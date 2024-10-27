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大法官架空總統負責可能　憲法邁入不受制衡超級總統制

我們想讓你知道…大法官如此解釋憲法增修條文，架空憲法唯一可能讓總統有機會「間接」向國會負責的一絲可能，我國憲法似乎已經邁入不受制衡之超級總統制。

▲▼憲法法庭宣判國會擴權釋憲案，立法院長許宗力。（圖／翻攝司法院網頁）

▲憲法法庭宣判國會擴權釋憲案。（圖／翻攝司法院網頁）

●董保城 ／ 東吳大學法學院教授

大法官終於不出所料，循著死刑判決「形式合憲、實質廢死」的模式，依樣畫葫蘆適用到本次國會改革法案憲法判決。誠如本人在判決出爐前的預測，大法官形式上保留國會調查權，實質上已淘空國會調查權，雖然引用釋字585號的見解，並在判決理由稱「應予補充」，先提到是國會固有權，但實質上也幾乎架空行使職權之輔助權，設了重重關卡，早已變更釋字585號。

例如，就釋字第585號解釋闡明國會「要求與調查事項相關之人民或政府人員，陳述證言或表示意見，並得對違反協助調查義務者，於科處罰鍰之範圍內，施以合理之強制手段」，被本件憲判字限縮為無正當理由拒絕出席者，才可處以罰鍰，其他情形均否，違反調查義務的眾多態樣，被「偷龍轉鳳」限縮僅剩無正當理由缺席，相較於112年憲判字第8號補充釋字509號解釋是寫在判決主文，本件憲判字卻僅在理由中提及，不知道是無心，還是故意？

又如，本件憲判字對立法院就「與其憲法職權行使之特定議案有重大關聯之事項」，且「有調查之必要者」，始得設調查委員會，否定成立調查小組；經「其他憲法機關」主張其有逾越憲法上權限等情事而表示反對，致生權限爭議者，爭議到最後，也是要靠憲法法庭判決，可以想見只要行政與立法多數未能一致，本件多數意見長達130頁、總頁數長達334頁的憲法判決將成為常態，大法官不只成為風紀股長，更要變成管家婆，未來光是處理機關間爭議就會癱瘓憲法法庭，勢必壓縮人權保障判決的審理空間，非人民、國家之福。

▼現任大法官。（圖／翻攝司法院官方網站）

▲▼大法官。（圖／翻攝司法院官方網站）

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大法官實質淘空國會調查權　立法院日後表現受到限制

憲政主義的核心理念是「有限政府」，此一觀念源於對人性之不信任，美國第四任總統麥迪遜曾言：「人如果是天使，就不須有政府，政府如是天使組成，即無須制衡」。此言與「絕對權力導致絕對腐化」，有異曲同工之妙。是以，憲政主義是從制度的設計著手，防範掌權者的權力不受約制，無限擴張。因此，西方民主國家視為理所當然之國會調查權制度，就是最好的防腐劑。按民主政治是責任政治，司法院釋字第613號解釋指出：「民主政治以責任政治為重要內涵，現代法治國家組織政府，推行政務，應直接或間接對人民負責。」這也是詹森林大法官為首的部分不同意見書提及的「政治常識」。

以我國政經社會現況而言，立法院的表現，總是見仁見智，本件憲判字大法官實質淘空了國會調查權後，立法院未配備此等重要的工具，日後其表現依然受到限制，和本次國會改革修法前一樣，甚至必須利用其他取巧手段行使職權，如此惡性循環，絕非吾人所標榜之民主典範。

▼本件憲判字大法官實質淘空了國會調查權後，立法院未配備此等重要的工具，日後其表現依然受到限制。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院院會 最低工資法表決 三讀 敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）

換了位子就換了腦袋　對民主政治貽患無窮

特別是涉及到民主政治，多數意見使總統的國會國情報告，實質上已淪為「儀式性」、「行禮如儀」的致詞，立法院「只能聽」、「不能問」，總統愛來不來、要說些什麼，總統都不受拘束。大法官如此解釋憲法增修條文，則立法院聽取總統國情報告已形同具文，架空憲法中唯一可能讓「有權無責」的總統有機會「間接」向國會負責的一絲可能，憲法中唯一節制或分散總統權力的機會已完全摒除，我國憲法似乎已經邁入不受制衡之超級總統制。

前民進黨立委林濁水2024年7月29日接受專訪時指出「好不容易從90年代民進黨提出釋憲案，推動國會調查權、國會權強化，一路走到現在，五權憲法體制已經掏空到零零碎碎，大法官是否要加以復活？」過去力倡國會改革法案民進黨，執政後成為既得利益者，乃誓死捍衛自己的既得利益，對於挑戰者的反動，不是選擇視若無睹，就是就給對方安一個反動的標籤。本件憲判字大法官選擇性復活了已經過時孫中山五權憲法，貫徹執政黨嘴巴裡說不要，身體卻很誠實之口是心非，再度使用形式合憲、實質違憲的伎倆，為了政治利益，忘卻當年的改革理想，換了位子就換了腦袋，對於國家民主政治、責任政治之完整建構，罄竹難書，貽患無窮。

▼大法官再度使用形式合憲、實質違憲的伎倆，為了政治利益，換了位子就換了腦袋，對於國家民主政治完整建構，罄竹難書，貽患無窮。（圖／記者林敬旻攝）

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

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