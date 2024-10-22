超高齡社會將至　做好財務風險管理是根本之道

▲ 根據國發會於17日提報最新人口推估結果， 65歲以上人口占比到2070年將達46.5％，即近半數國人都是老年人。（圖／記者屠惠剛攝）

● 余祖慰／朝陽科技大學保險金融管理系副教授

根據聯合國世界衛生組織（World Health Organization，WHO）的定義：65歲以上老年人口比率超過人口7％的國家稱為「高齡化社會」（Aging society），達14％則稱為「高齡社會」（Aged society），達20％即為「超高齡社會」（Super-aged society）。台灣即將於2025年達到「超高齡社會」，換言之，每5個人，就有1位是老人。同時，內政部「2023年簡易生命表」公布國人的平均壽命為80.23歲，其中男性76.9歲、女性83.7歲，台灣男、女性平均壽命分別高於全球平均水準7歲及9歲。根據國家發展委員會（國發會）於2024年10月17日提報最新2024～2070年人口推估結果， 65歲以上人口占比，從今年的19.2％，在2040年超過三成，直到2050年接近四成，到2070年已達46.5％，屆時近半數國人都是老年人。因此， 本文試圖從長壽風險來思考台灣面臨「超高齡社會」所產生的影響、衍生的問題及因應之對策，茲臚列說明如下。

超高齡社會的影響

1.對個人的影響

（1）老人普遍受歧視

在古代，老人代表智者，他們存活的時間久，經驗及閱歷豐富，所以古代對老人敬重。到了現代老人被視為沒有價值，漸漸不受重視。

（2）家庭制度改變後，老人缺乏支持系統

古代盛行大家庭制，老人有配偶及子孫的照顧，現代以小家庭占大多數，子女成家立業之後剩下老夫妻倆人，配偶過世後成為獨居老人。

▲ 古代盛行大家庭制，老人有配偶及子孫的照顧。圖為全台規模最大的新屋區葉五美公祭祖典禮，逾8000子孫到場祭拜。（圖／記者沈繼昌翻攝）



（3）疾病增多，醫療資源不足

老人人數增加，病患越多，醫療資源不足。老人在世時離不開醫療機構，即使不經常住院，到醫院門診很少間斷。

（4）收入減少，支出增加

退休後收入減少，老人的醫療、長期照顧費及其他支出相對增多。

（5）老人福利緊縮，貧窮老人生活堪慮

倘若經濟持續蕭條，可能老人福利緊縮，平時靠老人津貼維生的人口，生活就會更困難。

（6）心智減退，心理老化，消極的老年生活

老人的智力逐年會減退，加上身體逐年衰弱，會引起心理老化，生活方面呈現消極狀況。

（7）獨立生活能力喪失，成為依賴人口

當老人喪失獨立生活的能力時，必須僱用移工或者由配偶及家人照顧。

▲ 當老人喪失自理能力時，往往必須仰賴僱用移工或者由配偶及家人照顧。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



（8）親友凋零，孤獨度過餘年

國人的平均壽命年年提高，台灣地區百歲以上的人瑞也年年增多，倘若配偶、子孫凋零，老人成為獨居或者是單身人口到老年成為獨居老人，老人如何因應？社會如何照顧？將會形成相當棘手的問題。

2. 對家庭的影響

老人倘若罹患長期疾病，就會對家庭形成重大的不利影響。包括：

（1）分擔老父母的醫療費用及生活費用

（2）家庭照顧者健康方面的損害，配偶或兒女照顧老人，長期操勞，可能損害健康或罹病。

（3）妨礙家庭生活水準及作息秩序。

（4）照顧者及家屬心情緊張、壓力極大或者情緒高漲。

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3. 對社區的影響

社區內的高齡人口增加很多，社區就必須增加人力、物力保護並照顧老人。

（1）公共建築設置無障礙環境，以便利行動不便老人進出。

（2）社區內設置老人日間照顧機構及安養機構。

（3）增設服務項目，例如膳食服務、辦事服務、送醫服務、協尋走失老人服務等。

（4）設置社區巡查隊：社區內獨居老人及老夫妻核心家庭多，應設巡查隊，防止竊盜潛入老人家庭中行竊。

（5）設置樂齡學習中心以及休閒娛樂及運動等設備，以便利社區內健康老人學習、交誼及運動。

▲ 社區須增加人力、物力保護並照顧老人，因應高齡社會。（示意圖／記者林挺弘攝）

4. 對社會的影響

（1） 勞動力缺乏

當前老年人口激增，而生育率卻大幅下降，不久的將來就會人口負成長。導致將來勞動力越來越缺乏。

（2）工作人口負擔加重

國發會預估2030年時，平均每2.7名青壯年就要扶養1名老人，最後到2070年，降到1名青壯年扶養1名老人，未來扶養比將持續升高，社會負擔將日益加重。當扶養比持續攀高不下，對社會將帶來沉重負擔。

