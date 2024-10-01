韋安／「預言者王金平」　喧囂中的孤獨與啟示

▲前立法院長王金平。（圖／ETtoday資料照）

● 韋安／資深媒體人

引言：有人說他：「只有朋友」、「沒有敵人」、「藍綠通吃」！雖然台上風光，台下熱鬧，但其實，他只是一個「孤獨的行者」。沒人看得到，喧囂塵世中，政壇煙雲下，他真正的「沉思與啟示」……

政治人物歸隱平凡，無官無職後，幾乎沒人能像立法院前院長王金平，聲望反而會不減反增。藍營近年來的總統、六都市長選舉，有意參選者和最後參選人，都一定要找王背書加持；綠營高官也常探望拜會王，向他請益。前朝閣揆陳建仁，卸任時推崇他，「是真正的政治家，不是政客」。

王金平不是領袖魅力型政治人，沒有熱衷的粉絲，和強烈的民意支持度。但是，跨越顏色、黨派傾向的台灣民眾，都對他沒什麼「仇恨值」，溫和好感多過負評。信任他的人，多過疑慮者。藍綠政治要角，從公職謝幕轉身，能得到這樣民意「禮遇」的，在過去30年台灣政壇中，恐怕只有王金平一人。

2019年10月25日，立法院第九屆第八會期，對行政院長施政總質詢。王金平站上質詢台，做了他44年、1萬6千多個日子，立院生涯最後一次總質詢。也算是他的「告別演說」。「演說」中王金平強調，「中華民國立法院，是國家政治寶地」，為中華民國培育政治菁英，是縣市長、部會首長，院長及總統的培育地。他說，立法院堅持國會自主、自治、自律，就讓政治野心家無隙可鑽，保住中華民國是真正的民主憲政體制的國家。有盡責的立法院，才有上正軌的國家發展。

他還耐心地陳述和呼籲，落實民意的真正國會，必須「尊重少數為前題，服從多數的意義才彰顯」。「尊重少數、包容分歧多元、接納建設性異見」，是國會文化三要素，也是民主國會的重要價值。

2020年1月31日，王金平正式卸下立法委員的政治身份。但並沒有真正離開政壇。政治人物擁有的權力，都是一時和「剎那」，早晚會還回去。下台後的身影，慢慢淡化褪色在時間的凡塵中。不過有鳳毛麟角，處世為人得宜，思想及論述能啟發後來者，心胸格局以民為重、謀民福祉者，則會成為稀有的長久者。王金平，應該就是其中之一。

王金平的立委任期，經歷嚴家淦、蔣經國、李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文，共6任總統執政；立法院長任期則跨越5屆總統（1999-2016）。他的立院公職生涯，歷經國家社會跌宕轉折，和最劇烈演進變遷時期，算是中華民國政治史上的一頁「傳奇」。期間，他個人的一些特殊政治境遇和論述，經過時間的沉澱和檢驗，仍值得政壇參考借鑒。我們不妨梳理，那些可以承前啟後的「亮點」，重新回味和體會。尤其在2024大選後，新政府、新國會第二會期，正要開始的時機上。

●預言與現實

2016年總統立委大選，國民黨遭遇「史詩級」空前慘敗。藍營立委席次，由從64席，銳減至35席。「百年第一大黨」首度淪為，在國會無足輕重的少數政黨。而執政的民進黨，一舉單獨過半，成為有68席次國會多數黨。面臨政黨輪替後被追殺碾壓，藍營普遍懷憂喪志，瀰漫悲觀絕望之情。唯有剛由17年立法院長身份，重新回歸「陽春立委」的王金平，理直氣和、不卑不亢，在國會議場上，跟民進黨「講道理、爭公道」。

2016年7月1日，王金平在第九屆立委第一會期總質詢中，對綠營平和堅定地講了些「重話」。奉勸當時2016大選狂勝，志得意滿的民進黨，應該以溝通協商代替對決。諫言終於一舉成為多數的民進黨，必須耐心對待淪為少數在野的國民黨。

