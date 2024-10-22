ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

超高齡社會將至　做好財務風險管理是根本之道

我們想讓你知道…超高齡社會即將到來，政府除了做好上述因應對策之外，民眾們也應該做好自己的財務風險管理。

▲ 根據國發會於17日提報最新人口推估結果， 65歲以上人口占比到2070年將達46.5％，即近半數國人都是老年人。（圖／記者屠惠剛攝）

● 余祖慰／朝陽科技大學保險金融管理系副教授

根據聯合國世界衛生組織（World Health Organization，WHO）的定義：65歲以上老年人口比率超過人口7％的國家稱為「高齡化社會」（Aging society），達14％則稱為「高齡社會」（Aged society），達20％即為「超高齡社會」（Super-aged society）。台灣即將於2025年達到「超高齡社會」，換言之，每5個人，就有1位是老人。同時，內政部「2023年簡易生命表」公布國人的平均壽命為80.23歲，其中男性76.9歲、女性83.7歲，台灣男、女性平均壽命分別高於全球平均水準7歲及9歲。根據國家發展委員會（國發會）於2024年10月17日提報最新2024～2070年人口推估結果， 65歲以上人口占比，從今年的19.2％，在2040年超過三成，直到2050年接近四成，到2070年已達46.5％，屆時近半數國人都是老年人。因此， 本文試圖從長壽風險來思考台灣面臨「超高齡社會」所產生的影響、衍生的問題及因應之對策，茲臚列說明如下。

超高齡社會的影響

1.對個人的影響

（1）老人普遍受歧視

在古代，老人代表智者，他們存活的時間久，經驗及閱歷豐富，所以古代對老人敬重。到了現代老人被視為沒有價值，漸漸不受重視。

（2）家庭制度改變後，老人缺乏支持系統

古代盛行大家庭制，老人有配偶及子孫的照顧，現代以小家庭占大多數，子女成家立業之後剩下老夫妻倆人，配偶過世後成為獨居老人。

▲ 古代盛行大家庭制，老人有配偶及子孫的照顧。圖為全台規模最大的新屋區葉五美公祭祖典禮，逾8000子孫到場祭拜。（圖／記者沈繼昌翻攝）

（3）疾病增多，醫療資源不足

老人人數增加，病患越多，醫療資源不足。老人在世時離不開醫療機構，即使不經常住院，到醫院門診很少間斷。

（4）收入減少，支出增加

退休後收入減少，老人的醫療、長期照顧費及其他支出相對增多。

（5）老人福利緊縮，貧窮老人生活堪慮

倘若經濟持續蕭條，可能老人福利緊縮，平時靠老人津貼維生的人口，生活就會更困難。

（6）心智減退，心理老化，消極的老年生活

老人的智力逐年會減退，加上身體逐年衰弱，會引起心理老化，生活方面呈現消極狀況。

（7）獨立生活能力喪失，成為依賴人口

當老人喪失獨立生活的能力時，必須僱用移工或者由配偶及家人照顧。

▲ 當老人喪失自理能力時，往往必須仰賴僱用移工或者由配偶及家人照顧。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

（8）親友凋零，孤獨度過餘年

國人的平均壽命年年提高，台灣地區百歲以上的人瑞也年年增多，倘若配偶、子孫凋零，老人成為獨居或者是單身人口到老年成為獨居老人，老人如何因應？社會如何照顧？將會形成相當棘手的問題。

2. 對家庭的影響

老人倘若罹患長期疾病，就會對家庭形成重大的不利影響。包括：

（1）分擔老父母的醫療費用及生活費用
（2）家庭照顧者健康方面的損害，配偶或兒女照顧老人，長期操勞，可能損害健康或罹病。
（3）妨礙家庭生活水準及作息秩序。
（4）照顧者及家屬心情緊張、壓力極大或者情緒高漲。

