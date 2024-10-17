不顧居民安全與生計　政客把玩京華城容積率

▲京華城附近老公寓。（圖／本報資料照）

林雲文／工程師

媒體報導台北地檢署逕行扣押京華城土地後，台北市副市長李四川表明沒有一條法令可以作為京華城停工的依據，但不會給予京華城施工勘驗，京華城等於實質停工。看到這則新聞，筆者覺得很無奈，京華城該不該停工，市府和議員們沒有問過當地民眾意見，沒有為居民生計著想，更未顧及可能引發安全問題。

居民想要國際商務中心 不是爛尾樓

筆者住在京華城附近廿多年，深刻體會在地變化。京華城百貨在廿二年前開幕時，當時是全台灣唯一一家廿四小時購物中心，天天車水馬龍帶來人潮，附近商家生意當然很好，可惜信義區百貨興起，加上京華城百貨動線規畫不當，京華城逐漸沒落。幾年前京華城百貨熄燈後，人潮就大幅衰退，附近八德路四段的OK便利超商、85度C、路易沙等好幾家連鎖商店關門，我家附近的八德路即使在白天叫計程車，常常十分鐘沒有一輛計程車經過，還有附近的麵店阿姨總是哀聲歎氣沒有生意，就算有商家存活下來，大家也只是苦撐，希望以後京華城商辦大樓蓋好帶來上班族人潮，可以像內湖科學園區的發展，帶動地方繁榮發展。

然而，現在台北市政府打算要讓京華城實質停工，這一停工至少要等法院判決定讞才會有結果，可能會停工十年八年，京華城變成爛尾樓，對當地商家來說，如同判了死刑，沒有建設和人潮，還做什麼生意呢？房價也必連帶受影響。

南松山缺乏公共建設 協商京華城蓋公共建設創造三贏

北市府和議員應該為民眾著想，創造三贏局面。比如說，京華城預定蓋到十九樓，現在20%容積獎勵有爭議，但至少蓋到17樓都是合法的，北市府可以和京華城協商捐出部分容積獎勵給市民，尤其南松山地區一直缺乏運動場地和公共建設，如果京華城可興建運動中心或公共建設，正好可解決台北市財政拮据沒錢蓋公共建設的問題，市民也可享用公共設施，生活更為舒適幸福，整個事件往正向發展，創造三贏局面。

實質停工致建物浮起地層下陷 有安全疑慮

另外，北市府也須考量如果京華城實質停工可能會造成地層下陷的安全問題。京華城基地有五千坪，範圍很大，如果停工太久，遇到颱風下大雨，基地建物會上浮傾斜，旁邊的土壤和水分會滲入，周邊的民房會傾斜，地層跟著下陷；畢竟，京華城是大型建案，設計之初必定考量灌水泥的承載重量，如果停工，沒有承載重量，地形一傾斜，旁邊地下化的高鐵台鐵隧道可能移位，這些安全問題，都會讓附近居民擔心未來房子跟著會傾斜。

京華城是政治問題，有罪無罪讓法院解決，但是建設還是應該繼續做，讓地區經濟發展起來。當地居民想要的是國際商務中心，絕對不會是爛尾樓，蔣萬安市長應該理性為市民福利著想，尋求兩全其美的辦法。

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