王金平有資格和「底氣」，來這樣正告民進黨。因為，過去國民黨多數時，他當立法院長就這樣主張，也這樣做。現在民進黨多數了，他也是同樣的態度。他前後一致地堅決主張，多數黨在立法院，一定要「尊重、包容、接納」其它少數黨。

王在這次質詢時，留下帶有政治哲理的「預言」和「金句」。他說：

一、「政黨席次是力，論證是理，議會政治就是力與理的平衡」。

二、「千萬不要以為多數就可以為所欲為，多數只代表此刻的力量，不代表絕對的真理」。

三、「表決不難，反正贏者全拿，贏了並不代表一切。別忘了政治上，常常是今天得意的勝利，很可能就埋下明日失敗的種子」。

不過，民進黨顯然無法領會，王金平當時的「用心良苦」。過去8年，在立法院強勢碾壓對待在野黨。結果，讓王的「預言」應驗成真。2016後一黨獨大執政下，國會協商徒具形式，憑藉絕對多數，綠營如坦克一般，黨產條例、轉型正義、年金改革、一例一休、前瞻預算等案，一案又一案地輾過去。「沒有過不了的法案和預算、只有不想過的法案」。

綠營為所欲為，取得一個個修立法案，和預算表決的勝利。不受監督和節制的權力，肆意花用8000億防疫特別預算，強推高端疫苗政策，便宜行事發包巨額經費雞蛋採購等。充滿爭議和弊端嫌疑的政策和施政，接二連三上演發生。這些不受制衡「得意的勝利」，所引發民怨，讓民進黨在2018九合一縣市長選舉大敗，失去了台中、高雄2都執政權。2022九合一大選，綠營又無法守住桃園，台北也被藍營收復。2014民進黨擁有13個，直轄及其它縣市執政權。經過8年一黨獨大中央執政後，到了2022，在地方執政縣市掉到，只剩下5個。

2024大選，民進黨僅以4成選票，總統選戰慘勝；立委席次大減，再也無法單獨過半，還被國民黨取代第一大黨位置。8年風光後，從中央到地方，綠營都淪為雙少數，朝小野大的執政黨。王金平對國會政治的「哲理論述」和「預言」，沒有雙重標準。對民進黨「神準」，對國民黨也同樣管用。2024大選，讓國民黨重回「國會第一大黨」，與民眾黨聯手有過半席次，取得立法院正副院長，和立法議事的主導權。便開始一吐多年怨氣，「好好教訓民進黨」。

藍白2聯手，新國會在5月底速戰速決，推動延磊20多年「國會改革」相關法案，在立法院成功通過。國民黨在國會議事過程中，肢體打架戰、舉手表決戰，都用「力」完敗了民進黨。卻沒兼顧向人民耐心說明，好好「講道理」的論述輿論戰。

在立法戰取得節節勝利，藍營被綠營連番偷襲和突襲，輸掉了論述戰，流失了不少民意支持。到6月中，政黨民意支持度，開始出現明顯「綠升藍降」趨勢。違背王金平，議事政治要維持「力與理的平衡」，導致國民黨雖贏了立法表決，卻種下未來，面臨嚴重失敗的「隱憂和危機」。美麗島電子報6月「國政民調」，民進黨選後好感度，回升到近5成，反感度只有3成多。國民黨反感度則暴增突破5成，好感度只有3成多。

這些年來，現實中藍綠2黨上演的例證，都顯示王金平的政治「預言」，不可忽視的「神準性」，和鮮活的實用價值。證明王金平，確實是台灣政壇，最靠譜、有遠見的「政治預言者」。除了讓藍綠都可反省參考，王金平對議會政治的心得論述和「預言」之外，國民黨還可以從王身上，找到一些能讓藍營振衰起敝，重新再起的「特殊政治風範」。

