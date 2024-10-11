辦京華城容積卻扣押土地　蔣市府停工面臨國賠

蘇芝昇／法律工作者

台北地檢署逕行扣押京華城土地後，蔣市府應否勒令京華城停工，引發議員爭議。在法律上，檢方基於急迫才能在偵查中逕行扣押犯罪所得，本案北檢偵查標的是京華城的「20%容積獎勵」不法所得，並不是土地，京華城尚未蓋好，容積獎勵的犯罪所得未實現，此時檢方「扣押土地」做法將會衍生法律糾紛，加上刑事案件未經判決有罪確定的情況下，蔣市府若未釐清即恣意宣佈停工，將會面臨國家賠償責任。

京華城容積率案，台北地檢署目前的偵查作為遇到瓶頸，才會使出在偵查中扣押「第三人」鼎越開發公司土地的殺手鐧，逼使民眾黨主席柯文哲和相關人等認罪。然而，偵查中扣押，這種辦案手段要用得謹慎，否則不僅違反正當法律程序，造成的後遺症更是無法挽回。

特偵組偵查中扣押第三人財產 無辜企業被抽銀根倒閉

特偵組偵辦鄧文聰掏空案時，在2016年刑事訴訟法剛通過增列偵查中扣押的條文，特偵組立馬運用偵查中扣押第三人財產的手段，結果摧毀了一家無辜的企業和六百多名員工生計。

當時位在高雄市地標85大樓的君鴻酒店，因特偵組檢察官「懷疑」該酒店與幸福人壽前董座鄧文聰掏空案有資金往來，逕行對「第三人」君鴻酒店扣押，並通知地政機關實施「禁止處分」登記，於是銀行團立即對君鴻酒店抽銀根，導致君鴻酒店被法拍；雖然君鴻酒店不斷向各方投訴，但無人理會，五年後，台灣高等法院判決「君鴻酒店與鄧文聰案無關，財產也不須沒收」，但是傷害已造成，君鴻酒店已經倒閉。

檢方在偵查中扣押第三人的資產，是一種強度極大且干預人民財產權的強制處分，當然必須依循正當法律程序，以符合憲法保障人民基本權的要求。

行政處分未經撤銷廢止 北市府恣意停工面臨國賠責任



台北市政府在107年公告京華城變更細部計畫容積率為840%（560%基準容積率x30%容積移轉x20%容積獎勵），細部計畫在行政法上被視為行政處分，在行政處分未經撤銷或廢止之前，人民皆受信賴利益的保護，畢竟，國家應該對自己所做出的行為或承諾守信用，維護法律安定性，人民也才有一個準則可以依循。

蔣市府該不該即刻對京華城停工？在107年細部計畫的行政處分未被廢止撤銷前，當然就不能恣意片面宣佈停工，否則，北市府將負擔國家賠償責任。

檢方辦案標的是容積率不是土地 查封標的錯誤及超額查封生爭議

另外，台北地檢署目前偵辦的是京華城的「容積率」案，並不是「土地不法」案，事實上，京華城土地早已經國際標售由第三人鼎越公司購入，京華城的20%容積獎勵則是在京華城賣地前即向北市府申請所得，與鼎越並無直接關連性。目前京華城仍在興建中，房子沒蓋好，檢方視為不法利得的20%容積獎勵，尚未實現，如何扣押？況且，20%容積獎勵占840%總容積面積比例僅8.4%，檢方卻扣押京華城「全部土地」，豈不是超額查封？概念上就像是，我只欠你80萬元，你卻查封我1000萬元的房子，不合理亦不合法。

京華城案紛擾數十年，就是因為北市府的立法與行政怠墮所致。在當今政治氛圍下，檢察官扣押京華城可以沒有國家賠償責任，但是蔣市府沒有依法行政，恣意停工，當然有國家賠償責任。

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