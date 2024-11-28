台鹽前董座陳啓昱突投案　菊系人馬接連翻車引討論

▲監察院長陳菊。（圖／記者湯興漢攝）

●文／網路溫度計

台鹽前董事長陳啓昱因涉入台鹽綠能光電掏空案，潛逃25天後，陳啓昱和律師25日突然現身台南地檢署報到，檢方認為陳啓昱犯嫌重大，且有逃亡、湮滅證據及勾串共犯之虞，依法當庭逮捕，並聲請羈押禁見，後續台南地院也裁定羈押禁見。

據了解，陳啓昱涉嫌把台南七股多處台鹽土地以高價交給特定廠商開發，掏空至少數億元，台鹽新團隊接手後才發現前團隊簽署不平等合約，割地賠款導致國營事業台鹽公司重大虧損。

「菊系」陳啟昱、許銘春接連出事 都曾任高雄副市長

陳啓昱逃亡期間，傳出因積欠巨額賭債，被黑白兩道緊盯，沒人敢協助他偷渡出境。陳啓昱學運出身，曾任立委、前高雄市副市長，被外界視為是陳菊人馬。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/11/19～2024/11/25）統計調查，「陳啓昱與陳菊」近一週探索概念出現「許銘春、吳宏謀、可見她後台多硬、黃國昌」等字詞。

▼陳啓昱學運出身，曾任立委、前高雄市副市長，被外界視為是陳菊人馬。（圖／資料照）

許銘春動用公帑高歌 愛將謝宜容霸凌下屬挨批

許銘春近期被揭發，為滿足私欲於擔任勞動部長期間濫用勞發署「就業安定基金」公帑356萬餘元「登台高歌」，民眾黨立委黃國昌批評，民進黨官員濫用預算的弊病，已非單一個案，而是系統性腐敗。此外，國民黨立委羅智強批評，許銘春勞動部愛將謝宜容霸凌下屬，任內已有81名員工離退。其霸凌行徑屢遭檢舉，卻安然無事；勞動部前政務次長王安邦曾約談謝宜容，結果反而是王安邦離職，「可見她後台有多硬」。

▼前勞動部長許銘春與陳菊。（圖／記者廖婕妤攝）

洪申翰掌勞動部長 賴清德布局改寫菊系勢力版圖

菊系成員接連落馬，曾被視為「菊系大本營」的勞動部，現由民進黨不分區立委洪申翰接任部長，希望平息各界的不滿。外界普遍認為，洪申翰與各派系的淵源較淺，此次人事布局顯然是總統賴清德希望藉此機會加強對勞動部的掌控，逐步改變過去由菊系主導的局面。

▼洪申翰接任勞動部長。（圖／記者屠惠剛攝）

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