「國民黨，應該以王金平為師」？！

這種論調一定會讓一些藍營人士，不以為然。但事實簡單清楚，只要願意摘下「有色眼鏡」，就會發現以前「視而不見」，王金平值得同志們，學習仿效的許多「亮點」。

●原則與堅持

不少人會誤以為：1、王金平追求圓融、長袖善舞，「沒有敵人」的行事之道，便會欠缺原則；2、他向來主張政黨議會政治，一定要溝通協商，而不堅守自己黨派立場。過去，不時有黨內同志直接開口，或蠱惑藍營民眾，質疑金平的顏色深淺，和對黨的忠誠。還曾用「藍皮綠骨」，這樣極為羞辱性字眼，來羞辱攻擊批判他。但是，時間已還給王金平「遲來的公道」。可以發現，王金平在政壇遭受的批評攻擊，經歷過的政治風波，主要都來自黨內，而非黨外。

如2005年7月，王金平與馬英九一同角逐國民黨主席。對手陣營數度嚴厲指控，王與黑道暴力及金錢賄選有關聯，給他貼上「黑金」的形象標籤。其它幾次，則因捲入黨內的權力紛爭時，他的競爭者或深藍人士，便會以「藍皮綠骨」，來質疑他的藍營色彩正統性。

但近年來由於與黨內人士無爭，便自然沒人再朝他開炮，「抹黑抹綠」消失於無形。而當王金平由立法院長，重回「陽春立委」身份後，反而讓人有機會，看到他的「真實本色」。擔任立法院長時，王金平甚少發表黨派色彩言論。但2016-2020年，回復普通立委身份後，在每次總質詢中，王都清晰表露出，一個國民黨人的立場和堅持。而且，他敢言同志所不敢言，暢談國民黨的路線主張，大力捍衛黨的尊嚴和權益。

2016藍營慘敗後，大多國民黨政治人物怕被抹紅，低調迴避兩岸議題。王金平在第九界立委的6次總質詢中，每次都把兩岸關係當作質詢內容的重頭戲，場場必談、深談。4年中，他先後一再向，林全、賴清德、蘇貞昌3位綠營閣揆，厲聲疾呼綠政府，一定要積極面對，和務實解決處理兩岸問題。

王金平在質詢中，還向執政的民進黨直言，應該公平看待中國國民黨在台灣的執政功過。他認為：「威權統治、白色恐怖應受時代的審判；保衛台灣、建設台灣、發展台灣的貢獻，也應受同等的尊重」。王強調，這才是全民所要的正義和公道。要有公道，才能創造社會和解的契機。關於國家認同，王義正辭嚴地呼籲，全民和不分黨派，都應該一致捍衛中華民國。他說：

「中華民國就是中華民國，不用再正名；也不需要在前、後冠上任何的名詞、形容詞」。

「中華民國是我們的國名，台灣是生我養我育我的母親，二者是太極圓融的關係。不矛盾對立、也不衝突互斥」。

「 『紅地左上角青天白日』是憲法中明定的國旗，我們應該不分黨派，高舉它、認同它、尊重它」。

以前擔任立法院長時，王表達個人意見主張的機會不多。當回歸立委身份，有機會發言時，他坦率堅定，不畏懼被抹紅的壓力。侃侃而談敏感爭議的統獨及兩岸議題，單刀直入向綠營和國人透徹論述，對這一攸關台灣前途，最重大政治議題的所思所想。

王金平在行動上，對國民黨的道義和忠誠，也遠勝過那些對他質疑者。事實證明，王比那些質貶抑他的人，更有原則和立場。以及關鍵時刻，對同志更有情義和肝膽相照的責任感。即使受到莫大委屈和打擊，王金平可一天都沒有離開過國民黨。而抹綠他的人，不少走馬燈式，來來去去國民黨。一會變成黃色新黨，一會又成橘色親民黨。王金平一生中，「顏色」始終都沒變過，表現出他推崇的「關公忠義精神」。

不僅對國民黨始終如一，王金平對同志，從來都是情義相挺、不離不棄。在2024總統大選中，王金平的舉動，應該讓許多藍營人士，自歎不如或自感慚愧。去年2月，王金平出於對郭董的「關公情義」，開口向黨中央幫郭要個「初選辦法」。但同時聲明，黨提名誰，他就支持誰。後來證明，他確實講信用，言出必行，支持黨的決定，並且一路力挺黨提名的人選。

