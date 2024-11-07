改寫美國未來？　川普大勝賀錦麗的震撼結局！

▲川普的勝利意味著美國將在未來四年內，走向更加保守和民族主義的道路，並可能改變全球政治和經濟格局兩岸關係將成為其中的關鍵影響之一。（圖／達志影像／美聯社）

● 蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

2024年美國大選結果揭曉，川普以295:226大勝賀錦麗，這一結果將深刻影響美國的國內外政策，進而波及全球局勢，尤其在亞太地區和台海問題上將產生重大影響。選民們選擇了重拾川普的保守政策，這不僅是兩位候選人之間的對決，更是兩種截然不同的政治理念和未來路徑的較量。川普的勝利意味著美國將在未來四年內走向一條更加保守和民族主義的道路，並可能改變全球的政治和經濟格局，台灣及台海兩岸關係將成為其中的關鍵影響之一。

國內政策的分歧與挑戰

川普的政策主張延續他一貫的「美國優先」理念，主張減少政府在國內事務中的干預。他承諾將減稅政策延續至高收入者和企業，並對傳統能源產業如石油和天然氣提供支持。這些政策有助於提升就業機會，特別是在工業領域。然而，川普的政策在種族、環保等議題上較為激進，這導致其在年輕選民和少數族裔中的支持度相對較低。

川普的經濟政策將重點放在減少政府干預和促進自由市場運作。他計劃進一步減少企業稅和個人所得稅，特別是對高收入者的稅收減免，這將有助於刺激投資和經濟增長。然而，這些政策也可能加劇貧富差距，因為低收入群體可能無法從中受益。此外，川普計劃放寬環保法規，以促進傳統能源產業的發展，這將對環境保護帶來挑戰。

在社會政策方面，川普將繼續推動保守派的價值觀。他反對墮胎權利，支持持槍權，並計劃加強邊境安全和移民管制。這些政策在保守派選民中有很高的支持度，但也引發了進步派和人權組織的強烈反對。川普的政策可能會加劇社會分裂，特別是在種族和性別議題上。

川普的教育政策也將發生變化。他主張增加對私立學校和宗教學校的資助，並推動學校選擇計劃，讓家長有更多選擇權來決定子女的教育方式。這些政策可能會削弱公立學校的資源，進一步加劇教育不平等。

▼川普的政策主張延續他一貫的「美國優先」理念，主張減少政府在國內事務中的干預。（圖／達志影像／美聯社）

外交政策的分歧與國際影響

川普的外交政策偏向單邊主義，強調減少美國的國際承諾，認為這樣可以減輕對國內經濟的負擔。他對北韓及伊朗採取強硬態度，支持對以色列的友好政策，並警告大陸不得進一步干涉台灣或南海事務。川普的支持者認為他的外交政策堅定果斷，有助於維護美國的核心利益。然而，單邊主義使美國與部分盟友的關係出現裂痕，特別是在氣候變遷、人權等問題上，這也導致美國的國際影響力受到一定程度的削弱。

川普的外交政策將繼續強調「美國優先」，減少對國際組織和多邊協議的依賴。他計劃重新談判或退出一些國際協定，以確保這些協定對美國有利。這種政策可能會導致美國在國際社會中的孤立，但也可能增強美國的自主性和靈活性。川普將加強對北韓和伊朗的制裁，並可能採取更強硬的軍事行動，以確保美國的安全利益。

在對華政策上，川普將繼續採取強硬立場，通過貿易戰和技術封鎖來遏制中國的崛起。他將加強與台灣的關係，並在南海問題上對中國施加更大壓力。這種政策可能會加劇中美之間的緊張關係，但也有助於維護美國在亞太地區的影響力。

川普的外交政策還將影響美國與歐洲盟友的關係。他可能會要求北約成員國增加軍費開支，以減輕美國的負擔。此外，川普可能會重新評估美國在中東的軍事存在，減少對該地區的干預，專注於打擊恐怖主義和保護以色列的安全。

▼單邊主義使美國與部分盟友的關係出現裂痕，特別是在氣候變遷、人權等問題上，這也導致美國的國際影響力受到一定程度的削弱。（圖／達志影像／美聯社）



川普未來任期 馬斯克的影響力

在川普的未來任期內，埃隆·馬斯克（Elon Musk）可能成為一個重要的影響力人物。作為特斯拉和SpaceX的創始人，馬斯克在科技創新和商業領域擁有巨大的影響力。他的企業不僅推動了電動汽車和可再生能源的發展，還在太空探索和衛星通信方面取得了重大突破。