超高齡社會的問題

台灣面對超高齡社會的來臨，衍生出在地老化、高齡照顧及產業發展上的問題：

1. 銀髮族經濟安全問題

傳統農業社會養兒防老觀念盛行，老年時多靠子女扶養。今日社會中，銀髮族則靠自身的退休金或儲蓄生活者逐年增加。在面臨另一波少子化的襲擊之下，銀髮族之經濟來源須靠自身作未雨綢繆之規劃。而政府推動維護老年基本生活之國民年金制度，以及提供長期照顧服務與未來政策性長期照顧保險制度，更是責無旁貸。

2. 銀髮族健康促進不足、不健康餘命過久

▲ 國人在邁入生命終點之前，至少會面臨「失能」或是「臥床」這二大風險。（圖／CFP）



2022年國人「不健康餘命」（不健康餘命包括失能慢性病纏身等年數，是「國人平均壽命」扣除「國人健康餘命」得之數字，不健康餘命數字愈高，代表國家和社會得付出更多醫療和照顧成本）平均7.41年（男生平均6.71年／女生平均8.21年），換言之，平均需要他人或家庭照顧者照顧的時間為7.41年。因此，國人在邁入生命終點之前，至少會面臨「失能」或是「臥床」這二大風險，需要他人專門進行照顧，這也代表民眾必須提早準備好以下二大費用：（1）生活費用：不管在人生的最後階段，是否失能或臥床，該有的生活費用，是不可能完全不需要的；（2）照顧費用：銀髮族會面臨「需他人照顧」的階段，主要的原因就是「失能」或「失智」，其中唯一的差別只在於依不同「失能」或「失智」的嚴重性，而有照顧費用的高、低之分。

3. 少子化現象，扶老壓力大，家庭功能恐將式微

2024年每3.6名青壯年扶養1名老年人口，2030年2.7名青壯年扶養1名老年人口，至2070年減少為每1名青壯年即須負擔1名老年人口。當家庭成員數逐年減少的趨勢下，所謂的家庭功能也將隨之式微，可以預見對於在地老化高齡照顧的政策推動方面，家庭能量必然越趨不足，也使得社區所要擔負起的責任與所要發揮的功能更加凸顯。

4. 支援在地老化人力資源不足

▲ 「在地老化」是希望人在老化的過程中，可以留在自己熟悉的環境繼續生活。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

「在地老化」的概念最早起源於北歐國家，「在地老化」是希望人在老化的過程中，可以留在自己熟悉的環境繼續生活。換句話說，不必因為年老而搬離其熟悉的居住場所，而是居住場所配合老人重新設計安排。此一發展於1970～1980年代之間蔚為風潮，並於1990年代散布至其他先進國家，例如英國、美國、加拿大、澳洲和日本等。由於政府倡導「在地老化」的概念，推動社區整合式服務，因此居家式、社區式照顧顯得格外重要。然而，《長期照顧服務法》與「長期照顧十年計畫2.0」實施後，加上社區整合式服務，擴大服務對象及服務項目，將導致長照人力缺口更大，若要順利推行長照政策、建構完整長照體系，長期照顧服務相關人力（包括直接提供專業服務的專業人員、經政府或相關團體訓練結業的半專業人員、未經特定訓練之非專業人員，以及行政體系的支援人員）是最重要的關鍵，勢必須加速補足長照人力缺口，否則將有將無兵，空有政策而無人執行。

