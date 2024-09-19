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馬英九勇敢突破《2758》限制　賴清德剩嘴砲

我們想讓你知道…建議民進黨的提案可放進「堅決反對以《2758》阻撓中華民國參與聯合國體系等國際組織」、「敦請聯合國成員國廢除或修正《2758》」二主張，別讓賴清德輸給馬英九！

▲ 《聯合國2758號決議》是在1971年10月25日聯大投票表決「中國代表權案」問題所通過的決議。（圖／翻攝百度百科）

● 羅智強、牛煦庭、林沛祥／立法委員

內政百廢，為了轉移焦點，窮到只剩意識形態的民進黨想到了《聯合國2758號決議》，說要在立法院提案，要朝野立委共同反對《2758決議》。

我們覺得，反對2758決議是個廢話，中華民國從來就反對聯合國2758決議案，我們當然反對，但民進黨的提案根本是自曝其短。事實上，從聯合國在1971年通過《2758決議》以來，唯一一位能夠突破《2758決議》不合理限制中華民國國際參與的總統，就是馬英九。

《聯合國2758號決議》是在1971年10月25日聯大投票表決「中國代表權案」問題（當時通稱「排我納匪案」）所通過的決議。當年中華民國代表基於「漢賊不兩立」的原則，在投票前毅然退場抗議。當時聯合國、國際社會及兩岸間對「一個中國」的詮釋，都具有排他性質，可說「有你無我」的。事實上該決議雖未直接處理在台灣二千三百萬人民在聯合國代表權的議題，但對我國參與聯合國及其專門機構的機會，仍造成全面封殺的直接效果。

▲ 馬英九總統執政時，在《中華民國憲法》架構下，成功突破《聯合國2758號決議》的限制。（圖／記者周宸亘攝）

然而，面對如此艱困國際環境，馬英九總統執政時，在《中華民國憲法》架構下，仍然成功突破《聯合國2758號決議》的限制，自2009年開始，以觀察員身分、中華台北（Chinese Taipei）名稱、連續8年正式出席暌違38年的世界衛生大會（WHA），2013年並應「國際民航組織」（ICAO）主席邀請，以特邀貴賓名義出席暌違42年的年會。

馬英九能以實際行動、實際成果突破《2758決議》，為中華民國締造近半世紀來的最耀眼的外交成績，民進黨政府應秉持中華民國主體性，繼續實踐、精進馬總統務實有效的外交政策。但民進黨不只無能突破《聯合國2758號決議》的框架，讓中華民國重返聯合國體系下的國際組織，民進黨上台後，甚至讓中華民國「得而復失」，於2017年、2016年，分別被逐出了世界衛生大會和國際民航組織，使中華民國再度被隔絕於國際社會。

所以，民進黨要提案反對《2758決議》非常好，但要玩就玩真的，不要打假球。我建議民進黨的提案可以放進二點主張，不要讓賴清德輸給馬英九！

▲ 民進黨團13日再度呼籲朝野合作，比照澳洲國會通過「《聯大第2758號決議》並不涉台」決議。（圖／記者屠惠剛攝）

第一，堅決反對以《聯合國大會第2758號決議》，阻撓中華民國參與聯合國體系等國際組織，剝奪台灣二千三百萬人參與國際社會之權益。請賴清德總統和行政院，和馬英九總統一樣，以實際行動和實際成果，突破《聯合國2758號決議》限制，爭取重返聯合國架構下的重要國際組織。特別是馬英九總統曾經成功爭取重返的世界衛生大會、國際民航組織，請賴清德總統向國人莊嚴承諾，在2028年卸任前爭取重返。

第二，如果賴清德總統無法和馬英九總統一樣，成功突破《聯合國2758號決議》限制，讓中華民國重返聯合國架構下的重要國際組織，則請賴清德總統和民進黨政府，承諾會在2028任滿前，敦請聯合國成員國廢除或修正《聯合國2758號決議》，積極落實《聯合國憲章》揭櫫之普遍性原則，以及「不遺漏任何人」之承諾，確保中華民國之國際參與。

如果這兩點民進黨不敢放進提案文中，沒關係，在民進黨提反對《2758決議》時，我們會提修正動議，幫民進黨修一個更有肩膀的反對《2758》提案。

▲ 在民進黨提反對《2758決議》時，國民黨也會提修正動議，幫民進黨修一個更有肩膀的反對《2758》提案。（圖／記者湯興漢攝）

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