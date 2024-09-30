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朱亞虎認罪而李文宗不認罪　民眾黨應負起完全政治責任

我們想讓你知道…朱亞虎對行賄認罪和李文宗對收賄不認罪，形成了「認罪與不認罪的矛盾」，李文宗直接從柯文哲前院「市政府」燒到後院「民眾黨」，民眾黨應該負起完全政治責任！

▲ 前台北市兵役局長朱亞虎（左）、柯文哲大帳房李文宗（右）。（圖／記者劉昌松攝）

● 吳靜怡／政治工作者

朱亞虎對行賄認罪和李文宗對收賄不認罪，形成了「認罪與不認罪的矛盾」！

朱亞虎將成為柯文哲的法律「破口」，這意味著他可能會提供更多的證詞或線索，進一步指向李文宗或其他涉案人員，這將加速案件的偵辦進程，而李文宗的行為和反應將對整個案件的走向和結果起到關鍵作用。

柯文哲競選總統期間的政治獻金，出現多筆匿名高額的現金捐款，請問總幹事黃珊珊，會不會是由財務長李文宗一手操盤作帳？又或者，沈慶京將錢交給了朱亞虎再由朱亞虎轉交給李文宗之後，透過政治獻金讓這些不法來源轉至黨部、競總，或是捐款至智庫、基金會？木可公關的1,300萬收益和柯文哲帳戶出現的450萬，是不是跟這一串金流操作有關。

競選總幹事黃珊珊去美國前特別強調政治獻金匿名捐款，每筆都「有血有肉有人有帳號」，所以在此呼籲民眾黨盡快調出資料公開並查證與威京集團無關，避免外界揣測。

▲ 民眾黨主席柯文哲競選總統時的競辦財務長李文宗，28日清晨因涉貪遭北檢聲押。（圖／記者劉昌松攝）

黃國昌遇到李文宗被羈押後表示，因為沒有「特殊管道」所以對案情不清楚，反觀，黃國昌沒有「特殊管道」怎麼知道柯文哲沒有犯罪？難道真的是因為柯文哲吃便當很快嗎？

李文宗無論在柯文哲市政團隊、基金會或民眾黨組織中，都擔任了重要職務，在任職期間所發生的弊案，民眾黨應該負有共同責任。

柯文哲和李文宗之間有沒有「共同犯罪」？柯文哲作為李文宗的上級長官，如果被認為明知道他們的非法行為或未能制止他們，柯文哲還是有法律責任，黃珊珊身為副市長、競選總幹事，會不會因為未能有效監督而產生可能的法律責任。

李文宗直接從柯文哲前院「市政府」燒到後院「民眾黨」，民眾黨應該負起完全政治責任！

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