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花蓮縣從艱困走向榮耀　幸福城市的實踐

我們想讓你知道…花蓮縣的故事，正是台灣地方治理與民眾力量攜手共創幸福的最佳典範。在全國幸福指數排名中躍升的光環背後，是一份對家園的深厚情感與堅韌不拔的意志力。

▲▼花蓮縣從艱困走向榮耀　幸福城市的實踐。（圖／花蓮縣政府提供）

▲花蓮縣在「2024縣市幸福指數大調查」中，以全國第四名、非六都第二名的優異成績，再次讓人們見證這片土地韌性與縣府治理成效。（圖／花蓮縣政府提供）

● 田俊雄／東華公研學會榮譽理事長

2024年，對花蓮縣來說是一場嚴峻的考驗，卻也成就了一段從艱難中脫穎而出的精彩篇章。花蓮縣在「2024縣市幸福指數大調查」中，以全國第四名、非六都第二名的優異成績，再次讓人們見證這片土地韌性與縣府治理成效。

艱困中的振興與重建

回顧過去的一年，花蓮縣在自然災害的衝擊下，面臨重重挑戰。0403強震與颱風肆虐重創，讓這片美麗的土地一度陷入危機。然而，縣長徐榛蔚以堅毅的領導力，帶領全縣上下攜手應對困境，花蓮迅速展開災後重建工作，加上傅崐萁總召在立法院成功＇為災民爭取到85%的重建經費，這項史無前例的成就，讓災民得以安心重建家園，為花蓮的重生奠定堅實基礎。

突破困境　大幅增加國內國際航班

去年，花蓮縣榮獲「亞洲最好客城市第一名」及「世界第二名」，吸引了超過1400萬觀光人次的到訪，去年幸福城市得第十名。然而，徐縣長今年更勵精圖治，在鐵路公路中斷情況，成功爭取國際航班12月12日香港直飛花蓮，明年成功爭取拓寬國內航班1000多架次，縣府不僅提升旅遊環境與服務品質，還透過一系列活動與行銷策略，成功吸引更多國內外旅客。在歲末年終之際，花蓮縣將以聖誕節與跨年活動為契機，誠摯邀請全國民眾來到花蓮，感受這片土地的熱情與溫暖。

▼花蓮縣在「2024縣市幸福指數大調查」中，榮獲全國第四名。（圖／花蓮縣政府提供）

▲▼花蓮縣從艱困走向榮耀　幸福城市的實踐。（圖／花蓮縣政府提供）

幸福指數的背後　政策與民生並進

最難能可貴的是，花蓮縣能夠在幸福指數大調查中名列前茅，絕非偶然。徐縣長施政中，花蓮縣在「空氣品質」與「居住面積」等政府統計數據上表現優異，尤其「環境品質」更是名列全國第一。此外，民意調查顯示，花蓮縣在「社會聯繫」、「個人安全」及「工作狀況」等指標中也獲得高度肯定。這些成果的背後，是縣府多年來致力關注鄉親福祉和於民生服務、基礎建設與環境保護的努力，讓縣民在安居樂業的同時，也能感受到政府無微不至的關懷。

▼徐縣長施政中，花蓮縣在「空氣品質」與「居住面積」等政府統計數據上表現優異，尤其「環境品質」更是名列全國第一。（圖／花蓮縣政府提供）

▲▼花蓮縣從艱困走向榮耀　幸福城市的實踐。（圖／花蓮縣政府提供）

從艱難走向幸福　花蓮的成功秘訣

花蓮縣的施政秘訣，在於「以人民為優先，視鄉親為家人」的精神，透過縣政府團隊的努力、凝聚力與務實施政方針，積極面對自然災害的挑戰，縣府整合中央與地方資源，迅速展開救援與重建工作；面對經濟與觀光的需求，則以創新與永續發展為核心，持續推動各項振興計畫。徐榛蔚縣長強調，每位縣市首長都是幸福城市的重要推手，而花蓮更是全縣鄉親共同努力的成果。

未來展望　持續為幸福而努力

展望未來，花蓮縣府將持續提升旅遊品質與環境保護，透過更完善的社福政策，進一步提高縣民的生活滿意度。在全國民眾的見證下，花蓮縣不僅從困境中重生，更成功轉化為幸福的象徵。正如徐縣長所言，幸福不是一蹴可幾，而是每一步踏實的努力與堅持。

花蓮縣的故事，正是台灣地方治理與民眾力量攜手共創幸福的最佳典範。在全國幸福指數排名中躍升的光環背後，是一份對家園的深厚情感與堅韌不拔的意志力。

▼展望未來，花蓮縣府將持續提升旅遊品質與環境保護，透過更完善的社福政策，進一步提高縣民的生活滿意度。（圖／花蓮縣政府提供）

▲▼花蓮縣從艱困走向榮耀　幸福城市的實踐。（圖／花蓮縣政府提供）

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