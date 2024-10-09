台灣飲食文化豐富　「省」是拍不出《黑白大廚》的關鍵

▲ 韓國料理競賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》近來掀起熱潮，在社群網路討論度相當高。（圖／翻攝自Netflix）

● 作者／子迂的蠹酸齋

《黑白大廚》因為颱風假的關係在台灣大紅，中年人的我為了趕上話題，也在周末趕緊追上進度，對這檔實境秀其實感觸頗深。特別是在看到大批網友又開始在討論台灣有沒有能力拍出《黑白大廚》時尤其如此。

砸重本製作 瞬間畫面也不馬虎

《黑白大廚》給我最震撼的第一印象，是超級大的攝影棚。80選20時的主題，先是能夠容納40組廚師同時做菜的超大空間，並且每一套廚具都相當亮眼，絲毫沒有因為後續可能沒戲份而降低成本。而後來黑白1V1時，雖然同樣是大攝影棚，也同樣是眾多廚師同時下廚，但製作組卻是更改了流理台的配置，使得場地更像是1V1的氛圍。

《黑白大廚》給我的第二印象，便是製作組可以只為了一個瞬間的畫面，花費巨資搭設布景。舉例來說，隨機食材那個選題，僅僅為了拍攝兩個對決者選到食材的畫面，製作組便安裝二十個LG頂級的敲敲門冰箱，僅是為了拍出打開冰箱的畫面。這在台灣來說太不可思議了，假設同樣的情節在台灣，我都可以想像兩個廚師從摸彩箱中抽出食材的字卡。雖然效果相同，但視覺震撼實在差得太多。

▲ 超級大的攝影棚是《黑白大廚》給作者的一大印象。（圖／Niusnews妞新聞）

同樣是為了半集的畫面，製作組在棚內搭設了便利商店。為此除了貨架之外，那些冷凍櫃和冰箱也沒有因此馬虎。換作是台灣的製作組，肯定會為了成本考量，而將挑選食材的畫面，特意包下某個便利商店的一段時間。但給觀眾整體感、實境秀和那種「相信這節目來真的」的那種感覺就弱太多了。

拍得出百人廚藝比拚 但難拍出《黑白大廚》

有人問台灣有沒有能力湊出一百個廚師搞這種實境秀？這點絕對是肯定，並且沒有啥疑義的。

要知道台灣耕耘飲食文化很久了，你知道韓國米其林三星只有一間，但台灣可是有三間，光是頤宮從有評鑑以來，已經連續七年三星。不說別的地方，光是台北富有盛名的老餐館加一加就大概有將近數十間，再加上近些年馳名在外年輕的義式餐廳、餐酒館、居酒屋，還有一大堆早已成名的電視名廚或網紅。要湊到一百人，我真覺得沒那麼困難。真正困難的是，要說服那些已有名氣的大廚去當白湯匙，還可以遭受落敗的下場。

▲ 台灣耕耘飲食文化已久，米其林三星餐廳達三家。（圖／記者蔡玟君攝）

至於評審更是不難，看是要電視名廚阿基師、詹姆士，飲食文學如焦桐、舒國治、劉克襄、韓良憶，企業家找來鼎泰豐老闆楊紀華，或知名的PCHOME創辦人吃貨詹宏志。紙上談兵要湊出黃金陣容一點不難，困難的是要這些人同時點頭，並且沒任何嫌隙的上節目得罪人。

老實說，我認為限制台灣社會拍這類實境秀的條件，還是那種「想省」的心情。正如同《黑白大廚》中的超大攝影棚，我就不認為有哪家公司敢於有這種企劃。主因還是大型需求太少，就算搭建了這種攝影棚，節目結束以後該怎麼辦？冰箱、便利商店等等前文都已經提及，這裡就不多贅述。更值得一提的是，節目組有著超多組攝影機，導播有超強的能力錄下每個參加者的表情和反應，這在台灣也是絕對不可能發生的。

有人可能會說，《黑白大廚》能這樣搞，是因為Netflix有大型投資之故。當然我也不否認這種說法，但我想問倘若今天是台灣節目組收到這種投資，想得到同規模的實境節目嗎？還是又要找來一堆網美、網黃、啦啦隊，搞個賣肉擦邊球的節目？

▲ 《黑白大廚》處處都強烈透漏著韓國節目的氛圍。（圖／翻攝自金風、雷蒙金、Netflix官方IG）

處處飄散韓味 國富後的文化輸出

另一個值得省思的問題，則是《黑白大廚》處處都有著韓國民族主義的影子，隨機食材那段，更是在食材中塞滿韓國食材，從肉類、海鮮到醃菜等等，都強烈透漏著韓國節目的氛圍。就連返國的韓裔廚師愛德華李，都滿口以推廣韓食為目標。

料理到底好不好吃根本已經不重要，我們從來就不以美味與否選擇食物。正如同《拉麵王》裡面那句「他們吃的是資訊」。我們評斷食物美味與否，多數都靠著廣告、業配和大量的照片和吹捧。正如我們沒有吃過《黑白大廚》裡面任何一道食物，但我們光是看著節目中的畫面，配上廚師們的人格魅力，已經靠「想像力」來決定東西有多好吃。

這也沒什麼好奇怪和憤恨的，中國、日本乃至於韓國人，也是看著台灣的雞排、珍奶或芒果冰影片，想像這些東西有多好吃。換言之，《黑白大廚》與其說是單純的綜藝節目，更不如說是民族國家富庶以後的文化輸出。台灣有沒有條件去做？我想除非社會對於美食有共識，否則很難有所前進吧！

▲ 《黑白大廚》中出現的廚師，多數都被拍得很好看。圖為進入前八強的大廚。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）

包裝浮誇 模特兒化身料理師？

另一個我認為台灣很難做的理由，則是「顏值」。《黑白大廚》中出現的廚師，多數都被拍得很好看，鮮少出現那種癡肥、皮膚差又看起來粗魯的廚師。幾個女性主廚甚至拍起來都不輸給女明星，有不少男主廚光是站在那邊說是模特兒，大概都有人會相信。當然有相當程度是節目組浮誇的包裝，但如果顏值焦慮沒有成為韓國的全民焦慮，我想不會有這種成果。

看到別人成功才急著想複製

總之總之，台灣影視產業離這種規模的節目製作，大概已經非常遙遠了。90年代，大型綜藝節目當道的年代，沒有持續投入更多，培養更多產業人才和經驗，今天才在那邊討論是否有能力製作這類節目？我想不光是可惜能形容的啦。 有點像是當年《軒轅劍》大好前程在前，一堆廠商卻投入代理網路遊戲，現在才在那邊感嘆沒辦法做3A一樣。

最後補一刀，這也是為什麼我非常討厭魏德聖的理由。當初《賽德克巴萊》就是部能讓台灣電影產業全方面升級的專案，該項目打水漂不意外，畢竟連劇本都寫不好。但後續《KANO》和《台灣三部曲》我看不到任何非要那麼高成本的理由。能積攢產業經驗的視覺特效和動畫不做，硬要是實景拍攝，這種對產業本末倒置的做法，到今天我都想罵幾句。

▲ 台灣知名導演魏德聖。（圖／記者湯興漢攝）

不管如何，《黑白大廚》我看得很爽很開心，是我難得願意持續收看的Netflix節目。

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