侯友宜被國民黨正式提名後，王就動用所有的資源和影響力，組織號召黨內各方，發動民間社團力量，由始至終支持到底。藍白合大戲上演時，王金平力抗黨內「換侯」力量興風作浪。堅守原則立場，認為只有「藍白配」、正副搭檔的選項，絕無「白藍配」可能空間。

去年9月29日中秋節，柯文哲拜會王金平，王直說，「你一個人選不上」。10月24日，柯二度上門，王更面露不悅地問柯，「你都見完朱立倫，見完侯友宜，你還來見我，還有什麼事嗎」？可以發現，藍營當初那些支持藍白合，且極力挺柯者，既沒有王金平智慧，也沒有他對原則堅持，以及像他那樣有guts，敢得罪冷拒柯P的非分要求。

這些人看不清，白營拿出「功能性民調」，參滿了水分和虛假。投機地以為「非柯不行」，一味鼓吹「柯侯配」才能贏。結果助漲柯的聲勢，養大其「胃口」。可說既誤了藍營選舉大局，也害了柯文哲。因為柯被捧高、看好後募款變容易，他哪還願意「委屈」，來當個藍營的副手？

如果2024大選中，國民黨人都早點和王金平一樣，恐怕就沒有後來藍白合的失控和破局。若大家團結一致，都挺自己黨和自己人，壯大自己而非外人，可能不用合也能贏。

未來，若國民黨人都能以王金平為榜樣，對黨有義，對同志有情，或許還有再起的一天。藍營也會避免，一天到晚分裂內耗，和自損實力和元氣。

●「傲慢偏見」與「本土化」

2024總統大選期間，非綠陣營有意參選總統者，侯、柯、郭3人，都希望王金平扮演仲裁和協調者。去年底，當藍營「侯康配」最後成局後，12月7日，侯友宜、趙少康、黨主席朱立倫，聯袂拜會王金平。直到王親自點頭答應，接下「全國後援會總會長」，才算完成國民黨2024大選，團結一致的「最後拼圖」。

今年2月1日，韓國瑜與江啟臣當選立法院正副院長，在宣誓就職後，即刻致電給王金平。2人並隨即前往鎮江會館，拜訪請益這位前院長。沒有黨公職的王金平，已成了藍營實質的精神領袖，和團結和諧象征的共主。不過，那些以正統、深藍自居的國民黨人，在心裡面是否仍對王金平存在著「傲慢與偏見」？他們應該好好，反省和自問一番。

即使王金平已成了當今國民黨，實質上「最大公約數」和精神領袖，以及團結與否的「共主象征」。但藍營部分人士和支持者，至今未完全消除，對王的成見和誤解。還是有人，一再把國民黨近年來急速衰敗，牽托甩鍋、卸責到王金平身上。某些藍營民代和親藍媒體人，仍不時在談話節目中舉例和指稱，是因王金平當年擔任立法院長時，縱容柯建銘和民進黨，才害得國民黨江河日下。

他們會說，「看吧！現在換韓國瑜當了院長，老柯就沒有囂張作亂的空間」、「就是要這樣，用實力來好好教訓民進黨」！但是統計資料顯示，王金平當立法院長，主持國會議事17年，共34會期。總計通過了，包含創建新法247案在內，合計3566法案。平均每個會期，通過10個以上法案。無論藍綠執政，國會的議事都能運作如常。在這17年裡，王金平主持協調，有記錄的藍綠或多黨協商，高達799次。他向來主張，在國會議事過程中，「尊重」個別委員，各政黨的意見；「包容」並傾聽不同意，「接納」協商過程中好的和有效，能解決問題的看法。

王強調，只有在「窮盡一切理性溝通仍然無解，再表決也不遲」。而最新在國會議事中上演的事實，證明王的國會政治主張，和他當初的作法完全是對的。今年，國民黨重回「國會第一大黨」，與民眾黨聯手，5月28強勢推動「國會改革五法」成功。但相關法案在綠營申請釋憲後，憲法法庭7月19日，裁定暫時處分生效。「聽取總統國情報告」、「聽取報告與質詢」、「人事同意權之行使」、「調查權之行使」、「聽證會之舉行」及《刑法》「藐視國會罪」等六大部分，相關法令都被暫時凍結，只有少數條文可以暫予適用。

