馬斯克花7500萬美元挺川普　財富介入政治恐波及民主

▲ 馬斯克投入了至少7,500萬美元來支持2024大選共和黨候選人川普，想利用自身的財富和影響力來改變美國的政治版圖。（圖／達志影像／美聯社）

● 張瑞雄／台北商業大學前校長、全球品牌創新永續協會理事長

現在世界上最熱中政治的，應當是特斯拉電動車創辦人馬斯克，除了是全球最富有的人之一，他的影響力已經超越了企業領域，成為了美國政治的重要資助者之一。根據報導，他在2024年選舉期間投入了至少7,500萬美元來支持前總統川普，這一巨額捐款代表了他想利用自身的財富和影響力來改變美國的政治版圖。

馬斯克的政治參與並不僅僅是財務上的支持，他還舉行了多場公開活動，為川普的競選造勢，並利用他的影響力來動員選民。馬斯克正在利用其商業帝國和媒體平台（如Twitter的前身X）來加強他的政治影響力，這對民主制度產生了深遠的影響。與過去的富豪不同，馬斯克的策略更為直接且激進，這讓人們擔憂，這樣的資本集中是否會破壞民主選舉的公平性。

馬斯克還利用他的媒體平台來傳播信息，甚至有時傳播錯誤消息。馬斯克常常利用他的X平台來發表極具爭議的言論，甚至允許一些涉及陰謀論和極右翼的內容在平台上泛濫。這種行為不僅破壞了社會對真實消息的信任，也使得政治網路戰愈演愈烈。

▲ 馬斯克常常利用他的X平台來發表極具爭議的言論，甚至允許一些涉及陰謀論和極右翼的內容在平台上泛濫。（圖／CFP）



馬斯克的這種「扭曲現實」並非一時之舉，他在公司活動中經常使用誇張和誤導性的展示手法，比如展示看似自動運行的機器人，實際上卻是是人類操控。這些誤導手段在一定程度上反映了他在媒體和公共領域的策略，利用誇張和虛假的消息來吸引公眾的注意，並將其轉化為對其企業或政治的支持。

這種策略的長期後果令人擔憂，在一個資訊自由流通的社會中，像馬斯克這樣的億萬富翁能夠利用平台傳播虛假消息，這不僅影響選民的選擇，也可能破壞社會的基本信任。當政治領導人和企業巨頭共同推動不實消息，並操縱選舉過程時，民主制度的穩定性將面臨巨大的挑戰。

馬斯克的行為模式與比爾蓋茲、巴菲特等富翁截然不同，巴菲特和蓋茲對於參與政治一直保持謹慎態度，他們更專注於慈善事業和政策研究，並對大規模的政治資助持保留態度。相反地，馬斯克卻顯示出極大的政治野心，無論是在捐款數額還是在公共平台上表達政治立場方面，都與其他富豪形成鮮明對比。

▲ 巴菲特和比爾蓋茲對於參與政治一直保持謹慎態度，他們更專注於慈善事業和政策研究。（圖／視覺中國CFP）



這種現象凸顯出現代政治中財富集中的危險性，少數富有的個人可以在選舉中扮演舉足輕重的角色，並以金錢來影響選舉結果。這種情況會導致民主的失衡，使得普通選民的聲音淹沒在億萬富翁的財富洪流中。

這種現象不僅對美國，對全球的民主制度都構成了挑戰。在一個越來越依賴數位媒體和金錢政治的時代，如何限制財富對政治的過度影響，並保護普通選民的權利，將成為未來社會必須面對的重大課題。如果不加以處理，馬斯克這樣的億萬富翁將繼續擴大他們的影響力，最終可能危及民主的根基。

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