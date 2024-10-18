中國制裁台灣黑熊學院　強盜集團制裁社區守望相助隊伍

▲ 國台辦14日宣布將立委沈伯洋、聯電前董座曹興誠及「黑熊學院」列入「台獨頑固分子清單」。（圖／記者屠惠剛攝）

● 蔡榮祥／國立中正大學政治系教授

中華人民共和國在10月14日對台實施2024聯合利劍B的軍事演習，同一天也宣布對於台灣黑熊學院的「負責人」沈伯洋立委和聯電創辦人曹興誠及其家屬進入中國大陸、香港和澳門，限制黑熊學院及沈伯洋和曹興誠先生的相關機構與中國組織或個人合作，並根據《關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》採取必要法律行動。中國國台辦發言人陳斌華指出，沈伯洋作為黑熊學院負責人（事實上，黑熊學院的負責人不是沈伯洋立委），從事台獨活動並散播台獨主張，惡意向台灣民眾特別是青少年兜售台獨主張和仇中思想，批評沈伯洋是散播台海暴力衝突種子。曹興誠董事長則被指向黑熊學院提供鉅額資金支持，賣力鼓吹以武拒統、全民皆兵，還投資策動拍攝台獨題材影視劇，以各種方式灌輸反中謀獨的精神毒素。本文目的在於分析中國制裁台灣黑熊學院的矛盾性？為何中國要針對台灣特定的民間防衛組織（NGO）進行制裁？民間防衛對於反侵略的抵抗有何重要性等問題。

解放軍動不動軍演 台海衝突的肇因

▲ 中國頻繁對台灣進行武力威脅和亮刀亮劍的軍事演習，是台海衝突的肇因。（圖／翻攝微博）

首先，中國制裁台灣黑熊學院的沈伯洋立委和贊助者曹興誠董事長好像是強盜集團制裁社區的守望相助隊伍一樣的荒謬。守望相助的隊伍根本不會去強盜的家或進入其勢力範圍，守望相助的隊伍只會在守護的地方來保衛家園。中國不放棄武統台灣，頻繁對台灣進行武力威脅和亮刀亮劍的軍事演習，是台海衝突的濫觴者和發動者，卻反過來指責台灣民間防衛組織散播暴力衝突，無異是製造打人者反咬被打者先開始動手的冤假錯案。台灣黑熊學院不是台獨組織，也不是反共大陸的機構，而是台灣反武統和反侵略的民防訓練組織。如果中共選擇渡海侵略台灣的話，除了中華民國現役國軍、後備軍隊的堅強防衛和抵抗之外，民間也需要齊力展現，一同對抗來犯的中共敵軍以及執行相關的後勤支援和救護的工作。台灣黑熊學院作為民防組織保家衛國的目標就是維護台灣的安全和抵抗入侵的武統中共敵人。

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建立台灣民防意識 黑熊學院成中共眼中釘

▲ 黑熊學院透過軍事知識、資訊作戰、衛生救援和避難規劃等知識，讓台灣可以建立強大的民防意識和實際訓練。（圖／記者梁建裕攝）



其次，為何中國會特別針對台灣黑熊學院進行制裁，基本上是所謂的射人先射馬、擒賊先擒王的邏輯。這表示台灣黑熊學院很重要，當黑熊學院透過軍事知識、資訊作戰、衛生救援和避難規劃等知識廣泛傳遞給台灣民眾，讓台灣可以建立強大的民防意識和實際訓練的話，就會成為中國的眼中釘和肉中刺。中共最喜歡的狀況是台灣瀰漫著投降主義或失敗主義，不抵抗並完全繳械的話，可以讓中國不費一兵一卒統一台灣。正如《孫子兵法》所云：「用兵之法，無恃其不來，恃吾有以待也；無恃其不攻，恃吾有所不可攻也。」如果台灣的軍方和民間皆有所準備的話，配合美國、鄰近國家如日本和菲律賓的協防或協助之下，讓共軍有所忌憚時，就能成功地嚇阻其無挑釁情況下的武力入侵。

只許中共放火 不許台灣點燈？



▲ 台灣黑熊學院除了抵抗中共入侵的任務，同時也肩負協助天然救災的工作。（圖／記者陳詩璧攝）

再者，台灣黑熊學院除了抵抗中共入侵的任務，同時也肩負協助天然救災的工作。中國除了自己有民防的法律和相關的組織體系（當然這些民防組織基本上還是由共產黨控制），其也加入國際民防組織。當中國發生地震和天災的時候，這些組織也會加入救災行列。中國制裁台灣黑熊學院儼然是否定台灣可以成立民間防衛的救災組織之權利。協助救災絕不是暴力衝突，而是緊急動員降低災害的擴大。只許中國州官可以放火，不許台灣百姓點燈這句話可以很貼切地形容中國的蠻橫和無理。美國的軍事實力強大，依然會透過民防的力量來協助軍方，作為軍方最大的後盾。二次大戰期間，美國的民間和工業扮演了舉足輕重的角色和力量，讓美國可以打贏反侵略的二次世界大戰。

備戰不是引戰 是讓他國不敢輕舉妄動！

▲ 準備戰爭並不是指去侵略別的國家，而是透過強大的防衛力量讓想要侵略的國家不敢輕舉妄動。（圖／記者林敬旻攝）

最後，拉丁諺語有言：「假如想要和平的話，必須要先準備戰爭。」準備戰爭並不是指去侵略別的國家，而是透過強大的防衛力量讓想要侵略的國家不敢輕舉妄動。中國透過單邊的無理制裁企圖瓦解台灣民心的意圖昭然若揭，然而這樣的行為，加上威逼台灣的軍事行動，反而凸顯中共政權的偽善和暴力特質。中國國台辦回應黑熊學院的事件提到他們只是依法懲治少數的台獨頑固份子，不涉及廣大的台灣同胞以及民進黨當局編造所謂的大陸威脅。事實上，中國的恣意懲治只會讓參加黑熊學院課程或訓練或是認同民防意識的台灣人民更反感，繼續推動相關的理念和行動讓更多的台灣人民來參加。中國認為民進黨當局編造所謂的大陸威脅，事實上，中國的戰狼外交和窮兵黷武的實際行動無法被編造，而是眼睜睜的事實，中國的蠻橫行為也只會讓台灣與鄰近受威脅國家和民主國家一起齊心協力來抗衡中國的野心威脅。

▲ 中國威逼台灣的軍事行動，反而凸顯中共政權的偽善和暴力。圖／路透）



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