馬斯克的技術創新和企業家精神與川普的經濟政策有許多契合之處。川普政府可能會支持馬斯克的企業，通過減少監管和提供稅收優惠來促進科技創新和經濟增長。這將有助於美國在全球科技競爭中保持領先地位，並創造更多高薪工作機會。

此外，馬斯克的太空探索計劃也可能得到川普政府的支持。川普一貫強調美國在太空領域的領導地位，並支持NASA和私營企業之間的合作。馬斯克的SpaceX公司在這方面已經取得了顯著成就，未來可能會在月球和火星探索方面扮演更重要的角色。

馬斯克的影響力還體現在他對環保和可再生能源的推動上。儘管川普政府對傳統能源產業表示支持，但馬斯克的可再生能源技術，如太陽能和電動汽車，仍將是未來能源轉型的重要組成部分。川普政府可能會在這些領域與馬斯克合作，推動美國能源結構的多元化和可持續發展。

▼ 在川普的未來任期內，埃隆·馬斯克（Elon Musk）可能成為一個重要的影響力人物。（圖／路透）

選舉結果的可能影響

川普將於2025年1月20日正式就職，其政策將為美國帶來顯著的保守主義色彩，並可能在短期內採取迅速的改革措施，從而削減聯邦政府在經濟中的角色。他的「美國優先」政策將以經濟增長和國家安全為核心，可能會重啟對伊朗和北韓的制裁，並在能源政策上轉向傳統化石燃料。國際上，他的單邊主義將使美國在盟友中的地位繼續轉變，但也有可能增強美國的軍事自主和經濟利益。

川普的當選將對美國的社會結構和經濟發展產生深遠影響。他的政策可能會促進短期的經濟增長，但也可能加劇社會不平等和環境問題。川普的支持者認為他的政策將使美國更加強大和安全，但反對者擔心這些政策會破壞社會的和諧和可持續發展。

川普的政策還可能對美國的科技和創新產業產生影響。他計劃減少對科技公司的監管，鼓勵創新和企業家精神。然而，這些政策也可能導致市場壟斷和數據隱私問題的加劇。川普的政策可能會促進科技行業的快速發展，但也需要平衡創新與監管之間的關係。

川普當選 對台灣及兩岸關係的影響

川普的勝利對台灣及台海兩岸的關係有可能帶來顯著的影響。過去，川普在對華政策上採取強硬立場，並強化與台灣的非正式外交及軍事合作，試圖藉此遏制中國大陸的崛起。這次選舉結果顯示，川普可能將進一步加強對台灣的支持，尤其是在軍售及技術合作方面，以鞏固台灣的防衛能力。此外，川普上台後，有可能在外交上公開聲援台灣，以對抗北京在台海問題上的壓力，並強化美國在亞太地區的存在，以抵禦大陸的影響力。

對台灣而言，這種政策帶來了短期的安全保障，但同時也可能使台海兩岸關係更加緊張，甚至引發更大的風險。北京方面對川普的對台支持一直表達不滿，並可能因此採取更具威嚇性的軍事姿態，例如增加在台海周邊的軍事演習或派遣更多戰機飛越台灣防空識別區，藉此警告美國及台灣不要越界。這可能加劇台海的不穩定，增加台灣面臨的軍事壓力。

然而，川普的「美國優先」外交路線也可能限制美國對台的直接承諾。儘管川普強調對台灣的支持，但若涉及直接捲入台海衝突，美方或仍持保留態度，優先考量美國本身的利益。因此，台灣在川普的外交政策下，可能享有更多的軍事資源與支持，但仍須在區域緊張加劇的情況下謹慎應對，避免觸發北京的強烈反彈。

▼川普可能進一步加強對台灣的支持，尤其是在軍售及技術合作方面，以鞏固台灣的防衛能力。（圖／路透社）

結語：2024年大選的歷史意義

無論最終結果如何，2024年大選將是美國現代史上的一個重要轉折點。選民選擇了川普代表的穩定與回歸，這次大選的結果不僅影響美國內部的社會結構和經濟發展，對台灣及台海局勢也將產生重大影響。川普的強硬外交政策可能會為台灣帶來更大的國際支持，但也加劇台海緊張，使兩岸關係面臨更高的風險。這場大選成為新時代美國前進方向的象徵，也將決定亞太地區未來的和平與穩定。

川普的勝利意味著美國將在未來四年內走向一條更加保守和民族主義的道路。這將對美國的國內外政策產生深遠影響，並改變全球的政治格局。支持者認為，這樣的政策使美國在國際社會中更加強大和自主，但反對者擔心，這可能引發更多的區域衝突和不確定性。在全球目光聚焦下，台灣與台海問題將成為未來四年中的重要關注點之一。

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