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

3. 對社區的影響

社區內的高齡人口增加很多，社區就必須增加人力、物力保護並照顧老人。

（1）公共建築設置無障礙環境，以便利行動不便老人進出。
（2）社區內設置老人日間照顧機構及安養機構。
（3）增設服務項目，例如膳食服務、辦事服務、送醫服務、協尋走失老人服務等。
（4）設置社區巡查隊：社區內獨居老人及老夫妻核心家庭多，應設巡查隊，防止竊盜潛入老人家庭中行竊。
（5）設置樂齡學習中心以及休閒娛樂及運動等設備，以便利社區內健康老人學習、交誼及運動。

▲ 社區須增加人力、物力保護並照顧老人，因應高齡社會。（示意圖／記者林挺弘攝）

4. 對社會的影響

（1） 勞動力缺乏

當前老年人口激增，而生育率卻大幅下降，不久的將來就會人口負成長。導致將來勞動力越來越缺乏。

（2）工作人口負擔加重

國發會預估2030年時，平均每2.7名青壯年就要扶養1名老人，最後到2070年，降到1名青壯年扶養1名老人，未來扶養比將持續升高，社會負擔將日益加重。當扶養比持續攀高不下，對社會將帶來沉重負擔。

超高齡社會的問題

台灣面對超高齡社會的來臨，衍生出在地老化、高齡照顧及產業發展上的問題：

1. 銀髮族經濟安全問題

傳統農業社會養兒防老觀念盛行，老年時多靠子女扶養。今日社會中，銀髮族則靠自身的退休金或儲蓄生活者逐年增加。在面臨另一波少子化的襲擊之下，銀髮族之經濟來源須靠自身作未雨綢繆之規劃。而政府推動維護老年基本生活之國民年金制度，以及提供長期照顧服務與未來政策性長期照顧保險制度，更是責無旁貸。

2. 銀髮族健康促進不足、不健康餘命過久

▲ 國人在邁入生命終點之前，至少會面臨「失能」或是「臥床」這二大風險。（圖／CFP）

2022年國人「不健康餘命」（不健康餘命包括失能慢性病纏身等年數，是「國人平均壽命」扣除「國人健康餘命」得之數字，不健康餘命數字愈高，代表國家和社會得付出更多醫療和照顧成本）平均7.41年（男生平均6.71年／女生平均8.21年），換言之，平均需要他人或家庭照顧者照顧的時間為7.41年。因此，國人在邁入生命終點之前，至少會面臨「失能」或是「臥床」這二大風險，需要他人專門進行照顧，這也代表民眾必須提早準備好以下二大費用：（1）生活費用：不管在人生的最後階段，是否失能或臥床，該有的生活費用，是不可能完全不需要的；（2）照顧費用：銀髮族會面臨「需他人照顧」的階段，主要的原因就是「失能」或「失智」，其中唯一的差別只在於依不同「失能」或「失智」的嚴重性，而有照顧費用的高、低之分。

3. 少子化現象，扶老壓力大，家庭功能恐將式微

2024年每3.6名青壯年扶養1名老年人口，2030年2.7名青壯年扶養1名老年人口，至2070年減少為每1名青壯年即須負擔1名老年人口。當家庭成員數逐年減少的趨勢下，所謂的家庭功能也將隨之式微，可以預見對於在地老化高齡照顧的政策推動方面，家庭能量必然越趨不足，也使得社區所要擔負起的責任與所要發揮的功能更加凸顯。

4. 支援在地老化人力資源不足

▲ 「在地老化」是希望人在老化的過程中，可以留在自己熟悉的環境繼續生活。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

「在地老化」的概念最早起源於北歐國家，「在地老化」是希望人在老化的過程中，可以留在自己熟悉的環境繼續生活。換句話說，不必因為年老而搬離其熟悉的居住場所，而是居住場所配合老人重新設計安排。此一發展於1970～1980年代之間蔚為風潮，並於1990年代散布至其他先進國家，例如英國、美國、加拿大、澳洲和日本等。由於政府倡導「在地老化」的概念，推動社區整合式服務，因此居家式、社區式照顧顯得格外重要。然而，《長期照顧服務法》與「長期照顧十年計畫2.0」實施後，加上社區整合式服務，擴大服務對象及服務項目，將導致長照人力缺口更大，若要順利推行長照政策、建構完整長照體系，長期照顧服務相關人力（包括直接提供專業服務的專業人員、經政府或相關團體訓練結業的半專業人員、未經特定訓練之非專業人員，以及行政體系的支援人員）是最重要的關鍵，勢必須加速補足長照人力缺口，否則將有將無兵，空有政策而無人執行。

