受薪階級背沉重稅負　國富報告中看不到的真相

▲ 主計總處4月29日公布國富統計及家庭財富分配統計結果。（圖／主計總處提供）



● 賈淑姬／自由撰稿人

台灣究竟是貧還是富？我們時常被各種數據弄得眼花撩亂。根據最新的國富統計，台灣的平均財富達到1,638萬，乍看之下，這似乎是一個繁榮的象徵。然而，實情卻遠不如此。

七成家庭無法達到這一財富標準，所謂的財富集中在少數人手中。大多數人的財富更多是房地產和有價證券這類難以變現的資產，表面上看似擁有資產，但實際上，他們是「紙上富豪」。在房價不斷飆升的背景下，這些人面臨的不是富有的安全感，而是生活的壓力。一旦房產賣出，家園也將不復存在。

再者，根據CIA World Factbook，2020年台灣的貧窮率為1.5％，看似世界倒數第二低，僅次於土庫曼的0.2％。而所有福利國家的貧窮率都遠遠高過台灣，例如德國是16.7％、法國14.2％、瑞典是15％、丹麥13.4％、荷蘭8.8％。

▲ 台灣正陷入「體感貧窮」，經濟成長果實只有科技業有感，低薪和高物價造成更多近貧黑數、工作窮忙、高齡貧窮。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

然而，這一數字掩蓋了台灣真正的窮困問題。貧窮率計算方法中有些不合理之處，例如規定有工作能力但無法提供收入證明的人，收入按法定最低工資或更高的平均薪資來計算。2009年，一位僅靠零工收入維持生計的阿嬤因拿不出薪資證明，被迫按平均薪資計算收入，從而無法申請低收入戶補助。這種方式刻意降低貧窮人口數字，讓真正需要幫助的人被忽略。

同時，財政部近年來，幾乎年年超徵稅收，卻隱藏了財政赤字的事實。審計部近日指出，若加計特別預算，往年其實除了107、108及111年度為賸餘外，其餘年度都赤字，而今（113）年甚至將短絀4,905億元。且預計未來五年也將維持赤字狀態。台灣公共債務持續上升，人均負債已達27.4萬，這反映了政府在稅收管理和支出規劃上的嚴重問題。

▲ 台灣最富有的20％與最貧困的20％之間的財富差距已擴大至66倍。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

再看貧富差距，最富有的20％與最貧困的20％之間的財富差距已擴大至66倍，三十年前這一數字僅為16.8倍。這並非僅僅是數字的改變，而是社會階層固化和貧窮世襲的具體表現。經濟增長並未惠及所有人，反而讓少數富人更為富有，普通家庭則陷入更深的財務困境。

根據財政部的資料，薪資所得占各類所得總額的比例超過70％，顯示薪資所得仍是綜合所得稅的主要來源。台灣最富有的10％人口繳納的稅款實際不到其所得的5％，而受薪階級卻承擔著更沉重的稅負。

這些隱藏在繁榮表象下的貧困，不僅揭示了社會的不公，也為台灣未來經濟發展埋下隱憂。如果我們繼續忽視這些問題，僅依賴光鮮亮麗的統計數據，最終只會有更多家庭陷入貧困，而富者愈富、貧者愈貧的現象將進一步惡化。唯有直面現實，讓數據真實反映問題，才能為這日益擴大的貧富鴻溝找到有效的解決之道。

▲ 隱藏在繁榮表象下的貧困，不僅揭示了社會的不公，也為台灣未來經濟發展埋下隱憂。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

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