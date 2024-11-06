本年度最後一場重要選舉　全球屏息以待

▲創紀錄的7500萬人已提早投票，突顯了美國選民對這次選舉的高度關注，也反映出選民們渴望「自己的聲音」被聽到。（組圖／達志影像／美聯社）

● 作者／US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站

約一億名美國選民將於今天（美國時間星期二）選出第60屆美國總統。此前，創紀錄的7500萬人已提早投票，突顯了美國選民對這次選舉的高度關注，也反映出選民們渴望「自己的聲音」被聽到。

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無論最終哪位候選人當選，三項歷史指標可能被打破。首先，在現任總統支持率如此之低迷的情況下（根據美國政治數據分析 FiveThirtyEight 網站，拜登目前支持度大約38.5%，不支持度高達56.3%），執政黨從未贏得連任，這反映了選民對現任政府表現的不滿。其次，在各項經濟指標表現如此良好的情況下，執政黨從未輸掉連任，這顯示選民可能考慮經濟以外的其他因素。第三，在歷任候選人中，從未有人像川普一樣在連續兩次選舉中「不受歡迎」（unfavorable）程度如此之高，一直都超過五成，這也突顯了美國政局的極度分化。這些前所未有的情況使得本次選舉結果更加難以預測，也增加了選舉的戲劇性和不確定性。

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換個視角 世界各國如何看待這次美國選舉？

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中國

中國在本次選舉採取了謹慎態度，可能源於以下幾個因素，首先，鑑於國內日益複雜的挑戰，中國希望與美國維持穩定關係，以便集中精力應對內部問題。其次，經歷了過去三個美國選舉週期作為兩黨熱烈討論的焦點後，中國深刻認知到穩定關係的重要性，避免成為美國政治爭論的標靶。再者，儘管在具體政策上存在差異，兩位候選人在整體上都表現出遏制中國影響力的意願。因此，無論選舉結果如何，中國都將面臨複雜的外交環境。然而，考慮到「維穩」是當前的首要任務，中國可能更期望賀錦麗政府帶來的可預測性和政策連續性，或許可以避免一些難以預測的猛爆性政策出現。不過，到底中國比較偏好哪位候選人，在這次的選舉當中是很不明確的，至少比起之前是不明確許多。

▼ 中國可能更期望賀錦麗政府帶來的可預測性和政策連續性，或許可以避免一些難以預測的猛爆性政策出現。（圖／路透）



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俄羅斯

川普的政策傾向包括，對美國盟友持保留態度、支持美國優先主義，以及減少美國對烏克蘭的防務支持。儘管川普將這些立場描述為結束衝突並專注於國內事務的策略，但這些政策可能有利於普丁，特別是在處理烏克蘭問題上。因此，從戰略角度來看，普丁可能傾向於川普當選，因為這可能為俄羅斯在國際舞台上創造更多機會。此外，普丁可能會利用選舉相關的不確定性，削弱美國公民對其民主制度的信心，這也是一直以來俄羅斯都在進行的認知作戰，目的是要造成更多的不信任，使美國在國際舞台上的影響力減弱，從而為俄羅斯實現其地緣政治目標創造更有利的環境。

▼ 從戰略角度來看，普丁可能傾向於川普當選，因為這可能為俄羅斯在國際舞台上創造更多機會。（圖／路透社）



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歐洲

川普威脅要讓美國退出維持歐洲安定75年的北約（NATO），並宣稱將在上任24小時內結束俄烏戰爭。他還表示不能接受夥伴持續搭美國便車，要求歐洲為自己的防務提高預算。這些言論在歐洲引起了極大擔憂，也強化質疑美國承諾的聲音。儘管歐洲人對拜登政府偶爾的單邊行動感到不安，例如透過晶片法案和基礎建設法案進行補貼，但相比之下，歐洲（除了匈牙利之外）普遍還是希望賀錦麗獲勝，畢竟，在川普的眼中沒有什麼盟友的概念存在。一般來說，多數學者都認為賀錦麗政府會延續拜登時期的多邊主義政策，更重視與歐洲盟友的合作，這符合歐洲的利益。然而，無論誰當選，歐洲都正在思考強化自身的戰略自主性，以應對未來可能出現的不確定性。

▼歐洲普遍還是希望賀錦麗獲勝，畢竟，在川普的眼中沒有什麼盟友的概念存在。（圖／達志影像／美聯社）



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亞洲盟友、夥伴

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美國的亞洲盟友普遍期望美國在區域維持持續且穩定的存在，並促進貿易和投資發展。這種期望源於對中國崛起的擔憂，以及對地區安全的考慮。賀錦麗承諾提供這種連續性，且附加條件相對較少，使得許多亞洲國家更傾向於支持她。但各國也已為潛在的川普當選做好準備，因為他們認識到美國政策的不可預測性。台灣在這次的大選期間，可能會有不少人對川普某些言論表示擔憂，包括他指責台灣對美國半導體行業造成負面影響（「偷走」美國的工作），以及要求台灣應該為美國的支持付錢。這些言論引發了台灣對美國承諾的疑慮。因此，儘管台灣支持川普第一任期的強硬對中政策，但對川普可能的第二任期仍持謹慎態度。日本、韓國等其他亞洲盟友也在密切關注選情，權衡不同結果可能帶來的影響，並相應調整其對美、對中策略。

▼美國的亞洲盟友普遍期望美國在區域維持持續且穩定的存在，並促進貿易和投資發展。（圖／翻攝日本陸上自衛隊）



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美國政治會影響全世界的局勢，所以現在全世界都在看。

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當然，我們必須要等到選舉過後、新政府成立、人事案陸續確定之後，才能夠對接下來的外交政策走向比較有一些掌握。

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