超高齡社會的對策

1. 推動長照3.0

長照1.0（2007～2016）係以居家、社區服務為主，機構式為輔。長照2.0（2017～迄今）不僅服務對象從長照1.0的服務4類對象增至8類對象，服務項目也從原先8項再增加9項，尤其是服務方面，推動社區A（社區整合型服務中心又稱長照旗艦店／每一鄉鎮市區1個）、B（複合型的服務中心，又稱長照專賣店／每一國中學區1個）、C（巷弄長照站，又稱長照柑仔店／每三個村里1個）級服務據點的多項服務。未來推動長照3.0，因應未來長照資金缺口，在長照財源部分是否以保險制或混合制取代目前稅收制，並思考將政策性長照保險納入全民健保體系。打造從健康促進、即期醫療、短期照顧、中期照顧、長期照顧、安寧照顧完整照顧健康保險制度；同時，建構居家、社區、機構、醫療、社福的一體式服務。

2. 延後退休

▲ 退休年齡不斷延後，已是已開發國家的趨勢。（圖／視覺中國）

基於全球人類的壽命不斷延長，先進國家退休年齡不斷延後，德國、義大利、丹麥的目前法定退休年齡是67歲，目前勞動部已於2024年8月2日實施勞工年滿65歲持續工作，得繼續參加勞保新規定，提升老年人的二度就業機會與保障、再度活躍職場及找到生命價值。

3. 鼓勵更多適齡工作者加入職場，增進勞動力

不可諱言，過去一直以來，科技業的生產線人員大多雇用年輕人，因為銀髮族大多做不來；有些產業過去習慣找年輕勞動力，例如餐飲、飯店業，對銀髮族的僱用較低；甚至有些企業不是不願意雇用銀髮族，而是不知道如何用。政府於2019年12月4日公布《中高齡及高齡者就業促進法》，期以專法保障中高齡者（年滿45～65歲者）與高齡者（超過65歲者）的就業權益，解決中高齡者及高齡者就業時可能面臨的歧視及受刻板印象影響（如老年人應頤養天年）等問題，鼓勵中高齡者投入勞動市場，畢竟勞動力老化是不可逆，政府應該依照不同產業特性，讓65歲以上的勞動力受到重用，提升企業雇用意願，同時透過經驗傳承及世代合作，共創社會及經濟發展是政府不可懈怠之職責。

4. 鼓勵生育

鼓勵生育較多的子女，培養更多具生產力的小孩，將是面對超高齡衝擊一項較長期的因應策略。然而，高工時與高房價卻是目前台灣生育率低的主要原因之一。

▲ 高工時與高房價是目前台灣生育率低的主要原因之一。（圖／翻攝PAKUTASO）

5. 加強銀髮族健康的照顧

超高齡社會產生更多的老年人，而老年人是最需要健康照顧的一群人。因此，面對老年人口的增加，老人病的病患勢必增多，醫療部門要做適當的擴充，增加老人的病床。此外，對於銀髮族的照顧和相關的服務，也需要加強。

6. 加強銀髮族的休閒活動的規劃

超高齡社會的來臨，銀髮族的休閒旅遊受到重視，成為一項新興的熱門行業，政府應該大力規劃與推動休閒活動產業，以回應其需求。

7. 投入銀髮人力銀行

面對壽命的延長，銀髮族人口的增加，政府及民間均應該開拓銀髮族社會參與的機會。例如教育的參與、志工的參與、政治的參與、組織的參與、宗教的參與以及其他各種社會活動的參與。