而未來的釋憲結果，對國民黨也是「凶多吉少」。綠營揚言發起「遍地開花罷免戰」，在目前民進黨支持度，已大過藍白2黨相加的民意現狀下，將給國民黨帶來極度的高風險。稍有不慎和意外，藍營「國會第一大黨」位子，屁股沒坐熱就有可能「得而復失」。

另一個對王金平，無理苛責和扭曲，則和「太陽花學運」有關。

2014年3月18日，為了反對兩岸服貿協議，大學生們佔領立法院，引爆「太陽花學運」。部分藍營人士認為，因為王金平堅持不動用警察權將學生驅離，才導致這場運動的政治效應延燒擴大，重創國民黨。不過，隔年2015年8月，「反課綱微調」的中學生們，也衝進和佔領教育部，最後導致馬政府，不得不宣佈撤回「課綱微調」。這次占的領行動長達162小時，也同樣未受警察驅離，佔領學生在達成目的後主動撤離。

2起佔領公署的學生運動，「太陽花學運」有數萬至數十萬學生和社運人士參加，「反課綱微調」學運僅數百高中生，參與佔領活動，都沒有採取強制驅離措施。前者歸責王金平處置不利，後者卻沒有人問責怪罪當時藍營的部會官員。這種「正統」、深藍自居的國民黨人，對王金平的「傲慢與偏見」，來自於他們認為，黨國的旗幟和思想，是他們或他們父輩，從中原大地跨海帶到台灣來的。像王金平這樣的本土藍，血統和思想不夠純正，只能是國民黨隊伍中跟隨者，怎麼可以成為「掌旗人」和領導者？

但是這些人，真的有比王金平更國民黨嗎？1、在思想論述中，更為捍衛國民黨的主張和價值？2、在藍白合過程中，更為堅定地對同志情義相挺和支持？3、更有政治智慧，解決消除國民黨在台灣生存危機？

1949年1月5日，奉蔣介石之命陳誠接任台灣省主席。1月11日，蔣介石去電陳誠，指示有關治台方針：重用台籍人士參加政府，培植台灣有為青年，以期「收攬人心，安定地方」。從1970年代，蔣經國接掌最高權力開始，便大力培養重用本土人士。兩蔣苦心積慮、念茲在茲，努力促使國民黨在台灣能接地氣、本土化。本土化的真諦就是，要讓國民黨融入台灣社會，和被台灣人民信任。如果王金平，候友宜和本土藍，至今仍不能被黨內那些「正統」人士信任，台灣人何以信任國民黨？

國民黨不「本土化」必江河日下，而「本土化」的關鍵，並非藍營的政黨立場、路線和原則，一定跟隨其它本土政黨起舞。「本土化」最重要的是，尊重而非鄙視、歧視，公平地看待、對待本土藍。藍營要真正「本土化」，其實一點不難，行動勝於言辭。不要有「鄙視鏈」，別再「神經質」地猜忌本土藍。國民黨要給黨內本土人材，公平的發展空間。當他們是黨內最強時，就要全黨上下義無反顧挺下去。但是，他們做得到嗎？

哪有什麼「藍皮綠骨」？只有像王金平所言的「藍皮台骨」。而像王這樣的本土藍，始終對國民黨不離不棄。那些要離開的，早就「跳船」而去了。如果10年前，王金平有機會引領國民黨改變，「本土化」可能早就無痛漸進推動，並且效果有成。

王金平在最後一任立委，所提出的7次質詢稿，總計有5萬多字，集結成「王金平的論述」一書。內容包含台灣當前面臨的主要政治課題，涉及兩岸關係、朝野對立、國家認同、政治改革、族群融合。不僅情理細緻地論述困境癥結，並一一提出解決方案建議。「論述」中融匯王金平近50年，政治生涯的智慧和見識，和解決疑難問題的豐富經驗。可作為國民黨要本土化，對論述和理念價值調整的參考，有些甚至可直接複製貼上。而其中的中心思想和原則，與國民黨原本的立場方針毫無違和。

