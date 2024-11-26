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補稅濫罰、企業出走　如果台灣的法律可依循

我們想讓你知道…台灣的司法與稅制改革歷年來受限於官僚體制的慣性，改革步伐緩慢，在某些層面上甚至呈現倒退。如果台灣能換批有法律專長，有人權意識的稅務高階主管，落實「依法課稅」，必能讓加速社會的安定與繁榮。

▲▼法稅改革聯盟上街抗議稅務不公，法稅改革聯盟也在今日的抗議活動上提出5大訴求，包括「賦稅人權入憲，廢除違法函釋」、「平反稅務冤案，終結萬年稅單」、「廢除稅務獎金，杜絕違法徵稅」、「歸還超徵稅收，嚴懲濫稅官員」和「公開公正遴選納保官和稅務法官」。（圖／記者林昱均攝）

▲稅務機關沒有理由說卡就卡。（圖／資料照）

●林昱成 ／台北市企業財務經理 

不久前一位外商在媒體上控訴，他來台6年想要開發台灣的綠電案場，卻差點丟了命，他說「從來沒有一個國家像台灣這樣，業者要不斷忍受政策三天兩頭的變動，法規訂了可以不遵守，案子送進去，公務機關說卡就卡，沒有理由。 很多國際開發商都已經放棄台灣市場，我甚至到處提醒各國同業千萬別去台灣。」

稅務機關沒有理由　說卡就卡

「公務機關說卡就卡，沒有理由」也常常發生在台灣的稅務機關。幾年前，知名的連鎖服飾HANG TEN等四家外商揚言撤資，聯合向總統、行政院長及立委們遞出陳情信指出「我們明明誠實納稅，從沒絲毫偷漏，國稅局卻恣意曲解事實，補稅濫罰，逼使業者倒閉歇業」。

2005年楊梅一家製銅、鋁金屬的上市公司，因為一張烏龍稅單導致這家上市公司和8家衛星公司倒閉，1600人失業。中和某知名醫院， 2006年卻被國稅局指前5年逃漏稅3000多萬元，經詳查帳本及發票、單據無誤，國稅局卻仍然不撤銷稅單，以「國家缺錢，多少繳一點」，導致醫院不堪其擾而關閉。

今年超徵稅收將超過4千億，稅收提前達標財政部很高興，但這當中有做預算時官員習慣性低估稅收等原因，被立委質疑財政部失職，還有許多人忽略的，台灣的稅制不是考量賦稅人權的正常國家，稅務機關以「高效收稅」為首要目標，而忽視了濫徵，不符比例原則的裁罰等不公平問題。

▼台灣的稅制不是考量賦稅人權的正常國家，稅務機關以「高效收稅」為首要目標，而忽視了濫徵，不符比例原則的裁罰等不公平問題。（圖／記者李毓康攝）

▲▼法稅改革聯盟上凱道抗議稅制不公、稅官亂開稅單。（圖／記者李毓康攝）

納稅人發出怒吼　換來的卻是表面改革

當人民權益受侵害，卻沒有有效的救濟途徑，納稅人的怒吼，換來的是官官相護的表面改革，草率敷衍人民，無法糾正這些爛到骨子裡的不公義。例如《納保法》的立法，違背當初專家學者的良善立意，變成保官不保民的立法；稅捐稽徵法第28條的修正，被陳長文律師批「台灣法治倒退40年」。

近日司法院提出的《稅審法草案》，說要解決「萬年稅單」的陳年舊疴，政府「稅醒」可喜可賀，但草案內容引發了廣泛的關注，仍有討論修正的空間，(一)對人民「協力義務」的規定，給予官員濫用權力的空間，應該是在行政機關已「善盡舉證責任」仍事實不明，當事人始有補充性的協力義務，且不應給予處罰，因為在行政程序時，針對未盡協力義務已有「推計課稅」，不應再增人民負擔。(二)既有強制律師及會計師代理，當事人未到庭不應予以處罰，應回歸行政訴訟程序原則處理，強迫到庭已過度限制人民自由。(三)草案中要用「資深稅官」擔任稅審官，有球員兼裁判的疑慮，應開放更多元的晉用管道，如果出自稅務機關人員，要設「旋轉門條款」，避免回任而產生偏頗的道德風險。凡此種種都是政府對基本人權保護所應該考量周全的。

法律與稅制不良，無論是在台灣還是全球其他地區，都是社會動盪的根源，當公平性受到侵害時，人民的基本權利無法得到保障，社會的不滿便會積聚，最終爆發為激烈的抗議和暴力行為。古今中外許多朝代的更替都是如此，例如:中國秦朝、隋朝、明朝、元朝的滅亡都與稅制嚴苛有關；美國的建國也是因為英國的濫稅而起。

2010美國財政部國稅局（ＩＲＳ）位於德州首府奧斯丁的分局，遭男子約瑟夫．史塔克（Joseph Stack）駕駛小飛機衝撞，引發爆炸與大火，造成包括嫌犯在內的兩人喪生、13人輕重傷。當局研判嫌犯做案動機是不滿稅務法規與國稅局作法，為抗議而出此下策。

還有，2011年阿拉伯之春，2019年法國“黃背心”運動，黎巴嫩在2019年也爆發大規模抗議運動，都是由一系列社會不滿引起的，其中包括司法不公、貪腐、官僚主義和稅制不良等問題

▼當人民權益受侵害，卻沒有有效的救濟途徑，納稅人的怒吼，換來的是官官相護的表面改革，草率敷衍人民，無法糾正這些爛到骨子裡的不公義。（圖／記者李毓康攝）

▲▼法稅改革聯盟上街抗議稅官亂開稅單,凱道,稅官,稅單,法稅。（圖／記者李毓康攝）

稅改受限官僚體制　台灣須落實依法課稅

台灣的司法與稅制改革歷年來受限於官僚體制的慣性，改革步伐緩慢，在某些層面上甚至呈現倒退。由於官僚體制的保守，以及對民眾權益的忽視，最終使得人民的基本權利與保障屢屢被犧牲，造成貪腐、貧富差距擴大、人民對政府制度失去信任、經濟發展受阻等等的問題，這些都會激化社會的矛盾對立。

今年10月阿根廷大刀闊斧的改革官僚體制，宣布將解散聯邦收入關管理局(AFIP)，另創建稅務及海關管理局(Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ARCA)，縮減政府規模，消除不必要官職，提升機構專業化，打擊腐敗及提升課稅和海關管理效率，取消特權，優化公共管理。

如果台灣能換一批有法律專長，有人權意識的稅務高階主管，帶領年輕的稅務人員，做一次關注人民需求與基本人權的徹底改革，落實「依法課稅」，必能讓加速社會的安定與繁榮。財稅機關與其做一些讓人生氣的不公平抽獎活動，倒不如專注於稅制的公平正義，讓投資台灣的人都感到安心，不要再有「國家缺錢，多少繳一點」的情事，不要再有「萬年稅單」的輪迴絞殺。當台灣法律是可依循的」，當人民權利被國家侵害時能有「有效救濟管道」，那時政府不需要三年燒掉30億去弄成效不彰的TaiwanPlus行銷台灣，許多外商自然就會真心為台灣宣傳，創造更多的工作機會，提升台灣的薪資水平，讓台灣人的幸福感躍升。

▼台灣的司法與稅制改革歷年來受限於官僚體制的慣性，改革步伐緩慢，在某些層面上甚至呈現倒退。（圖／資料照）

▲▼法稅真改革，良心救台灣—反財稅黑手運動。（圖／記者周宸亘攝）

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關鍵字: 林昱成 雲論 稅審法 稅單 課稅 稅務機關

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