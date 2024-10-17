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美國大選進入「十月驚奇」　川普安全問題越發引憂

我們想讓你知道…政治暴力在美國已成新常態，雙方為了選民被迫捲入輿論和社會衝突，徹底演變成兩個大群體的對立，甚至是持續升級暴力事件。

▲川普在佛州打高爾夫球，險中槍手魯斯埋伏。（圖／路透）

▲ 美國共和黨總統候選人川普9月15日下午於佛州高爾夫球場打球時，險遭一名持有AK-47的男子襲擊，所幸特勤人員及時發現，並將槍手當場逮捕。（圖／路透）

● 馬瑞／自由撰稿人

隨著美國大選臨近，川普正面臨越來越嚴峻的潛在安全威脅。川普已經遭遇過兩次「未遂刺殺」事件。7月13日，川普在賓夕法尼亞州巴特勒的一次競選集會上遭到槍擊，川普右耳被子彈擊傷。9月15日，川普在佛羅里達州打高爾夫球時又經歴「未遂刺殺」圖謀，川普沒有受傷。可經歴了兩次「未遂刺殺」事件後，針對川普的刺殺威脅並未消除。10月11日，拜登政府在提供給川普競選團隊的簡報中聲稱，伊朗認定川普等美國官員需要為2020年蘇萊曼尼遇刺事件負責，正在「積極策劃暗殺川普」。隨後川普向美國政府提出了加強安保措施的要求。即便如此，川普再次險遭刺殺，當地時間13日，一名男子12日在加州科切拉谷競選集會地附近被捕，這名男子攜帶武器和假通行證。當地警方稱，該名男子可能計劃暗殺川普。

▲ 部分人士批評川普的本土主義言論已變得愈發極端。（圖／達志影像／美聯社）

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川普則向這些「激進」分子發出威脅，稱如果他們擾亂11月的選舉，他將支援美國軍隊打擊這些被他稱為「內部敵人」的美國人。川普在《福克斯新聞》頻道的節目中說：「我認為更大的問題甚至不是那些進入並破壞我們國家的人，而是來自內部的敵人。」前者是指湧入美國的移民，後者是指美國公民。移民問題一直是川普政治生涯的決定性問題之一，儘管川普在移民問題上毫無歉意的展現極端主義，但選民認為川普比賀錦麗更有能力處理他們最關心的經濟和邊境安全問題。但有批評人士警告稱，川普的本土主義言論已變得愈發極端，與白人至上主義者和其他有爭議人物的觀點相呼應，這不僅在民主黨人中，也在溫和派共和黨人和獨立人士中引起了很大的仇恨和恐懼。

距離美國大選正式開始投票只剩下最後不到一個月，兩黨候選人目前選情膠著，截至10月11日，民意調查匯總網站FiveThirtyEight顯示，副總統賀錦麗的支援率領先2.5個百分點，為48.5％，而川普的支援率為46％。但多個平台的綜合賠率顯示，川普贏得美國大選的機率領先賀錦麗3％。膠著的形勢讓美國大選早早進入了「十月驚奇」時刻，雙方勢力都會曝出一些足以左右選舉結果的重大新聞。而一份由美國法務部透露的、長達165頁的文件，就在這時候率先向川普發難。

▲ 距離美國大選正式開始投票只剩下最後不到一個月，目前選情膠著，賀錦麗支持度雖較高，但領先幅度不大。（組圖／路透）

當地時間10月2日，美國聯邦法官塔尼婭．丘特坎公佈了一份長達165頁的法庭文件，其中詳細說明了檢方的論點，即川普在擔任美國總統的最後幾個月內，以個人身份推翻了2020年的美國大選結果。文件提供了法務部認為表明川普「為保住職位而訴諸犯罪」的證據路線圖，指明這是川普的「私人犯罪行為」，與他的總統公務無關，因此不受總統豁免權的保護。文件公開了川普與一群私人同謀合作，以候選人的身份採取多種犯罪手段，通過欺詐和欺騙的方式來破壞政府的選票收集和統計職能，然後通過一些親信向選民傳遞錯誤信息，這種言論無疑加劇了選舉結果的爭議性，並引發了社會動蕩。其中，川普的鐵桿盟友班農等人，更是成為這一策略的忠實執行者，2021年1月5日，川普與班農進行了交談，談話不到兩個小時後，班農在他的播客中預測第二天計劃舉行的集會，稱「明天地獄之門大開」。而目前班農因拒絕與1月6日眾議院特別委員會合作，被視為藐視國會而入獄。川普的發言人在一份書面宣告中抨擊了這份文件：「整個案件都是一場黨派性質的、違憲的政治迫害，應該與民主黨所有剩餘的騙局一起被徹底駁回。」

▼ 川普前策士班農。（圖／達志影像／美聯社）

川普也抨擊了這份文件的發佈時間，稱其發佈的時間恰逢今年11月的大選日之前。而對於這份文件的反應，美國社會呈現出了明顯的分歧。支援川普的人認為，民主黨正在利用法律作為武器來打壓川普，左翼媒體則故意誇大事實，試圖影響大選結果。而反對川普的人則對川普的道德品質產生質疑。

就在這份文件公開之後不久，川普就險遭「第三次刺殺」，這也說明了政治暴力在美國已成新常態，雙方為了選民被迫捲入輿論和社會衝突，徹底演變成兩個大群體的對立，甚至是持續升級暴力事件。而正是由於美國政治暴力的出現，民主黨和共和黨的互信也在持續下滑，雙方勢力均認為自己失敗之後會遭到清算和打擊，隨之而來的社會撕裂和陣營對立會帶來很多不確定因素。所以美國大選進入了「十月驚奇」時刻之後，川普的安全問題越發引人擔憂，能否安全渡過美國大選將打上了問號。但無論如何，2024年美國大選出現了諸多極端而不光彩手段，已經加劇了對最後選舉結果的質疑和不認可。

▲ 民主黨、共和黨雙方均認為自己失敗之後會遭到清算和打擊。（圖／路透）

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