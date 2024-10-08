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政策鼓勵、美元助攻　新新併未來股價翻倍潛力大增

我們想讓你知道…新新併不僅是台灣金融併購的指標性案例，也會是台灣金融市場規模化，進而邁向國際化的重要里程碑。

▲ 台新金控與新光金控的合併案受到市場期待。（圖／記者呂佳賢攝）

● 張慶華／產經分析師

在台灣金融業邁向國際化的過程中，台新金控與新光金控的合併案（簡稱「新新併」）無疑成為市場焦點。這一併購不僅受到市場期待，還在金管會「金金併」政策支持、美元走勢的助益以及併購綜效的推動下，預示著未來有巨大的成長空間。透過併購創造規模經濟的金控，將更有實力搭上政府「亞洲資產管理中心」的政策順風車，與台灣製造業攜手進軍國際舞台。

合併綜效：規模化經營與市佔率提升

從台新金、新光金董事會同意雙方合併以來，新新併的顯著綜效就是市場討論的熱點。台新金總經理林維俊指出，合併後的新金控可望完備「銀行、保險、證券」金融業三大支柱 ，市值將在台股及金融股中跳躍式提升，達到4,450億元，成為第4大上市民營金控公司，並躋身台股前20大，在全行業上市公司中排名第15。

▲ 台新金總經理林維俊。（圖／記者湯興漢攝）

從業務來看，新新併將會創造銀行、保險雙獲利主軸的金控，這是台新與新光業務高度互補的一大優勢。其中壽險初年度保費市占來到414億元（2024 上半年），市占達11.05％；兩家合併亦可望提高存款、放款及支付的市場滲透率，有助於公司實現穩定的盈利增長。

新新併的利多，從惠譽對台新金整體的商業概況展望也看得出來。惠譽認為，合併後的台新銀存款市佔率將從目前的4％上升至約6％，使其在台灣民營銀行中排名第三。

儘管台新金可能需要時間才能受惠於顯著的綜效，但合併後預期更均衡的獲利結構，也使新新併獲得兩大外資投票顧問機構ISS與Glass Lewis出具報告贊成新新併。

▲ 惠譽認為，合併後的台新銀存款市佔率將從目前的4％上升至約6％，使其在台灣民營銀行中排名第三。（圖／周刊王）

此次ISS的報告中指出，就國際併購案中國際機構投資人考量的六大面向中，新光金的董事會與管理階層皆有為全體的利害關係人達到最完整的程序與最佳的成果，並肯定新光金現任董事會與管理階層在接手一年多，即有優秀的經營表現。報告中也強調「台新新光金控」的整合與合併達到的戰略價值，並且具有未來綜效的效應。而另一家外資機構Glass Lewis在2023年新光金改選中，較偏向吳東進一派，新光金改革派能夠爭取到Glass Lewis支持，反映外資給予的肯定訊號。

根據市場分析，合併後的台新金控將成為台灣第四大金控集團，總資產規模達到8.3兆元，合併後的新金控在國內金控排名是「坐四望三」，無疑將成為台灣金融業的巨頭之一，並且擁有足夠的資本實力進一步拓展國際市場。此外，合併後的業務整合將優化資本配置，減少重複投入，進一步提升營運效率，這將為股東帶來顯著的長期回報。

▲ 據市場分析，合併後的新金控在國內金控排名是「坐四望三」，無疑將成為台灣金融業的巨頭之一。（圖／新光金提供）

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美元走勢助攻　財務結構優化的關鍵

隨著美國聯準會的降息趨勢明朗，美元下行壓力增大。對於新壽這樣擁有大量海外資產投資的金融機構來說，美元走弱反而為其資產負債表管理上的幣別錯置提供了新的利好機會。

具體來說，這類錯置現象主要體現在新光金控在國內以新台幣計價銷售保單，但將這些資金投資於美元計價的商品中。當美元下行時，這種匯差反倒能為公司帶來正面的財務效益，補充其外匯收益。這不僅有助於改善其整體資產負債結構，還能為公司的資產運營提供更大的彈性空間。

此外，美元的下行壓力也可能使新光金控更容易管理其海外投資風險，尤其是在全球資產配置方面。隨著匯率波動減少，公司在資產配置和投資管理上能夠更靈活地應對市場變化。

▲ 隨著美國聯準會的降息趨勢明朗，美元下行壓力增大。（圖／路透）

儘管新光金增資缺口高達1,500億，距離2026年接軌IFRS 17與TW-ICS的時間只剩一年多，但對投資人而言，新新併仍然長期看好。在2026年接軌IFRS後， 美元降息對壽險來說還能夠分別認列評價利益以及綜合損益，後者將使公司的淨值增加。

過去幾年之中，新光金在資本適足率與各項指標都落後於市場平均，但2023年改革派在董監改選勝出後，新光金獲利轉穩，累計上半年稅後純益達204.1億元，一舉突破200億元大關，EPS達1.31元，創下金控成立以來新高紀錄。財務改善的新光金如能與信用表現資優生的台新金合併，將更有利於解決新光金目前的難題，進而向上突破。

亞洲資產管理中心政策帶來的「國際盃」機遇

除了企業自身的合併綜效外，以及台灣各大金控之間的併購競爭刺激，新新併還有一大正向展望，受惠於台灣政府正大力推動「亞洲資產管理中心」政策。

▲ 金管會主委彭金隆描述，金管會力拚打造的亞洲資產管理中心將採「留財」與「引資」並重。（圖／法國巴黎保險提供）

亞洲資產管理中心政策旨在將台灣打造成區域資產管理的核心樞紐，金管會主委彭金隆描述，金管會力拚打造的亞洲資產管理中心將採「留財」與「引資」並重，其中又以留財為主，希望打造以投資台灣、支持台灣產業發展為核心的資產管理中心。

儘管台灣在國際金融市場上，向來以採取嚴格的金融監理政策著稱，但是台灣擁有與香港、新加坡不同的優勢，即台灣擁有世界一流的高科技製造業，而台灣製造業正在走出兩岸市場，朝向更大的國際舞台進發。除了參與實業投資，台灣金融業也可以循台灣企業所到之處，參與國際資產管理市場的競爭，進一步提升台灣在國際經濟中的話語權。

新新併正好迎合了這一趨勢，由於雙方合併後的規模擴大，在金融科技和資產管理的發展上，合併後的新公司將擁有更多資源與技術投入，這不僅有助於金融服務的創新，也將強化其在資產管理領域的地位。當台新新光合併綜效逐步顯現，合併後的公司股價將有顯著上升空間，甚至有望翻倍。新新併不僅是台灣金融併購的指標性案例，也會是台灣金融市場規模化，進而邁向國際化的重要里程碑。

▲ 新新併將是台灣金融市場規模化，進而邁向國際化的重要里程碑。（圖／記者黃克翔攝）

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