黑函文化和職場霸凌　一體兩面

▲勞動部涉嫌職場霸凌的分署長謝宜容道歉。（圖／翻攝YouTube）

● 張瑞雄／台北商業大學前校長、全球品牌創新永續協會理事長

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署發生的職場霸凌事件，導致一名吳姓公務員在辦公室內輕生，震驚社會各界。此事件揭示了公務機關內部長期存在的「黑函文化」與職場霸凌現象，兩者相互交織，形成惡性循環，對公務員的身心健康和政府機關的公信力造成嚴重影響，徹底檢討並改革公務機關內的黑函文化和霸凌現象，已成為當務之急。

黑函文化是申訴辦法 但更多的是被有心人利用

黑函文化與職場霸凌之間一體兩面，存在著密切的相互關聯。當員工在工作中遭遇霸凌，卻缺乏正式的申訴管道或擔心公開申訴會被報復時，往往選擇透過匿名信件進行檢舉，這就是為何公務機關黑函文化盛行。這些黑函除了發給上級，通常也會給民意代表和喜歡腥羶和補風捉影八卦媒體，造成上級公務機關不得不對黑函展開調查。

黑函文化固然給真正受委屈者的一個申訴辦法，但更多的是被有心人士利用，進行對同事或長官的惡意中傷或誣告，即使事後查無實證，但對一些無辜當事人的傷害已經造成，事後媒體這些資料又在網路上長存，造成一輩子的陰影。黑函文化進一步加劇公務職場內部的緊張關係，和霸凌形成惡性循環。

黑函文化和職場霸凌對個人和組織都有嚴重危害。受害者可能出現焦慮、抑鬱等心理問題，甚至導致輕生等極端行為。組織則可能面臨士氣低落、人才流失、工作效率下降等問題，最終影響公共服務的品質和政府的形象。

▼黑函文化固然給受委屈者的一個申訴辦法，但更多的是被有心人士利用，進行對同事或長官的惡意中傷或誣告。（圖／Photographer: Roman Drits／取自免費圖庫stocksnap）

為徹底解決公務機關內的黑函文化和職場霸凌現象，建議採取以下措施：

一、建立透明的申訴機制：設立獨立且保密的具名申訴渠道，讓員工能夠安全地反映問題，並確保申訴得到及時、公正的處理。

二、推動組織文化改革：培養開放、包容的組織文化，鼓勵員工公開表達意見，並對建設性批評予以重視，且保證不會秋後算帳。

三、加強領導統御的訓練：對各級主管進行職場溝通傾聽和霸凌防治和領導力訓練，提高他們的管理能力和人際溝通技巧，避免因管理不當導致霸凌行為。

四、完善法律法規：制定並嚴格執行黑函處理程序和防治職場霸凌的相關法律法規，明確黑函和霸凌行為的定義、處理處罰措施，並保障所有當事人的權益。

五、定期進行員工滿意度調查：利用匿名調查了解員工對主管和工作環境的滿意度，及時發現並解決潛在問題。

六、提供心理支持服務：為員工提供心理諮詢和支持服務，幫助他們應對工作壓力和人際關係問題，避免黑函和預防職場霸凌的發生。

公務機關作為服務公眾的機構，應該成為公平、公正、透明的典範。但黑函文化和職場霸凌的存在，嚴重損害了組織的健全發展，影響了員工的身心健康，並傷害了政府的公信力。只有痛定思痛，徹底的檢討和改革，才能營造出一個多元、包容、平等的工作環境，讓每一位公務員都能夠在安全、尊重的氛圍中，為社會提供更優質的公共服務。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼只有痛定思痛，徹底的檢討和改革，才能營造出一個多元的工作環境，讓每位公務員都能夠在安全、尊重的氛圍中，為社會服務。（圖／記者呂佳賢攝）



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