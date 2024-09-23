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以簡馭繁，求精求實－－再給國防部近戰格鬥興革的建言

▲▼ 訓練無法與時俱進，也是國人認為服役是浪費時間的原因之一，以「刺槍術」改名為「近戰格鬥」即為一例。（圖／澎防部）

▲▼ 完整的刺槍術或改稱槍械格鬥術，應包含用槍、奪槍、反奪槍。（圖／澎防部）

● 張博智／前陸軍步訓部體育組上校組長

國防部顧部長就任之初所宣示的「減法」治軍練兵的思維，我非常認同，唯有減去不必要的雜物干擾，才能專心致力於戰訓本務。至於屏除表演性的訓練與操演，也是切中實弊，我也非常支持。

減什麼？如何減？什麼是與戰訓無關的訓練與操演？成了另一個重要的課題。

就當前國防部所宣示的，全面推展近戰格鬥以取代刺槍術，算是減法嗎？

刺槍術本來就是近戰格鬥戰技，為什麼會被歸類成近戰格鬥的另一端？甚至變成被取代的異端呢？原因或許不少，但我認為關鍵卻在：

一、 訓練方法欠當成效不彰。錯教亂練胡整，一直是軍隊教槍練槍的通病，癥結在幹部師資職能普遍不足，又缺乏進修深造管道機制。

二、 練習時間太短太少。迫於作戰型態巨變，近戰格鬥機率極低，課程規劃早已不將之納入重點。

三、 訓練重點錯置。長久以來，刺槍術都以團體刺、基本刺、空刺為形式與方式，造成為求動作一致、隊形整齊為重點，衍生諸多浮華不實、枯燥乏味等副作用，淺見以為應以對刺訓測賽為重點，而以練膽練心為主，練力練技為輔。

綜上所述，即使現代戰爭之近戰格鬥機率趨低，但若仍有格鬥訓練之必要，淺見以為槍械格鬥不宜減去而是精實。理由至簡，只因軍人持槍用槍故須練刺槍。

持槍戰鬥應以射擊為主，必須手不離槍，保持槍口朝前，以利隨時出槍射擊。時下有人以限制空間中，敵人出其不意驟然攻擊，無法刺槍，唯有近身肉搏，故須持刀反擊或拳打腳踢摔絆之近身格鬥。

其實，刺槍術不只要求防刺相連、刺防相繼，更要刺擊砍一招三式一氣呵成。此外，也可拳打腳踢，或者奪槍反制或反奪槍反反制，易言之，完整的刺槍術或改稱槍械格鬥術，應包含用槍、奪槍、反奪槍。但這一套系統，限於時間無法學成，更難以精熟，但若熟練刺擊砍之連續攻擊仍足以應急制變，或猶勝於徒手格鬥或改持刀械格鬥。這才符合減法練兵旨趣。

刺槍術用槍之道，不是與敵人纏鬥，而是靈活手身步，取開適切距離，遠刺進擊順勢砍，砍後隨即用槍，保持出槍距離以利射擊或攻擊。

當前，造成刺槍術被取代的主因，歸根究底還是教槍的不練槍，師父引進門卻常引進錯的門，錯教亂練胡整所導致，這個癥結不根本解決，近戰格鬥又有綜合格鬥、槍械格鬥，豈是減法？其實是另起爐灶，不啻是增！

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