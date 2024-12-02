ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

勞動部公務員之死　「平庸之惡」的淵藪哪裡來？

我們想讓你知道…要說涉案官員犯了平庸之惡，那豈不該問惡的淵藪哪裡來？又若對應吳姓員工自殺是平庸之惡，那也請不要以此為藉口，來為權貴濫權霸凌員工進行擦脂抹粉。

▲▼勞動部,勞工就業,勞保,平均薪資,基本工資,勞檢,工時,無薪假。（圖／記者李毓康攝）

▲勞動部吳姓員工自殺死亡事件，勞動部出具調查報告指稱，涉案長官目的良善。這樣的說法，被多數輿論批評、否定。（圖／記者李毓康攝）

● 謝碧珠／自由言論者

對於今年11月初，勞動部吳姓員工自殺死亡事件，勞動部出具調查報告指稱，涉案長官目的良善、求好心切。這樣的說法，被多數輿論批評、否定，這些批評與否定，筆者原則上是認同的。

此外，有學者提出修法之論；惟筆者認為，在公務體系特別權力義務關係下，主管實質上擁有行政裁量權。在現行官僚文化下，這個行政裁量權，形成很紮實的行政倫理基礎，對公務員形成很嚴厲的牽制作用。

即使公務員依公務人員保障法行使所有的救濟程序，實務上仍然難以得到實質的救濟，甚至會因而被貼上不服從領導的黑標籤，除了造成升遷的障礙外，於公於私，任何公務或事務處理，被處處刁難自不在話下，處境通常會更艱難，甚至會受到同儕的排斥或疏離。徒法不足以自行，官官相護，修法意義其實不大。

法制上修法改革　都只是緣木求魚作法

所以，要說如何在法制上進行改革或修法，個人認為都是緣木求魚的作法，對實質被不法對待的公務員而言，終究還是起不了什麼效用的。想來，吳姓員工採取以求明諫的作法，又豈不是透露著，現有的救濟管道，其實是不切實際，沒有效用的，也因此才選擇用死亡的方式，來表現他對現行體制的絕望吧！筆者雖然不認同吳姓員工抗議的手段竟然是死亡這一條路，但是對於他的絕望卻是感同身受的。

整個事件，就是官僚文化使然。有權力的人可以決定，是不是要濫權，又或者要公平，這一切都是所謂的「行政裁量權」在作用。在行政機關內部，主管有權行使他認為的權力行使方式，雖說恣意妄為是濫權，是違法的，但實務上要不是證據充分，或者有人死了，誰來認定這個違法事實？這便是實務操作最艱難的癥結點。

平庸之惡的提出，在我們看來，無非是以哲學之理在為涉案官員找脫詞，實質和調查報告，說她沒有惡意，目的良善，求好心切，同是一樣的立意，就是認定這位官員「沒有錯」。

▼涉嫌霸凌的分署長謝宜容。（圖／翻攝YouTube）

▲▼謝宜容道歉。（圖／翻攝YouTube）

錯的人是誰？　豈不就是拔擢她的人嗎？

筆者以第三人的角度觀察，平庸之惡的概念，若對應到事件當事人吳先生，恐怕是個諷刺或誣蔑的說法。在這個事件的關係人中，他其實就屬最基層的公務員，而他付出的代價卻是死亡，以死明諫公務體系的不公不義。在我們看來，他的道德勇氣是何其高尚，令人尊敬。

當然，這種代價太高，筆者著實並不認同。亦即，與其說他是因工作負荷太大，被工作壓垮，不如說他是在對為整個體制發出最嚴厲的怒吼。這樣的情操，用平庸之惡來說嘴，實在是錯誤的，邏輯更是謬誤。

對他而言，他的死，難道不是要告訴世人，他很認真、他做了很多事、他的能力不差，他的人格是清白的、是高尚的，他不應該受到某長官無理的謾罵與否定。所以，平庸之惡這樣的哲理概念，出現在吳先生的死亡事件中，在我們看來，是何其大的諷刺與誣蔑。

最後呼籲，要說涉案官員是犯了平庸之惡，那豈不該問惡的淵藪哪裡來？又若對應吳姓員工自殺是平庸之惡，那也請不要以此為藉口，來為權貴濫權霸凌員工進行擦脂抹粉。蓋如此，對死者而言，不免是誣蔑，無異在侮辱他的死亡，是何其的不值！

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼錯的人是誰？豈不就是拔擢霸凌者的人嗎。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼勞動部長何佩珊 立法院備詢 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

  熱門點閱》

►國民黨為何念念不忘「藍白合」？ 　下一步又該何去何從

►「台灣隊長」陳傑憲旅外？　年底到明年將是關鍵

►一起讀判決／遭「職場霸凌」罹患憂鬱症　可以向公司求償嗎？

►《無罪推定》觀後感　人民不怕司法犯錯、最怕有錯不改

投稿
申訴
關鍵字: 謝碧珠 雲論 勞動部 霸凌 公務員

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
戴晚郎／勞動部長開個唱，有什麼不可以？
勞動部公務員之死　「平庸之惡」的淵藪哪裡來？
美國納保官成功經驗　解決台灣「萬年稅單亂象」
國民黨為何念念不忘「藍白合」？ 　下一步又該何去何..
「台灣隊長」陳傑憲旅外？　年底到明年將是關鍵

推薦閱讀

戴晚郎／勞動部長開個唱，有什麼不可以？

勞動部公務員之死　「平庸之惡」的淵藪哪裡來？

美國納保官成功經驗　解決台灣「萬年稅單亂象」

戴晚郎／人性本惡？　霸凌別人是快樂的事

遭中華隊狙擊的日本投手　貨真價實的王牌「戶鄉翔征」

從「黑象事件」走到台灣奪冠　球迷只希望簽賭別再染指..

一起讀判決／遭「職場霸凌」罹患憂鬱症　可以向公司求..

國民黨為何念念不忘「藍白合」？ 　下一步又該何去何..

「台灣隊長」陳傑憲旅外？　年底到明年將是關鍵

中華隊奪冠吃壽司不厚道！　慶功吃「羊羹」才更尊敬對..

相關文章

美國納保官成功經驗　解決台灣「萬年稅單亂象」

美國納保官成功經驗　解決台灣「萬年稅單亂象」

自2017年《納稅者權利保護法》施行以來，據統計，行政法院的納稅人勝訴率仍低於一成。監察院調查亦指出，納保官的設置不符國際潮流，缺乏禁止回流..

6小時前

「好警察」涉貪投訴綠營自稱遭打壓　新北檢：依法辦案無關霸凌

「好警察」涉貪投訴綠營自稱遭打壓　新北檢：依法辦案無關霸凌

要李彥秀為抹黑陳菊道歉！　許智傑嗆：否則罷免怒吼會持續延燒

要李彥秀為抹黑陳菊道歉！　許智傑嗆：否則罷免怒吼會持續延燒

徐巧芯爆國教署搞霸凌　「出氣包」公務員要安撫副教授到深夜

徐巧芯爆國教署搞霸凌　「出氣包」公務員要安撫副教授到深夜

血癌刑警遭霸凌想發聲竟被指控涉貪　議員籲侯友宜調查

血癌刑警遭霸凌想發聲竟被指控涉貪　議員籲侯友宜調查

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

戴晚郎／勞動部長開個唱，有何不..

戴晚郎／勞動部長開個唱，有何不..

勞動部公務員之死　「平庸之惡」..

美國納保官成功經驗　解決台灣「..

戴晚郎／人性本惡？　霸凌別人是..

遭中華隊狙擊的日本投手　貨真價..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面