只有完全反省和卸除，對王金平仍存在的偏執之見，才能認清和領會，他能帶給國民黨真正的助益。看懂他政治思維中的奧妙，和論述見解中的價值。從而根本變革和擴展，國民黨在台灣日益萎縮的生存空間。

●哲理與啟示

王金平曾經擔任過高中英文和數學老師，在授業解惑方面，相當的在行。曾經被他教過，惹是生非的頑劣學生，在他的耐心說教下，後來成為事業顯達的商界聞人。

不過踏入政壇後，王金平的知識和思想內涵，並沒有受到同黨同志們，和它黨朋友們足夠的認識。大家都請王出馬，幫忙解決協調疑難雜症，但並沒有從他身上學到，如何解決那些難題的個中道理。或許，王的深奧及本領，對一般人來說，實在是太難了！

王金平畢業於，國立臺灣師範大學數學系。而他在簡歷中，很驕傲地把母校頒發「哲學榮譽博士」學位，擺在自我簡介中，學歷欄的第一列。83歲的王金平，還能背出圓周率π3.14159265358……，小數點後面十幾位的數字。也可以默背十幾分鐘長度，佛教中的《大悲咒》、《心經》。王能把中華文化和東方的宗教、哲學，運用在政治實踐和論述中。

數學的科學實用，可以解決當下問題的淺表。哲學中「順天應人」，千古不變的恆久哲理，才能釋疑解難，長遠地消除解決，政治中的極端對立衝突、艱深矛盾中的死結難題。當被稱為政壇「喬王」時，他說，「朝野協商是法律賦予立法院長的職權，是責任也是義務。因此被號稱為『喬王』，實至名歸，金平欣然接受」。他內心深處，有著佛法中給他的啟示和教誨，希望自己能夠「佛渡有緣人」，「以己身搭『橋』，利益眾生」。科學務實、宗教信仰、哲學思維，以及家訓中的「凡事圓滿，善緣常臨」，構建養成了王金平多元立體的思想和價值體系。並刻畫出，他幾十年來，一貫的政治思維「軸線」。

而王金平提出的「六大倡議及論述」，對解決台灣面臨的政治難題，至今日仍有啟示和參考作用。

一：如何善用西方民主議會政治？他說：

1、「政黨席次是力，論證是理，議會政治就是力與理的平衡」。

2、「千萬不要以為多數就可以為所欲為，多數只代表此刻的力量，不代表絕對的真理」。

3、「表決不難，反正贏者全拿，贏了並不代表一切。別忘了政治上，常常是今天得意的勝利，很可能就埋下明日失敗的種子」。

從這些論述體現出，他對政治的獨到見解。政黨在選舉中，獲取的席次是「力」，以及表決通過與否，只是表面的「數學統計」；如何透過民主議會政治，更好地實現增添人民和國家福祉，則是「哲學層次」的目標境界。

二：王金平提倡華人的民主政治，應該弘揚融合，中華文化中的儒家思想中的哲理，既孟子所推崇的「仁政」和「王道政治」。

「以不忍人之心，行不忍人之政，治天下可運之掌上」。當權主政者心中，要有仁愛、體恤、親民之心，才能成功。如孟子曰: 「仁則榮，不仁則辱」。他認為，一切權力的運作，要符合「中道、正道、公道」，才能讓政治為公眾利益服務，而非只為滿足個人與政黨少數利益。這樣才是良善政治，享權者才能長久。而「中道、正道、公道」，正好呼應民主政治的核心理念價值，「人權人道、法治精神、公平正義」。

三：王以「為天地立心，為生民立命」、「以己身搭『橋』」為期許。一再呼籲，藍綠政黨、台灣社會，一定要和解！

他說：「朝野不和諧，社會不團結，兩岸難和平」。他說：「能否公平看待中國國民黨在台灣的執政。威權統治、白色恐怖應受時代的審判；保衛台灣、建設台灣、發展台灣的貢獻，也應受同等的尊重。這才是全民所要的正義和公道，社會和解的契機，也就在公道」。