▲ 政府及民間均應該開拓銀髮族社會參與的機會。（圖／新竹市政府提供）

8. 推動健康樂活管理

超高齡社會是世界共同的趨勢，台灣在人口長壽化的影響下，高齡化進展相較於其他國家尤為快速。因此，從長壽風險的思維來看，在新冠疫情結束之後，國人健康意識提升，面對超高齡社會的來臨，保險業也正積極強化從「事後理賠」走向「事前預防」的觀念，健康樂活管理尤其重要。進一步而言，健康樂活管理主要是與預防醫學、健康管理、長照機構等異業合作，結合保險保障及延伸服務。

簡言之，超高齡社會即將到來，政府除了做好上述因應對策之外，民眾們也應該做好自己的財務風險管理，例如個人信託或是稅務規劃。值得一提的是，當投保商業保險於事故發生時，彌補自己的經濟損失缺口時，不妨做好「事前的損害控制」（包括損害防阻與損害抑減）才是根本之道。

▲ 做好「事前的損害控制」是根本之道。（示意圖／取自Pixabay）

● 以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

 熱門點閱》

►《黑白大廚》推廣韓食到極致　台灣飲食特色在海納百川

►郭智輝忙找電也忙「被電」　「三季人」除了核電都不聽

►馬斯克花7500萬美元挺川普　財富介入政治恐波及民主

►石破茂立場搖擺不定　日本在風雨中飄搖

投稿
申訴
關鍵字: 人口老化 高齡社會 超高齡 長照 保險 少子化 余祖慰 雲論

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
有毒政治正侵蝕美國　經濟能力仍能引領全球
美海軍第七艦隊穿越海峽又在聲明中「偷渡搞鬼玩花樣」
超高齡社會將至　做好財務風險管理是根本之道
《黑白大廚》推廣韓食到極致　台灣飲食特色在海納百川
郭智輝忙找電也忙「被電」　「三季人」除了核電都不聽

推薦閱讀

《黑白大廚》推廣韓食到極致　台灣飲食特色在海納百川

美海軍第七艦隊穿越海峽又在聲明中「偷渡搞鬼玩花樣」

郭智輝忙找電也忙「被電」　「三季人」除了核電都不聽

超高齡社會將至　做好財務風險管理是根本之道

馬斯克花7500萬美元挺川普　財富介入政治恐波及民..

《黑白大廚》三星是優良領導人　四隊長領導方式可成管..

有毒政治正侵蝕美國　經濟能力仍能引領全球

拯救經營不善餐廳、解決海帶過剩　白種元締造韓食傳奇

石破茂立場搖擺不定　日本在風雨中飄搖

賴清德兒子若能服兵役　必然更有號召力！

相關文章

美海軍第七艦隊穿越海峽又在聲明中「偷渡搞鬼玩花樣」

美海軍第七艦隊穿越海峽又在聲明中「偷渡搞鬼玩花樣」

2024年10月20日美國海軍導彈驅逐艦協同加拿大皇家海軍巡防艦穿越台灣海峽，第七艦隊發表的新聞稿中在描述該兩艦所航經水域國際法條定位時，其..

張競 7小時前

《黑白大廚》推廣韓食到極致　台灣飲食特色在海納百川

《黑白大廚》推廣韓食到極致　台灣飲食特色在海納百川

郭智輝忙找電也忙「被電」　「三季人」除了核電都不聽

郭智輝忙找電也忙「被電」　「三季人」除了核電都不聽

馬斯克花7500萬美元挺川普　財富介入政治恐波及民主

馬斯克花7500萬美元挺川普　財富介入政治恐波及民主

石破茂立場搖擺不定　日本在風雨中飄搖

石破茂立場搖擺不定　日本在風雨中飄搖

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

若拍台版《黑白大廚》　國族認同..

若拍台版《黑白大廚》　國族認同..

美海軍又在聲明中「搞鬼玩花樣」

境外關內與海外購電　「三季人」..

超高齡社會將至　做好財務風險管..

馬斯克投入巨額挺川普　財富危害..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面