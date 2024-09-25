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「挺台」已成國際潮流？　勿忘冤大頭「凱子外交」！

我們想讓你知道…善良熱情好客是台灣人的本質，我們歡迎擁抱民主的國家，但也別忘記對台灣一直索取、背刺台灣、冤大頭的「凱子外交」！

▲荷蘭國會12日以147對3的壓倒性票數，通過一項涉及台灣的動議，拒絕中國扭曲《聯合國大會第2758號決議》，並要求荷蘭政府在歐盟內部尋求對這項立場的支持。（圖／達志影像／美聯社）

● 許哲銓／自由撰稿人

荷蘭國會近日通過友台動議，主張《聯大2758號決議》並未決定中國擁有台灣主權，支持台灣參與國際，給人一劑激動的興奮劑，本土組織台灣聯合國協進會（taiuna）也在聯合國大會召開期間發起遊行，聲勢浩浩蕩蕩達到前所未有的五百人，綠委激動落淚，高喊「挺台已成國際潮流」，我們的國際地位好像終於達到前所未有的高度，可事實果真如此嗎？

9月12日，荷蘭國會眾議院通過一項動議，指出《聯大第2758號決議》並未決定中國對台灣擁有主權，也未排除台灣參與聯合國或其他國際組織，認為中國扭曲該決議。動議重申，台灣參與國際民航組織（ICAO）及世界衛生組織（WHO）等國際組織符合荷蘭的利益。

什麼是《聯大2758號決議》？在國際上爭議很多，具體分析筆者先在此按下不表，但一句話總結，目前來看各國對《2758號決議》各取所需。

▲ 中國國家主席習近平與荷蘭首相呂特。（圖／翻攝新華社）

以荷蘭國為例。回溯今年3月，荷蘭時任首相呂特（Mark Rutte）訪華期間，曾明確表示荷蘭珍視與中國大陸的友誼，並堅持一個中國原則。時間過去6個月，來到9月初，9月中國大陸預告光刻機自助的訊息，當月12日荷蘭決定反制中國大陸，立即抛出一個煙霧彈，那就是喊出口號支持台灣、重申《2758》含義，認爲台灣參與國際組織符合荷蘭的利益。不過，荷蘭和台灣建交了嗎？和中國斷交了嗎？答案均是否定。

並且中國大陸作爲荷蘭在歐盟內的第二大交易夥伴，2023年雙邊貿易額高達1,170.9億美元。即便光刻機貿易的摩擦，面對如此龐大的經貿合作基礎，荷蘭也不得不謹慎行事。荷蘭這些行為明顯口惠實不至，嘴巴上支持台灣，行爲上偏倒中國大陸，而非價值觀外交看到台灣的真實處境，一旦中國大陸做出讓步，荷蘭極有可能再次偏倒中國大陸，政府一貫風格的「凱子外交」，又被狂撈一筆，到最後徒勞無功，得不償失。

▲ 荷蘭外貿與發展合作大臣范呂文3月27日與中國商務部長王文濤會面。范呂文當時表示中國是荷蘭最重要的經貿夥伴之一，荷蘭願繼續做中國可靠的合作夥伴。（圖／翻攝澎湃新聞）

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不僅如此，台灣聯合國協進會（taiuna）對民國態度也不清不楚。點開官網，滿屏幕的募捐和充值會員訊息，接著在首頁簡章上，最明顯的地方顯示有十個明晃晃的大字「推動台灣國加入聯合國」。根據外交部公開度資料顯示，僅今年第一季度對該團體的補足就有75萬，這讓人無比錯愕，用著民國的補助，卻是致力於促進「台灣國」的國際地位？這是拿著民國的錢辦著扼殺民國的事？實在捉摸不透。

▲ 台灣聯合國協進會對民國態度不清不楚。（圖／台灣聯合國協進會官網）

一場五百人的小遊行、一個支持台灣參與組織卻不與台灣建交或者簽訂互惠協議的國家、就讓綠委瞬間高潮，喊出「挺台已成國際潮流」，夜郎自大認爲國際地位史無前例。實際上，現在的處境還遠不如馬政府時期。

在國民黨馬英九任職總統期間，即2008年之後，台灣曾連續數年以觀察員的身份參與世界衛生組織大會（世界衛生大會，WHA）。不僅如此，當時的台灣邦交國也多達23個，瑞士、丹麥、葡萄牙等17國與中華民國維持公使級外交關係；斯里蘭卡、南非、紐西蘭等國與中華民國維持領事級非正式外交關係。其中多是民主價值觀交往，簽訂的避免雙重課稅協定、快速通關協定、技術合作協定、文化交流協定、航權協定等許多協定甚至至今。而現在，中華民國邦交只剩12國，比例大幅下降，接近減少一半，國際前景其實不容樂觀。

民進黨政府無視台灣國際外交困境，只顧著自己高潮，拿著「凱子外交」當作成績，欺騙民衆還不知檢討？善良熱情好客是台灣人的本質，我們歡迎擁抱民主的國家，但也別忘記對台灣一直索取、背刺台灣、冤大頭的「凱子外交」！

▲ 台灣目前剩12個邦交國。點圖可放大。（圖／記者鄺郁庭製圖）

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