四：如何解決兩岸難題？王金平強調要，「有所變，有所不變」！

他說：「不變的核心價值是，『台灣人民的最大利益和自由文明的生活保障』，必須完整確保。政黨的利益，意識型態，絕不能高於人民的利益」。他說：「可變的是為確保不變的核心價值，因時、因地，因人可調整的彈性政策」。

五：1972中華民國被迫退出聯合國時，經國先生堅定地說：「外交必以實力爲後盾，依賴強國必受制於人。國家首重自立自強，自助人助，求來的雨不會太大」。

50年後，面對當前兩岸關係的險峻，和國際大環境的風雨叵測，王金平則堅信：「台灣唯有凝聚足夠的實力作後盾，就不會在受威脅下屈服」。他說：「我們不恐懼與大陸談判解決問題，但我們絕不願在恐懼中談判，所憑藉的就是實力。沒有實力，我們被逼在威脅下屈服，被逼在恐懼中談判，絕非台灣之福，更非兩岸和平之道」。

他還說：「台灣唯有不分彼此，團結凝聚出最堅強、最雄厚的實力作後盾，兩岸才能在平等、對等的條件下，為台灣取得最有利的結果、保障台灣最大的利益。這樣的和平才是我們所需要的」。

六：當其他藍綠政治人物，以「強化國防」、「民主同盟」來備戰維和，以「親誰、友誰、和誰」，來應對兩岸和國際關係時，王金平則以《周易》中的「陰陽太極」，提出「義與利」論述。

他認為：「台灣、大陸，國際強權間的關係，必須取得『義與利』的平衡，才能制定出有利人民的兩岸政策」。這與他提倡，議會政治要取得「力與理的平衡」，有著異曲同工之處。他說：「我們絕不接受大陸，或國際強權，單方決定台灣的命運。但是國際強權和大陸，為何必須尊重台灣人民的意願呢？其間的核心關鍵就是『利益考量』及『情義的價值』」。他強調：「言利、不言義、利不牢靠。只言義、不言利、不切實際」。

不過，這些王金平多年來，苦心思索而得的論述和「啟示」，並沒有大肆宣揚和傳講，只等著有緣人去體悟和感受。不過，「言之諄諄，聽之藐藐」。王在政壇有夠分量的影響力，但少有人把他當成「政治老師」。

●喧囂與寂寞

在台灣政治舞台，過去台上時，王金平熱鬧風光。現在，台下時高朋不絕。但人們只看到和在意，他外在的社會身份影響力。而忽視其內在的，原則堅持和思想力。

在講求戰力聲量的政治叢林和荒漠中，王金平是喧囂中孤單獨行的思想者。以哲理思維，深慮思考尋找台灣政治根本難題的答案。而他的呼喊和預言，過去、現在、未來，都會在現實中反復應驗。如果，王金平曾有機會，真正帶領和改變國民黨，國民黨今日的命運，可能不必慘淡如此。如果，王金平2020年9月，在紅藍、紅綠都無實質交流和往來4年後，他前往廈門出席《海峽論壇》的「解冰之旅」，沒有被深藍杯葛破局，兩岸關係今天可能有另一番局面。

那時，藍營高層對兩岸交流，怕被抹紅避之唯恐不及。王金平在時任國民黨主席江啟臣請托下「挺身而出」。他為《論壇》所準備的兩岸論述講稿，據說當時的主政者和國安高層，都曾過目研讀過。綠營上下對王那次預備出訪對岸之行，都沒有什麼「雜音」和異議。

本有機會和可能，幫台灣突破兩岸僵局和瓶頸，為藍營在兩岸議題上，找回一些主動權。可惜！最後未遂心願，已成過去。沒有「知我者謂我心憂」，只有「不知者謂我何求」的孤單落寞！不過，王金平仍是一位影響深遠的政治人，也是政壇中極少數，能真正看透問題的「預言者」和「思想者」。

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