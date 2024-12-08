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關稅政策　是川普的「萬靈丹」？

我們想讓你知道…「關稅」似乎成了川普的政策萬靈丹，「讓美國再次偉大」！除了對付生死對手的中國之外，川普高喊提高關稅只是脅迫對手國談判的叫牌而已！對於台灣收取保護費，也是一樣用來叫牌要求談判而已！

▲▼ 美國前總統川普16日連續第2晚現身共和黨全代會會場。（圖／達志影像／美聯社）

▲11月25日川普才在社群媒體發文，揚言一上任就要對加拿大、墨西哥徵收25%關稅，對中國再加徵10%關稅。（圖／達志影像／美聯社）

● 林忠正／經濟學博士、前中研院研究員

11月25日川普才在社群媒體發文，揚言一上任就要對加拿大、墨西哥徵收25%關稅，對中國再加徵10%關稅。似乎川普明年1月上任就可能打破2020年7月才施行的北美自由貿易協定（USMCA）。

一時之間台灣供應鏈風聲鶴唳，尤其下游的電子五哥都已經在墨西哥設有工廠，隨著川普一喊25%關稅，股價當然會被嚇得大跌，其中又以緯創和緯穎摔得最慘。

川普運用關稅　操弄國際政治

兩天後，川普和墨西哥總統交換意見後，墨西哥政府表示會強化邊界管理，減少非法的移民和走私的毒品，川普立即放軟對墨西哥的關稅立場。

加拿大總理杜魯道立即飛往美國佛州海湖莊園會見川普，討論關稅、邊境安全以及貿易逆差等問題。川普表示，美加的貿易逆差超過1000億美元，如果加拿大不能解決邊境偷渡和毒品問題、以及貿易逆差的問題，那他上任第一天就會對所有加拿大商品徵收25%的關稅，還開玩笑說加拿大受不了，就加入美國成為第51州的玩笑！

最近美國參衆兩院皆有議案，建議取消中國「永久正常貿易關係」（PNTR，過去稱為「最惠國待遇」，平均關稅為2.2%）的地位。目前美國對中國產品的進口平均稅率為19.3%，因為川普發動的美中貿易戰爭，已有48%的中國產品項目不適用最惠國待遇。

▼台灣供應鏈風聲鶴唳，尤其下游的電子五哥都已經在墨西哥設有工廠，隨著川普一喊25%關稅，股價當然會被嚇得大跌。(圖／港務公司提供)

▲全球主要貨櫃場現在都是堆滿貨櫃，疏散不易。(圖／港務公司提供)

未來中國產品進入美國　一般關稅可能達70%以上

川普未來若取消中國的PNTR地位，中國就必須接受「非最惠國」42%的平均關稅。若再疊加301條款下，另有20%左右的懲罰性關稅，美國對中國產品的平均關稅將升至60%以上。明年川普若因中國毒品出口和走線偷渡的問題，真的對中國再加10%的關稅，中國產品的進口關稅將升至70 ％以上。中國目前正在衰退的經濟，怎麼受得了呢！

除此之外，川普提名為國務卿的盧比歐（Marco Rubio）也在衆議院提案，直接建議對中國進口的消費電子產品、工具機、太陽能設備等廣泛產品徵收100%的關稅，其實，參院也有相似的建議案。顯然，反中已成美國國會兩院的共識！

▼反中已成美國國會兩院的共識。（圖／路透）

▲▼上海外灘的中美國旗。（圖／路透）

脅迫對手國　談判叫牌

「關稅」似乎成了川普的政策萬靈丹，高關稅可以迫使製造業回頭投資美國國內，增加美國人的就業機會，「讓美國再次偉大」！

高關稅可以迫使加拿大和墨西哥、甚至中國嚴格控管邊界，解決美國非法移民和走私毒品的問題。高關稅未來也可以被用來逼迫歐盟或北約國家、甚至日、韓等國提高國防預算，目的是要減輕美國的軍事負擔！

所以，除了對付生死對手的中國之外，川普高喊提高關稅通常只是川普脅迫對手國談判的叫牌而已！對於台灣收取保護費，也是一樣用來叫牌要求談判而已！

▼「關稅」似乎成了川普的政策萬靈丹，高關稅可以迫使製造業回頭投資美國國內，增加美國人的就業機會，「讓美國再次偉大」。（圖／路透）

▲▼美國前總統、共和黨候選人川普。（圖／路透）

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