勞動部公務員之死　「平庸之惡」的淵藪哪裡來？

▲勞動部吳姓員工自殺死亡事件，勞動部出具調查報告指稱，涉案長官目的良善。這樣的說法，被多數輿論批評、否定。（圖／記者李毓康攝）

● 謝碧珠／自由言論者

對於今年11月初，勞動部吳姓員工自殺死亡事件，勞動部出具調查報告指稱，涉案長官目的良善、求好心切。這樣的說法，被多數輿論批評、否定，這些批評與否定，筆者原則上是認同的。

此外，有學者提出修法之論；惟筆者認為，在公務體系特別權力義務關係下，主管實質上擁有行政裁量權。在現行官僚文化下，這個行政裁量權，形成很紮實的行政倫理基礎，對公務員形成很嚴厲的牽制作用。

即使公務員依公務人員保障法行使所有的救濟程序，實務上仍然難以得到實質的救濟，甚至會因而被貼上不服從領導的黑標籤，除了造成升遷的障礙外，於公於私，任何公務或事務處理，被處處刁難自不在話下，處境通常會更艱難，甚至會受到同儕的排斥或疏離。徒法不足以自行，官官相護，修法意義其實不大。

法制上修法改革 都只是緣木求魚作法

所以，要說如何在法制上進行改革或修法，個人認為都是緣木求魚的作法，對實質被不法對待的公務員而言，終究還是起不了什麼效用的。想來，吳姓員工採取以求明諫的作法，又豈不是透露著，現有的救濟管道，其實是不切實際，沒有效用的，也因此才選擇用死亡的方式，來表現他對現行體制的絕望吧！筆者雖然不認同吳姓員工抗議的手段竟然是死亡這一條路，但是對於他的絕望卻是感同身受的。

整個事件，就是官僚文化使然。有權力的人可以決定，是不是要濫權，又或者要公平，這一切都是所謂的「行政裁量權」在作用。在行政機關內部，主管有權行使他認為的權力行使方式，雖說恣意妄為是濫權，是違法的，但實務上要不是證據充分，或者有人死了，誰來認定這個違法事實？這便是實務操作最艱難的癥結點。

平庸之惡的提出，在我們看來，無非是以哲學之理在為涉案官員找脫詞，實質和調查報告，說她沒有惡意，目的良善，求好心切，同是一樣的立意，就是認定這位官員「沒有錯」。

▼涉嫌霸凌的分署長謝宜容。（圖／翻攝YouTube）

錯的人是誰？ 豈不就是拔擢她的人嗎？

筆者以第三人的角度觀察，平庸之惡的概念，若對應到事件當事人吳先生，恐怕是個諷刺或誣蔑的說法。在這個事件的關係人中，他其實就屬最基層的公務員，而他付出的代價卻是死亡，以死明諫公務體系的不公不義。在我們看來，他的道德勇氣是何其高尚，令人尊敬。

當然，這種代價太高，筆者著實並不認同。亦即，與其說他是因工作負荷太大，被工作壓垮，不如說他是在對為整個體制發出最嚴厲的怒吼。這樣的情操，用平庸之惡來說嘴，實在是錯誤的，邏輯更是謬誤。

對他而言，他的死，難道不是要告訴世人，他很認真、他做了很多事、他的能力不差，他的人格是清白的、是高尚的，他不應該受到某長官無理的謾罵與否定。所以，平庸之惡這樣的哲理概念，出現在吳先生的死亡事件中，在我們看來，是何其大的諷刺與誣蔑。

最後呼籲，要說涉案官員是犯了平庸之惡，那豈不該問惡的淵藪哪裡來？又若對應吳姓員工自殺是平庸之惡，那也請不要以此為藉口，來為權貴濫權霸凌員工進行擦脂抹粉。蓋如此，對死者而言，不免是誣蔑，無異在侮辱他的死亡，是何其的不值！

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼錯的人是誰？豈不就是拔擢霸凌者的人嗎。（圖／記者屠惠剛攝）

►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。