各方皆不滿「祖國論」　「疑賴論」注定難消

● 王郁婷／香港城市大學中文及歷史學系在職研究生

總統賴清德日前在雙十國慶晚會抛出的「祖國論」成爲民眾茶餘飯後的談資，原話是：「就年紀來說，中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國。中華民國在台澎金馬，落地生根已經113年，我們是不必再去談論，這一層關係，但是如果有人要祝賀，中華人民共和國生日快樂，特別祝賀詞要精準，切勿用祖國兩字」。

賴清德三度使用中華民國混淆視聽，一沒駁國民黨面子，二能激起民眾愛國熱情，三又能為自己賺取流量，一舉多得，如意算盤打得很響亮。賴清德的「祖國論」確實登上了國際，也引起許多爭議，一方面驚訝於他居然會承認中華民國在大陸的歷史，另一方面，口頭一轉，又急於切斷兩岸歷史連結，要求閉口不談這層關係，賴清德本質上遵循的台獨立場從未改變，高舉中華民國只是一場自導自演的前戯罷了。

▲ 賴清德5日國慶晚會上發表的「祖國論」其實是換湯不換藥的「新兩國論」。（圖／記者林敬旻攝）

賴清德在藍營搭好的戲台上故意利用中華民國4字挑釁大陸，在雙十國慶日上演重頭戲，二度不唱國歌，致詞與「祖國論」銜接，重申「中華民國已經在台澎金馬落地生根，和中華人民共和國互不隸屬」，直接定調「中華人民共和國無權代表台灣」，證實了「祖國論」其實是換湯不換藥的「新兩國論」。賴清德嘴上說維持台海和平穩定現狀，一言一行卻在試圖激怒大陸，製造兩岸對立，倘若兩岸兵戎相見，台灣民眾都要感謝賴總統的推波助瀾才對。

如他所願，解放軍在晚會結束之後幾天，一直出動大批機艦出海執行「聯合戰備警巡」，還於我國國慶當日發射運載火箭，朝西太平洋飛行、經過我國防空識別區，更有所謂的國安人士研判中共可能會直接將近期演訓統包稱作「2024利劍B」。中共種種舉動必然是針對賴清德口嗨的回擊，賴清德明之不可為而為之，在台灣製造綠色恐怖，強硬將2300萬民眾置於戰爭風險中，不怕遭反噬嗎？根據聯合報「兩岸關係年度大調查」顯示有逾五成國人認為兩岸外交、軍事和官方互動關係偏向敵對或緊張。但賴清德毫不在意持續升級的兩岸關係，無視民聲，包藏禍心，只想借中華民國的殼撈取政治私利，如此一位自大、好鬥、狹隘格局的總統真是台灣之難。

▲ 9日上午6時一直到10日上午6時，有27架次共機出海活動，其中15架次逾越中線，另有9艘共艦、5艘公務船持續在台海周圍活動，共計36架次共軍機艦擾台。（圖／國防部提供）

估計賴清德意料之外的是，自詡「務實的台獨工作者」居然會因「祖國論」引起獨派的不滿，紛紛跳出來轟，台灣基進酸賴清德的「新兩國論」充其量只是「華獨」，背離「終結中華民國體制，制憲建國」的台獨主張，獨派學者蔡丁貴直言台獨不必指望賴清德。對此，賴清德礙於壓力，在慶典上公開販賣台獨，直言我們的國家名稱可以是中華民國、台灣和中華民國台灣，但並未起到安撫作用。獨派不買帳，國軍更燒腦，中共在家門口軍演，身為三軍統帥卻未能凝聚國家共識，反而讓國軍更不知為誰而戰，賴清德何時才能在「軍中立威」？然而賴清德就像豬八戒照鏡子──裡外不是人，對華府而言，賴清德的獨言獨語又太過激進，恐危及台海和平穩定，因此不得不下場重申堅持「一中政策」，不支持台灣獨立，以此暗示賴清德謹言慎行。各方都不能滿意的「祖國論」，突顯的是賴清德執政的内外之困，看來「疑賴論」注定難消。

▲ 各方都不能滿意賴清德的「祖國論」，突顯的是賴清德執政的内外之困。（圖／總統府提供）



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