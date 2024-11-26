從川普對「加密貨幣」開放　看金融與支付市場未來衝擊與改變

▲川普政府在許多政策層面對加密貨幣卻展現了一定程度的開放性。（圖／路透）

● 沈宗鑫／連宇股份有限公司策略長

加密貨幣自2009年比特幣誕生以來，迅速成為金融市場中的創新焦點，然而，其去中心化的特性與法律定位的不確定性，使各國政府對它的態度始終充滿分歧，在美國，未來的川普政府對於加密貨幣的態度則具有特殊的歷史意義。

儘管川普本人曾在公開場合和社交媒體上批評加密貨幣，認為比特幣和其他數字資產助長非法活動且「並非真正的貨幣」，但他的新政府在許多政策層面對加密貨幣卻展現了一定程度的開放性。這種矛盾的態度不僅影響了美國金融科技的發展，也對全球的金融市場與支付系統產生了深遠影響。

川普政府 加密貨幣政策

根據川普未來上任後對於加密貨幣釋出的三大願景，將比特幣納入美國的戰略儲備資產、支持美國加密貨幣挖礦業務、以及促進SEC對加密貨幣領域的監管放鬆等，都顯示著未來川普政府的態度，由過往的批評與質疑，演變到致力於尋求監管與創新之間的平衡。

除了秉持對加密貨幣的開放，過往川普政府期間，FED也首次公開提及「數位美元」的可能性，儘管這一概念尚未落地，但其討論本身為中央銀行數字貨幣（CBDC）的發展鋪平了道路，顯示出政府對於加密技術的潛在認可。另外，川普政府對金融科技（FinTech）企業保持友好態度，促進了許多基於區塊鏈技術的創新發展，例如，2020年美國貨幣監理署（OCC）批准國家銀行持有加密資產，並允許它們提供穩定幣支付服務，為加密貨幣進入主流金融市場創造了條件。

▼川普未來上任後對於加密貨幣釋出的三大願景。（圖／路透）

加密貨幣政策 對傳統金融市場的衝擊

川普政府對加密貨幣的開放政策不僅推動了加密貨幣市場的擴張，也對傳統金融市場帶來了顯著影響，例如：

資本市場的重塑

隨著比特幣期貨等加密貨幣衍生品被引入主流市場，傳統資本市場開始更多地接受加密資產作為一種合法的投資工具。首先，加密貨幣的合法化和市場化，使得大型投資機構不得不正視其作為新興資產的價值，許多金融巨頭如摩根大通、高盛等，開始開發基於區塊鏈技術的應用系統，或推出與加密貨幣相關的投資產品，這些變化不僅反映了傳統金融對技術創新的接受能力，也揭示了其在面對市場需求時的靈活性。然而，與此同時傳統市場的資本流向逐漸轉向加密資產時，亦顯示出這一市場對傳統資產的競爭壓力，比特幣期貨與其他加密貨幣衍生品的出現，進一步將這一新興資產引入主流投資組合，使其成為對沖通脹、分散風險的重要工具。

跨境支付與匯款的革命

傳統的跨境支付依賴於銀行間的SWIFT網絡，費用高且處理時間長。而加密貨幣技術，特別是穩定幣（Stablecoin）和去中心化金融（DeFi）應用，為實現快速、低成本的跨境交易提供了可行性，這將迫使銀行和支付機構重新思考其運營模式。

去中心化金融（DeFi）的崛起

此外，未來開放的監管環境相信將間接促進DeFi生態系統的發展。DeFi通過智能合約提供貸款、借貸、交易等傳統金融服務，挑戰了現有的銀行系統，這種不需要中介的金融模式對傳統銀行構成了威脅，但也為它們提供了合作與轉型的機會。

零售支付交易的變革與創新

穩定幣（如USDT、USDC）因其價值穩定性，成為零售支付和商業交易的進一步選擇，加上若川普政府批准穩定幣相關政策，將促使企業更容易接受這類數位資產，許多跨國企業定會開始思考將穩定幣納入支付體系。甚至像PayPal這樣的支付巨頭支持加密貨幣支付，進一步推動了加密貨幣進入日常消費場景，用戶可以用加密貨幣購買商品或服務，而商家則可通過支付服務商將加密貨幣兌換為法定貨幣，降低匯率波動風險。

零售支付市場的變化不僅如此。在傳統支付模式中，交易通常需要依賴銀行或第三方支付平台的中介，手續費高且流程繁瑣，而加密貨幣的出現，讓點對點支付成為可能，用戶可以直接通過區塊鏈完成交易，無需依賴任何中心化機構。這種模式不僅提升了交易效率，還降低了中介成本，對商家和消費者均具有吸引力。此外，加密支付的普及促使更多商家開始接受數位資產，進一步鞏固了其在零售市場中的地位。尤其是穩定幣的廣泛應用，讓商家能夠避免加密貨幣價格波動的風險，同時享受其快速結算的優勢。

因此，川普政府的政策開放將為零售支付交易帶來的衝擊與變化，驅使加密貨幣逐漸從投資工具轉向支付工具。

▼川普政府的政策開放將為零售支付交易帶來的衝擊與變化，驅使加密貨幣逐漸從投資工具轉向支付工具。（圖／達志影像／美聯社）

挑戰與後續發展

儘管如此，加密貨幣的大規模應用仍面臨多重挑戰。首先，政策的不確定性始終是這一市場的主要風險來源，不同政府對加密貨幣的監管態度各異，加上地緣政治與經濟的衝擊因素，相關跨境合作甚至政府的政策方向也可能出現大幅變化。此外，傳統金融機構在面對技術挑戰時，雖然展現了一定的適應能力，但其轉型過程中的阻力不容忽視。銀行和支付機構需要重新設計其業務模式，才能在這一快速變化的市場中保持競爭力。

用戶的採納和教育亦是未來推動加密貨幣普及的關鍵因素之一。儘管技術提供了便利，但普通消費者對於加密貨幣的接受度仍相對有限，缺乏足夠的技術知識和對資產安全性的擔憂，使得許多潛在用戶仍然依賴於傳統的支付方式。因此，未來需要加強對用戶的教育，並開發更加簡單易用的產品，以降低技術門檻。

綜上所述，川普政府的政策為加密貨幣市場注入了新的活力，也對傳統金融市場和支付系統產生了深遠影響。加密貨幣在資本市場中的地位不斷提升，促使更多傳統金融機構參與其中；而在支付市場，加密技術的應用已經開始挑戰現有的模式，並帶來了效率和便利性的顯著提升。

未來，加密貨幣的發展將繼續受到技術創新、監管政策以及市場接受度的共同影響，無論是作為資產還是作為支付工具，加密貨幣的崛起都代表了一場金融領域的深刻變革，而川普政府無疑是這場變革的重要推動者之一。

▼川普政策為加密貨幣市場注入了新的活力，也對傳統金融市場和支付系統產生了深遠影響。（圖／記者李毓康攝）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。