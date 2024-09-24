未見金阿波蘿言而不實　呼叫器爆炸案超出人道底線

▲ 黎巴嫩真主黨（Hezbollah）成員所使用的呼叫器和對講機在17日和18日接連齊爆，造成至少37人死亡，約3000人受傷。（圖／翻攝X、路透）



● 丘福隆／美國洛杉磯生物科技業者

9月18日黎巴嫩發生驚人的呼叫器（pager）爆炸案，是怎麼一回事？

該爆炸案使逾12人死亡3,000人受傷，敘利亞也有類似爆炸情況。一般相信，呼叫器已被植入炸藥，目的在炸死使用呼叫器的真主黨成員。初步檢視發現，爆破殘留物上面印有「製造商金阿波羅、機種AR924、台灣製造」等資料。然而金阿波羅負責人立刻表示「該呼叫器完全由外國區域代理商負責設計與製作，再貼上金阿波羅商標」，並宣稱雙方有簽署合作協議書，因此金阿波羅不對該爆破產品負責。

為何所有美媒都直言爆炸案是以色列幹的 沒替以色列打圓場？

真主黨成員改用簡單、實惠的呼叫器通訊，藉以防止以色列攔截與監聽訊息，沒想到以色列竟然在呼叫器內植入炸藥，造成對所有呼叫器持有者的通殺。因為此事太大條，很可能引發全面性區域戰爭，而且本案的發生沒有正當理由或道德制高點，美國必須立刻撇清。同理可知，金阿波羅製造商也絕不可能膽敢參與這種無差異性殺人呼叫器的製作。

▲ 「Gold Apollo」（金阿波羅）董事長許清光澄清，爆炸呼叫器非台灣製作。（圖／記者黃宥寧翻攝）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

如何製造殺人呼叫器？

最簡單可行的方法就是稍微修改AR924的架構以便植入炸藥，同時利用原有的零件與封裝程序。基本上，研發出爆破元素與引爆機構為第一要務，設計新架構次之（但外殼形狀不需改變），至於組裝程序則可維持不變。如此為之，部分零件或半成品可購自金阿波羅（因此不必大費周章地開許多模具，做無數次的實測），或收購市面上的金阿波羅呼叫器，加以利用。由於產品體積很小，製作數千個呼叫器的空間要求不大，植入炸藥與最後封裝將很容易保持完全秘密。

如何研發出爆破元素與引爆機構？

手掌大小的帶炸藥無人機，已經在戰場上發揮威力，因此製作小型爆破元素與引爆機構完全沒有技術上的問題。事實上，蜂群般的小型無人機羣，攜帶三秒膠、炸藥、煙霧彈、化學戰劑、生物戰劑、電磁波干擾器等等，未來很可能成為大地面部隊或航母艦隊的天敵。

▲ 類似發生爆炸的黎巴嫩真主黨呼叫器（俗稱BB Call）。（圖／達志影像／newscom）

本爆炸案的主謀者如何策劃與保密？

關於策劃，可從兩方面談起。以色列方面：必須知道真主黨買主的特殊採購管道，否則含炸藥的呼叫器可能會被非真主黨成員買走，落入一般老百姓手裡，造成氾濫失控的局面。真主黨方面：必須確認所有的中間人都守密可靠或不知情，而主要貨款則一定要讓自己人賺走才安心可靠。關於保密，從新主意到新產品，要一路保持秘密非常困難；增強保密的方法之一為分段處理，分別掌控；商品掛上知名商家品牌可魚目混珠，利於通關。由於呼叫器爆炸案還涉及恐怖複雜後果，欲求保密難上加難。通常，犯案者不會讓自己成為會被逮住的現行犯、會設法製造不在現場證明、會製造案情斷點等等。本爆炸案的事前保密可謂相當成功，殆因史無前例之故。但是，因為金阿波羅可以提供許多有利於解密的資料，事後追查真相可能會有許多突破。

金阿波羅能幫忙追查真相嗎？

金阿波羅所有的發言以後都可查證；迄今未見言而不實，但避重就輕仍有可能。值得注意的是，外國區域代理商曾經事先告訴金阿波羅，他們希望自行設計並製造商標產品，而不是偷偷地製作，可見得該代理商也不是爆炸案主謀者。事實上，有可能連組裝者也毫不知情；真正的大腦躲在後面，只負責提供核心零件與操盤。此外，金阿波羅只顧收取貼商標的權利金（每個15美元），不查驗代理商的出貨品質，簡直把自己的商標與信譽當兒戲。再者，金阿波羅是否提供零件或半成品，以及收入多少權利金與其金流等等，均有助於案情的釐清與估計爆破產品的總流量。

▲ 金阿波羅所有的發言以後都可查證，迄今未見言而不實。（圖／路透）

本爆炸案完全超出人道底線 後患無窮！

以色列的報復思維一向不擇手段，沒有人道底線，竟然無孔不入，把民用電器武器化；以色列發動本爆炸案簡直與恐怖組織無異。由於真主黨對以色列北部的火箭彈攻擊已迫使逾6萬以色列人遷離；為重返家園，可能成為促使以色列發動呼叫器爆炸案的主因之一。現在我們看到呼叫器被用來通殺持有者（連同身旁親友們）的恐怖攻擊。往壞處想，如果本案更晚期才爆發，呼叫器使用者的人流會更廣泛，廣泛到甚至包括你我，更多的無辜百姓將大遭其殃。而今而後，不但每人必須小心自帶的物品（不論是電子產品或非電子產品），還必須擔心所有在你身旁的人是否帶有爆破物，這簡直令人瘋狂！確實，本案打破人類的互信，使人陷入焦慮、惶恐、無助的深淵。

因為手機通訊器材不安全所以改用較低階的呼叫器或對講機，那麼未來還有更低階的通訊器材可用嗎？

有，可以用月餅！根據野史，明朝老百姓利用含紙條的月餅通訊才把元朝打下來。如果你害怕月餅內含炸藥，你可以要求送月餅的人先咬食一口月餅再交貨。

▲ 根據野史，明朝老百姓利用含紙條的月餅通訊才把元朝打下來。（圖／Unsplash）

● 以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。