超高齡社會的對策

1. 推動長照3.0

長照1.0（2007～2016）係以居家、社區服務為主，機構式為輔。長照2.0（2017～迄今）不僅服務對象從長照1.0的服務4類對象增至8類對象，服務項目也從原先8項再增加9項，尤其是服務方面，推動社區A（社區整合型服務中心又稱長照旗艦店／每一鄉鎮市區1個）、B（複合型的服務中心，又稱長照專賣店／每一國中學區1個）、C（巷弄長照站，又稱長照柑仔店／每三個村里1個）級服務據點的多項服務。未來推動長照3.0，因應未來長照資金缺口，在長照財源部分是否以保險制或混合制取代目前稅收制，並思考將政策性長照保險納入全民健保體系。打造從健康促進、即期醫療、短期照顧、中期照顧、長期照顧、安寧照顧完整照顧健康保險制度；同時，建構居家、社區、機構、醫療、社福的一體式服務。

2. 延後退休

▲ 退休年齡不斷延後，已是已開發國家的趨勢。（圖／視覺中國）

基於全球人類的壽命不斷延長，先進國家退休年齡不斷延後，德國、義大利、丹麥的目前法定退休年齡是67歲，目前勞動部已於2024年8月2日實施勞工年滿65歲持續工作，得繼續參加勞保新規定，提升老年人的二度就業機會與保障、再度活躍職場及找到生命價值。

3. 鼓勵更多適齡工作者加入職場，增進勞動力

不可諱言，過去一直以來，科技業的生產線人員大多雇用年輕人，因為銀髮族大多做不來；有些產業過去習慣找年輕勞動力，例如餐飲、飯店業，對銀髮族的僱用較低；甚至有些企業不是不願意雇用銀髮族，而是不知道如何用。政府於2019年12月4日公布《中高齡及高齡者就業促進法》，期以專法保障中高齡者（年滿45～65歲者）與高齡者（超過65歲者）的就業權益，解決中高齡者及高齡者就業時可能面臨的歧視及受刻板印象影響（如老年人應頤養天年）等問題，鼓勵中高齡者投入勞動市場，畢竟勞動力老化是不可逆，政府應該依照不同產業特性，讓65歲以上的勞動力受到重用，提升企業雇用意願，同時透過經驗傳承及世代合作，共創社會及經濟發展是政府不可懈怠之職責。

4. 鼓勵生育

鼓勵生育較多的子女，培養更多具生產力的小孩，將是面對超高齡衝擊一項較長期的因應策略。然而，高工時與高房價卻是目前台灣生育率低的主要原因之一。

▲ 高工時與高房價是目前台灣生育率低的主要原因之一。（圖／翻攝PAKUTASO）



5. 加強銀髮族健康的照顧

超高齡社會產生更多的老年人，而老年人是最需要健康照顧的一群人。因此，面對老年人口的增加，老人病的病患勢必增多，醫療部門要做適當的擴充，增加老人的病床。此外，對於銀髮族的照顧和相關的服務，也需要加強。

6. 加強銀髮族的休閒活動的規劃

超高齡社會的來臨，銀髮族的休閒旅遊受到重視，成為一項新興的熱門行業，政府應該大力規劃與推動休閒活動產業，以回應其需求。

7. 投入銀髮人力銀行

面對壽命的延長，銀髮族人口的增加，政府及民間均應該開拓銀髮族社會參與的機會。例如教育的參與、志工的參與、政治的參與、組織的參與、宗教的參與以及其他各種社會活動的參與。

▲ 政府及民間均應該開拓銀髮族社會參與的機會。（圖／新竹市政府提供）



8. 推動健康樂活管理

超高齡社會是世界共同的趨勢，台灣在人口長壽化的影響下，高齡化進展相較於其他國家尤為快速。因此，從長壽風險的思維來看，在新冠疫情結束之後，國人健康意識提升，面對超高齡社會的來臨，保險業也正積極強化從「事後理賠」走向「事前預防」的觀念，健康樂活管理尤其重要。進一步而言，健康樂活管理主要是與預防醫學、健康管理、長照機構等異業合作，結合保險保障及延伸服務。

簡言之，超高齡社會即將到來，政府除了做好上述因應對策之外，民眾們也應該做好自己的財務風險管理，例如個人信託或是稅務規劃。值得一提的是，當投保商業保險於事故發生時，彌補自己的經濟損失缺口時，不妨做好「事前的損害控制」（包括損害防阻與損害抑減）才是根本之道。

▲ 做好「事前的損害控制」是根本之道。（示意圖／取自Pixabay）

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