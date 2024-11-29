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川普迅速出擊　台灣準備好了嗎？

我們想讓你知道…拉攏川普團隊，不僅僅是表面的高爾夫外交或漢堡餐會就能解決的。必須清楚川普的偏好與厭惡，這需要政團隊深思熟慮，並以謀略和行動證明台灣的價值與影響力。

▲▼美國總統當選人川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

● 王宏仁／成大政治系教授、國策研究院執行長

最近台灣股市走跌，市場普遍認為主因之一是美國總統當選人川普(Donald J. Trump)在本週一透過他的社群平台Truth Social宣布，他將在上任後立即對墨西哥、加拿大以及中國的商品徵收高關稅。

雖然川普對於懲罰性關稅的言論已經反覆提及過無數次，但每一次的聲明依然帶來市場的震盪。台灣和其他亞洲股市都感受到了不安，顯示出即使投資者已有預期心理，但川普的每一次表態仍如首次般衝擊市場情緒。可以預見，未來四年將充滿更多不確定性，這場「川普震撼」（Trump Shock）才剛剛開始，短期內恐怕還有更多的餘震。

川普的人事佈局　台灣面對的挑戰

川普在尚未正式就職前，已經迅速公佈多項人事案名單，並積極與多國領袖通電話，甚至提前推出制裁措施，顯示他的施政風格「來得快，來得急」。然而，面對如此迅速而激進的行動，台灣是否做好準備？是否已經有沙盤推演的應對方案？

川普最近所公佈的一連串小內閣人選，部分分析認為這是一個「抗中團隊」，也有人認為這是一個「挺台團隊」，甚至有聲音指出，新團隊中出現不少爭議性人物，可能反映川普的長子小唐納·川普（Donald Trump Jr.）在背後影響。然而，不可忽視的是，這些人選中許多人物對台灣來說是相對陌生。

台灣過去主要集中在經營共和黨內的友台勢力，或是俗稱的「建制派」，但這次川普團隊的重要成員與台灣的既有管道並未完全對接。儘管川普延攬了一些國會議員背景的人擔任內閣成員，而國會部分向來是台灣的強項，但台灣現在正需要重新擬定對美宣傳戰略。

台灣在行政體系、媒體圈以及新型態政治人物的經營上相對弱勢。即便川普曾擔任過四年總統，如今重新上任，台灣仍感到陌生，說明我們對於這類非典型領導人的影響力和聯繫管道有限。台灣該如何重新佈局，是馬上應該要思考的問題。

▼這次川普團隊的重要成員與台灣的既有管道並未完全對接。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國總統當選人川普（Donald Trump）預期提名佛州參議員盧比歐（Marco Rubio）擔任國務卿。（圖／達志影像／美聯社）

面對川普關稅政策的全球快速反應　台灣的行動在哪？

當川普揚言要對墨西哥、加拿大和中國商品徵收高關稅時，這些國家迅速作出反應，甚至一些未被點名的國家也採取了應對措施。例如：加拿大方面，據《紐約時報》報導，加拿大官員早在私下和公開場合積極鋪路，希望舉行新一輪談判。他們的策略是將自己與墨西哥做比較，強調加拿大在邊境安全、中國議題和就業問題上更符合美國利益。

墨西哥方面，新任總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）一方面公開嗆聲反對高關稅，另一方面迅速與川普展開對話，隨即達成協議，同意加強邊境管控，讓川普在社群平台上稱此為「完美對話」。

中國儘管態度強硬，但中國仍在關稅威脅後迅速釋放三名美國公民，顯示出一定程度的讓步姿態。最後則是越南，雖未被川普直接點名，但越南也主動展現善意，宣布將向美國購買更多飛機，以緩和美國對其貿易逆差的關注。

這些國家面對川普的高關稅威脅時均迅速反應，並展示靈活的策略。但台灣的應對方案在哪裡？我們是否已經制定針對性政策來面對可能的經濟和貿易衝擊？

▼這些國家面對川普的高關稅威脅時均迅速反應，並展示靈活的策略，但台灣的應對方案在哪裡。（圖／紐澤西港務局提供）

▲紐澤西港。（圖／紐澤西港務局提供）


台灣應如何應對川普新團隊？

川普的「非典型領導風格」要求台灣跳脫傳統的外交模式，制定新的應對策略。本文認為至少有三點可以馬上進行：

第一，建立專責應對機構。台灣政府應迅速在總統府設立例如「川普團隊對策委員會」的專責機構，整合外交部、經濟部、國安會等單位，針對川普新政府的政策快速研判，並制定全方位的應對計劃。

第二，深化與美國行政體系的互動。台灣需要提升與美國行政部門官員的互動，尤其是新一屆內閣成員。我們應針對這些新面孔進行詳細研究，尋找對話與合作的切入點，避免局限於國會的既有影響力。

第三，強化在美國的公共外交與媒體經營。台灣應積極經營美國媒體圈，向保守派媒體發聲，建立輿論管道。這有助於影響川普及其支持者的觀點，並為台灣塑造正面形象。

不光是學習安倍模式　還要找出台灣的定位

拉攏川普團隊、討好川普，不僅僅是表面的高爾夫外交或漢堡餐會就能解決的。日本前首相安倍晉三的成功經驗是值得借鑒的典範，但台灣需要做得更多。我們必須清楚川普的偏好與厭惡，避免歐洲式的「說教外交」，而是展現強大的實力與快速反應能力。

另外，川普欣賞強者，而非被動的順從者。台灣若能扮演一個迅速應對、靈活合作且具有獨立主張的角色，不僅能在川普震盪中找到生存空間，更可能贏得川普的讚賞。這需要我們政府與執政團隊深思熟慮，並以謀略和行動證明台灣的價值與影響力。

▼我們政府與執政團隊需要深思熟慮，並以謀略和行動證明台灣的價值與影響力。（圖／總統府提供）
 

▲▼總統賴清德召開健康台灣推動委員會第二次會議。（圖／總統府提供）

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