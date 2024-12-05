▲反感居高不下，民眾黨瀕臨泡沫邊緣。（圖／記者李毓康攝）

● 單厚之／資深媒體人

《美麗島電子報》最新公布的「2024年11月國政民調」，賴清德總統的信任度、滿意度、行政院長卓榮泰的滿意度同步上揚、不信任與不滿意同步減少。在勞動部霸凌案引發社會震驚的情況下，賴清德和卓榮泰滿意度逆勢上揚，明顯是受到中華隊奪得世界冠軍的影響。

賴清德本月的信任度比上月增加1.8％、不信任大幅減少了5.5％，滿意度微增0.8％、不滿意降了3.6％，而卓榮泰的滿意度則增加3.4％、不滿意少了5.3％。

▼賴清德總統的信任度、滿意度、行政院長卓榮泰的滿意度同步上揚。（圖／記者湯興漢攝）

一個世界冠軍 解決民進黨兩個大患

眾所周知，卓榮泰是有史以來最弱勢的閣揆，不管內閣人事或政策都沒有自主權，被認為是比「總統執行長」更弱的「幕僚長」。從今年5月就職以來，除了因為一開始的基期過低，所以在6、7月滿意度有比較明顯的漲幅之外（6月增加6.9％、7月增加3.4％），卓榮泰滿意度的漲跌幅一直都與賴清德同步，不會有太大的差異。但本月卓榮泰滿意度的漲幅卻接近賴清德的2倍。

按理說，在勞動部及其他各部會霸凌連環爆、前部長何佩珊甚至為此下台的情況下，卓榮泰的滿意度應該首當其衝，結果反而逆勢上揚。

勞動部吳姓職員是11/4被發現在北分署輕生，11/12告別式，但大概到11/16才逐漸獲得社會的關注。勞動部在11/19公布「目的良善」的調查報告，引發社會譁然，隔天（11/20）何佩珊在立院哽咽表明會請辭、卓榮泰在政院鞠躬道歉、賴清德也在臉書道歉；11/22賴清德再次公開道歉、謝宜容也拋出了道歉影片、何佩珊請辭獲准。

至此，民進黨政府完成了對戰場的清理，但仍無法完全滅火，中華隊11/24奪冠，取得有史以來第一個成棒世界冠軍的喜悅，蓋過了所有究責、要求真相的聲音，就連逃亡多日的前台鹽董座陳啟昱也在25日凌晨悄悄投案。一個世界冠軍，解決了民進黨兩個大患。「11月國政民調」的調查時間是11/26~11/28，就是反映了這樣的結果。

▼美麗島11月國政民調。（圖／美麗島電子報提供，下同）

民進黨好感度下滑 國民黨拉近差距

但問到民進黨政府處理性騷擾及職場霸凌的評分，民眾只給了不及格的56.6平均分，中位數、眾數則都是剛好60.0分，泛綠支持者給的平均分是69.6、泛藍是45.2、民眾黨支持者是40.9、中立選民則是54.1。等到冠軍熱退燒之後，會不會讓賴清德的民調打回原點，還有待觀察。

賴清德、卓榮泰的滿意度上升，但民進黨的好感度卻下滑0.3%為46.4%、反感也少了0.9%為41.5%；國民黨好感度同步下滑0.3%為39.2%、反感少了1.7%為44.2%，與民進黨的反感只有3.3%的差距。

從藍綠政治版圖變化來看，G1~G3的泛藍族群合計31.9％，比上月少了0.2％，G7~G9的泛綠族群則計35.2％，比上月少了1.2％。而自認泛藍的民眾增加0.4％為24.8％，自認泛綠增加0.7％為35.6％。藍綠這個月都是版圖略減、支持者認同略增，但幅度都不大。

民眾黨好感度趨勢 與藍綠背道而馳

值得注意的是民眾黨，藍綠兩黨本月好感度都微減0.3％、反感則分別少了1.7％和0.9％，但民眾黨的好感度卻跌了3.1％、反感增加3.6％，雖然沒有8月反感的高點、好感的低點，但趨勢卻與其他兩黨背道而馳。

更要注意的是，自認民眾黨支持者僅剩下5.7％，已經逼近能分配不分區立委的5％門檻。今年初的立委選舉，民眾黨得到了22.07％的政黨票，選後的「1月國政民調」自認民眾黨支持者的有14.4％，之後一直在11％~14％的區間上下，直到8月傳出柯文哲政治獻金申報不實，自認民眾黨支持者的比例才首次跌破一成，從7月的11.5％跌到8月的8.4％。

柯文哲9/5羈押至今，民進黨的好感度在9、10月出現反彈，好感度略增、反感度略降，但自認民眾黨支持者的比例卻從9月的8.6％降到10月的7.9％、再到本月的5.7％，下降的趨勢非常明顯。這其中的原因除了柯文哲羈押在看守所無法發聲，媒體又不斷爆出對柯文哲不利的消息之外，也和民眾黨內部問題逐步浮上檯面有關。

民眾黨內憂外患 仇恨值怎麼能不高？

去年選前，民眾黨的「戰狼們」與國民黨天天開戰，選後藍白開始合作，民眾黨又和綠營戰個沒完，如今則又陷入「內戰」，與前幕僚或現存黨員戰個沒完。藍、綠、白所有政治光譜，民眾黨都戰了個遍，仇恨值怎麼可能不高，支持者又怎麼可能不少？

雖然5.7％民眾自認是民眾黨支持者，不代表民眾黨的政治實力僅止於此，但5％是一個重要的心理門檻，一旦跌破就很容易被認為泡沫，當初民眾黨被戲稱為「4％黨」時，內外的壓力就很大。以這麼低的支持度，民眾黨在2026年「九合一」大選，根本沒有與國民黨談判的本錢，議員能成長的幅度也極為有限，2028年總統大選就更難有角色。除非柯文哲出來之後能有驚天動地、扭轉乾坤的表現，2028年民眾黨大概率是會泡沫的。

▼除非柯文哲出來之後能有驚天動地、扭轉乾坤的表現，2028年民眾黨大概率是會泡沫的。（圖／記者湯興漢攝）

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