幅成長，國民黨則完全沒有獲利，民調持平或小跌，而民眾黨在重挫之後，似乎有小幅反彈的跡象。這背後的原因其實不難解釋，過去將近一個月的時間，政治新聞幾乎完全是「綠白對打」，而國民黨完全被邊緣化，成為政治的局外人。

下會期優先討論事項？　國民黨「交白卷」

立法院本周五即將開議，立法院長韓國瑜昨天邀集朝野協商，討論會期的優先事項，民眾黨提出要求政院就能源政策、電價政策提出專案報告，並要求政院立刻公告並實行NCC組織法；民進黨則希望朝野發表「聯大2758號決議不涉台灣主權」的聯合聲明，而國民黨則完全沒有任何主張，形同「交白卷」。

▲ 立法院長韓國瑜18日邀集朝野協商，討論會期的優先事項。（圖／記者屠惠剛攝）

更有甚者，國民黨日前才公布民調，指「罷樑」聲勢暴跌，僅剩下27.3％基隆市民同意罷免謝國樑、44％不同意，謝國樑可望安全過關。而上會期一度希望修改《選罷法》提高罷免門檻的國民黨團，如今卻又揚言要再拚本會期完成《選罷法》三讀。

「罷樑」本是「大罷免」的前哨戰，在「青鳥」最熱的時候，的確有不少新科藍委擔心遇到罷免「不死也得脫層皮」，動了修《選罷法》的心思，嚇得謝國樑趕快跳出來澄清，即便《選罷法》修改也不涉及這次的罷免。如今，罷免的氛圍已過，「青鳥」和「罷免」已經不再是社會關心的議題，民眾注意力都已經轉移到柯文哲和民眾黨的身上，國民黨居然還念念不忘，是怕民眾不夠討厭自己嗎？

上會期藍營主打法案全只緊扣自身利益

回顧立法院第一會期，國民黨讓人留下印象的不外是「國會改革」相關法案以及想要強推《花東條例》、《選罷法》、《財劃法》等，「國會改革」完成三讀後遭大法官凍結，後三者被民進黨海K一頓之後不了了之，整個會期幾乎一事無成。

▲ 立委傅崐萁不滿交通部報告稱花東快速公路特別條例違憲，爆氣拍桌。（圖／記者李姿慧攝）

更值得注意的是，這四個重要事件，幾乎都是國民黨「涉己」事項，國會改革是為了立法院的權、《花東條例》是為了國民黨總召傅崐萁的票、《選罷法》是為了藍委免於被罷免、《財劃法》是為了藍營執政縣市的錢。這中間當然也涉及監督制衡，但卻都不是被放在第一位。

如今立法院即將開議，綠、白兩黨紛紛提出優先事項，而身為「國會最大黨」的國民黨，卻完全講不出自己要替民眾做什麼，只關心自己的利益，這種毫無理想性、正當性的態度，要如何民眾的肯定、年輕選票的支持。

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要有自己的藍圖！　肩負社會責任帶領國家向前

台灣的問題這麼多，國民黨竟然找不出任何其他能造福民眾的事？別的不說，就說5年前民進黨以國會多數強勢通過的「鳥籠公投」──把公投與大選強制分離，當時國民黨不是氣到吐血、揚言總有一天要修回來？如今好不容易有了國會優勢，卻完全忘記當時的難堪，又是什麼道理？此外，「轉移投票」、「陸配入籍六年改四年」，這些難道不是國民黨當初對民眾的承諾，國民黨也全忘了？

▲ 國民黨在「國會改革」中所有的論述，只有「民進黨昨是今非」。（圖／記者李毓康攝）

上個會期，國民黨在「國會改革」中所有的論述，只有「民進黨昨是今非」，不斷的「嘴」說民進黨說的這些都是原本民進黨的主張，民進黨不應該反對。但試問，國民黨自己的主張是什麼？如果國民黨只想扮演一個「過去式的民進黨」，那民眾要國民黨幹嘛？

國民黨始終不理解，「國會最大黨」並不只是「最大在野黨」而已，既然是國會最大、藍白聯手有國會多數，就不能只是為反對而反對、不能只有監督制衡而已，而必須要有自己的主張、藍圖和論述，負起責任讓國家、社會往自己想要的地方改變。審預算、人事同意權跟吃飯睡覺一樣，都是立法院行禮如儀的日常，每個政黨無論大小都必須參與，但國會最大黨卻不能只有這樣而已。

立法院即將開議，國民黨必須趕快說清楚，這會期要替民眾做些什麼，民眾才能在會期末有檢驗的依據，不能再像上會期一樣，不知道突然從哪裡冒出《花東條例》、《選罷法》、《財劃法》這些連內部都沒共識的「優先法案」，最終又不了了之。若國民黨真還敢把《選罷法》當成優先法案，那就等著全民打屁股吧。

▲ 國民黨必須趕快說清楚，這會期要替民眾做些什麼。圖為國民黨黨部。（圖／記者湯興漢攝）

● 本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」。以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

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資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

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