司法科學委員會不該隸屬法務部之下　穩固基石方為上策

▲ 立委沈發惠。（圖／記者李毓康攝）

● 李克／退休人員

日前立委沈發惠就今年8月修改後的「國家級的司法科學委員會草案」，向行政院質詢，表示怎麼7年來好像在原地踏步。根據民國106年9月的司改國事會議決議，應該設立國家級的司法科學委員會，該委員會主要是用來強化司法發現真實的能力，減少冤抑。

沈發惠表示：「法務部只是把組改成中心，增加一個綜合規劃中心，跟新設一個司法科學研究教育中心。把原本的法醫病醫組變成法醫中心、毒物化學組變成毒物鑑識中心、血清證務組變成生物認證中心，大概就是這樣子。結果是將原本司改國事會議所認為應該是獨立的國家級機關，變成法務部下屬的一個單位，這樣對嗎？」

司改國事會議的結論很清楚，要求的是一個獨立的國家司法鑑定機關，其實這是「政策選擇」，應該是獨立的國家級機關，而不是將國家級委員會降於法務部下屬的司法科學研究院來改制。法務部所提到的版本分兩個階段，目前先設在法務部的一個委員會，接下來才成為行政院級的一個委員會，這跟大家的共識實在是差太遠了。

▲ 截至2019年，全國專職解剖法醫只剩3位。（圖／視覺中國）

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針對法醫荒，監察院早已在1996年糾正法務部，但遭法務部漠視，至2019年全國專職解剖法醫只剩3位，監察院再度糾正法務部重大違失。前法務部法醫研究所所長暨台大法醫所教授李俊億曾經提出，如果司法科學委員會放在法務部底下，恐怕很難說服各部會，而且在美國中央聯邦是獨立組織，在州的話也是在州長之下的特別委員會，李俊億認為，應該拉高層級在行政院底下成立獨立組織，不能放在法務部底下。

尤美女律師也曾指出，目前法醫實驗室的鑑定過程，欠缺公開透明，使得律師在辯護時，無法對鑑定過程詰問確認有無錯誤及瑕疵。她強調，司法科學委員會應是獨立的機構，內部組織必須具備多元人才，以及學術跟實務方面的專業，如德州司法科學委員會有9位成員，2位律師及在各個領域的鑑識專家，具備學術跟實務方面的專業，不能是純粹的學者，是客觀獨立公正的高位階單位。

前立委賴香伶強調，要建立獨立行使職權的國家級司法科學委員會，應包括人權、心理、法律、電腦醫學、刑事鑑定科學等專業領域的人員，對於政策教育認證等都有相當的層級，強化司法發現真實的能力。目前法務部研擬把法醫研究所升格，換湯不換藥。她提出，也許要走民間鑑定，更獨立性的機構來提升司法公義跟人民權益的保障。

▲ 律師尤美女強調，司法科學委員會應是獨立的機構，內部組織必須具備多元人才，以及學術跟實務方面的專業。（圖／酷兒影展提供）

真理大學法律系所教授兼刑事法研究中心主任吳景欽表示，過去的司法鑑定，大部分偏重在自白證據，1990年後，才逐漸重視科學證據；因缺乏科學證據造成的冤案，如蘇建和等案。在台灣要提出送鑑定，只有檢察官跟法官才有權力。其實鑑定關於刀、槍彈、毒品等，並非法醫研究所專業，屬於國防部跟刑事局的專業，科學鑑定應該獨立超然於政府的機關之外，現在卻要將國家科學研究院，直接放在法務部底下，獨攬所有的司法鑑定，球員還兼裁判，實驗室鑑定結果、認證證照、司法倫理全集中在政府機關，缺乏公正獨立超然性。吳景欽憂心表示，未來訴訟案件的源頭、證據鑑定，法務部一把抓，法院判決將會是法務部說的算。

當總統、行政院長、法務部長，甚至立法委員也重新換人，時空的轉移，國家的政策有否連貫性？是否徹底執行？關係到國家運轉是否正常化！新成立的國家級單位，不可先求有再求好，多方吸取專家學者的建言，穩固基石方為上策！

▲ 不科學的科學證據被檢察官宣稱證明被告有罪，被法官引用作為判決依據，最後卻被推翻成為造成冤案的關鍵證據。圖為去年獲再審平反的鄭性澤 。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

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