ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

辦京華城容積卻扣押土地　蔣市府停工面臨國賠

▲▼威京集團,鼎越,京華城,京華廣場,動工。（圖／記者賴志昶攝）

蘇芝昇／法律工作者

台北地檢署逕行扣押京華城土地後，蔣市府應否勒令京華城停工，引發議員爭議。在法律上，檢方基於急迫才能在偵查中逕行扣押犯罪所得，本案北檢偵查標的是京華城的「20%容積獎勵」不法所得，並不是土地，京華城尚未蓋好，容積獎勵的犯罪所得未實現，此時檢方「扣押土地」做法將會衍生法律糾紛，加上刑事案件未經判決有罪確定的情況下，蔣市府若未釐清即恣意宣佈停工，將會面臨國家賠償責任。

京華城容積率案，台北地檢署目前的偵查作為遇到瓶頸，才會使出在偵查中扣押「第三人」鼎越開發公司土地的殺手鐧，逼使民眾黨主席柯文哲和相關人等認罪。然而，偵查中扣押，這種辦案手段要用得謹慎，否則不僅違反正當法律程序，造成的後遺症更是無法挽回。

特偵組偵查中扣押第三人財產　無辜企業被抽銀根倒閉

特偵組偵辦鄧文聰掏空案時，在2016年刑事訴訟法剛通過增列偵查中扣押的條文，特偵組立馬運用偵查中扣押第三人財產的手段，結果摧毀了一家無辜的企業和六百多名員工生計。

當時位在高雄市地標85大樓的君鴻酒店，因特偵組檢察官「懷疑」該酒店與幸福人壽前董座鄧文聰掏空案有資金往來，逕行對「第三人」君鴻酒店扣押，並通知地政機關實施「禁止處分」登記，於是銀行團立即對君鴻酒店抽銀根，導致君鴻酒店被法拍；雖然君鴻酒店不斷向各方投訴，但無人理會，五年後，台灣高等法院判決「君鴻酒店與鄧文聰案無關，財產也不須沒收」，但是傷害已造成，君鴻酒店已經倒閉。

檢方在偵查中扣押第三人的資產，是一種強度極大且干預人民財產權的強制處分，當然必須依循正當法律程序，以符合憲法保障人民基本權的要求。

▲▼威京集團,鼎越,京華城,京華廣場,動工。（圖／記者賴志昶攝）

行政處分未經撤銷廢止　北市府恣意停工面臨國賠責任

台北市政府在107年公告京華城變更細部計畫容積率為840%（560%基準容積率x30%容積移轉x20%容積獎勵），細部計畫在行政法上被視為行政處分，在行政處分未經撤銷或廢止之前，人民皆受信賴利益的保護，畢竟，國家應該對自己所做出的行為或承諾守信用，維護法律安定性，人民也才有一個準則可以依循。

蔣市府該不該即刻對京華城停工？在107年細部計畫的行政處分未被廢止撤銷前，當然就不能恣意片面宣佈停工，否則，北市府將負擔國家賠償責任。

檢方辦案標的是容積率不是土地　查封標的錯誤及超額查封生爭議

另外，台北地檢署目前偵辦的是京華城的「容積率」案，並不是「土地不法」案，事實上，京華城土地早已經國際標售由第三人鼎越公司購入，京華城的20%容積獎勵則是在京華城賣地前即向北市府申請所得，與鼎越並無直接關連性。目前京華城仍在興建中，房子沒蓋好，檢方視為不法利得的20%容積獎勵，尚未實現，如何扣押？況且，20%容積獎勵占840%總容積面積比例僅8.4%，檢方卻扣押京華城「全部土地」，豈不是超額查封？概念上就像是，我只欠你80萬元，你卻查封我1000萬元的房子，不合理亦不合法。

京華城案紛擾數十年，就是因為北市府的立法與行政怠墮所致。在當今政治氛圍下，檢察官扣押京華城可以沒有國家賠償責任，但是蔣市府沒有依法行政，恣意停工，當然有國家賠償責任。

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 京華城案 柯文哲 君鴻酒店

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
民進黨內罷樑不同調　朝野恩仇記待續
牽動美日中金融市場　FED未來降息空間不大
支持金管會　國內首次金金合意併購就差一哩路
辦京華城容積卻扣押土地　蔣市府停工面臨國賠
賴清德兒子若能服兵役　必然更有號召力！

推薦閱讀

賴清德兒子若能服兵役　必然更有號召力！

容積管制全面失控　市民的財富淪為政客與財團的佳餚

台灣飲食文化豐富　「省」是拍不出《黑白大廚》的關鍵

支持金管會　國內首次金金合意併購就差一哩路

辦京華城容積卻扣押土地　蔣市府停工面臨國賠

牽動美日中金融市場　FED未來降息空間不大

賴清德總統看見什麼樣的中華民國？

民進黨內罷樑不同調　朝野恩仇記待續

國慶大典含三大亮點　馬英九缺席國慶蒙羞的是他自己

有人的地方就有江湖　從金庸武俠人物及各派談領導管理

相關文章

賴清德兒子若能服兵役　必然更有號召力！

賴清德兒子若能服兵役　必然更有號召力！

總統賴清德日前提到將擬訂40萬民兵投入全社會防衛，必要時支援軍事行動。國防部長顧立雄質詢時被詢問「賴清德的兒子還在美國？要不要回來參加40萬..

6小時前

本想坐凱道抗議　黃國昌「壓抑情緒」參加國慶：柯文哲會希望我這麼做

本想坐凱道抗議　黃國昌「壓抑情緒」參加國慶：柯文哲會希望我這麼做

死刑犯多可教化？　館長怒嗆民進黨：你X的帶回家好好教

死刑犯多可教化？　館長怒嗆民進黨：你X的帶回家好好教

快訊／現身西門町集會！陳佩琪：若台灣有司法公義　請釋放柯文哲

快訊／現身西門町集會！陳佩琪：若台灣有司法公義　請釋放柯文哲

「團結是用嘴巴說的嗎？」　黃國昌：賴清德有什麼臉引用柯文哲的話

「團結是用嘴巴說的嗎？」　黃國昌：賴清德有什麼臉引用柯文哲的話

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

賴兒子服役　必然更有號召力！

賴兒子服役　必然更有號召力！

京華城案揭容積管制全面失控！

台灣飲食文化豐富　拍不出《黑白..

國內首次金金併就差一哩路！

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面