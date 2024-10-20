拯救經營不善餐廳、解決海帶過剩　白種元締造韓食傳奇

▲ 白種元上節目時做料理的模樣深植人心。（圖／翻攝自白種元IG）

● 文／不看戲會死！∣王喵

看韓綜這幾年也看了不少白種元老師的節目！因為白老師上節目時做料理的模樣深植人心，說他是廚師也不是不對，但除了會做菜外，他的正職其實是「餐飲集團的CEO」。他在1994年就創立了「The Born Korean」（這也是《黑白大廚》介紹他的頭銜）。常常在節目上聽到其他人叫「白老師」是尊稱，更正確的稱呼是白代表。

白老師除了自己的節目，偶爾也會到其他節目中救援料理小白們，像是他曾經去《姜食堂》裡教導成員們如何煮特製泡麵，對於姜鎬童想要給客人們大份量吃飽飽，他說，不如先給客人們一般的量，當他們需要時，再多給他們一勺，那才是真的讓客人們吃得開心！讓在螢幕前的我大大點頭認同。

我很喜歡白種元老師的《街頭美食鬥士》系列，他會邊吃邊說食物的典故，吃得樣子又十分美味，最知名的就是第二季曾經來到台灣拍攝，可惜現在沒有OTT平台可以看。Netflix也有他的節目像是「狂想曲」系列以及醉話人生，《白種元醉話人生》就是與名人嘉賓一起吃飯喝酒聊天（有一集嘉賓還是羅PD），可以看見白老師聊天的功力，在喝酒聊天中的講出心裡話。

▲ 街頭美食鬥士》第二季曾經來到台灣拍攝。圖為白種元在節目中品嘗板橋府中站波霸珍珠奶茶。（圖／翻攝自tvN）



白種元老師的節目實在太多了，幾年前有《白種元的巷弄食堂》、《美味的廣場》看白老師改造倒閉危機的餐廳跟大力幫忙地方經濟，如果大家都有錢賺，何樂而不為，其中有名的就是某年因為海帶量太多，白老師就打給不倒翁泡麵的會長，讓泡麵裡附的海帶從一塊變成兩塊，不僅讓泡麵變美味，也解決海帶漁民們的困境，成為期間限定的泡麵，被大家廣為人知。

但是有些可能版權到期就下架了，大家能看的時候就趕快看，目前在愛奇藝跟firDay的就是《白Packer》跟《生意天才白社長》，料理再美味，螢幕前的我都吃不到，反而要看得是在料理中處理危機的能力！白老師領著一群可以說是廚房小白們做出專業的水準，端出去吃的東西真的沒在開玩笑，更讓人佩服的是可以看見站在爐火前的白老師，汗如雨下，如果忙著料理，也沒辦法跟場外的客人們打招呼（反而是客人們對他比較好奇），真的像是個總鋪師一樣，等客人吃飽飯足離開，他才能坐下來喘口氣。雖然他在tvN的節目不像Netflix那麼精緻，但是就像他的平價餐飲集團一樣，看了真的會對他五體投地。

▲ 白種元與米其林三星主廚安成宰在近期熱播廚藝對決綜藝節目《黑白大廚》中擔任評審。（圖／翻攝自Netflix）

除此之外，白老師還有經營YOUTUBE頻道（體能是超人等級吧！），有很多系列都很值得看看，最近最知名的就是找了《黑白大廚》裡的參賽者來邊做料理邊聊天，聊聊節目拍攝的事，氣氛十分融洽。

我很喜歡白老師很「真」的一面，兇起來沒在客氣，但是對於客人又超級真心不怕麻煩，在韓國餐飲界各方面貢獻良多，所以每次遇到白老師的節目，我也總是想要推薦給別人看！如果是看了《黑白大廚》才認識白老師的觀眾們，也可以繼續追他其他節目，跟我一起來追隨白種元老師吧！

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